Tiedote Espoon opetus- ja varhaiskasvatuslautakunnan kokouksesta 22.8.2018

Suomenkielisen varhaiskasvatuksen vuoden 2018 talousarvion ja strategian osavuosikatsaus tilanteessa 31.7.2018

Lasten määrä kunnallisissa päiväkodeissa ja varhaiskasvatuksen ostopalveluissa kasvaa. Tammi-toukokuussa 2018 varhaiskasvatuksessa oli 238 lasta enemmän kuin edellisen vuoden tammi-toukokuussa. Kevään aikana on ollut haasteita henkilöstön rekrytoinnissa erityisesti sijaisuuksiin. Suomenkielisen varhaiskasvatuksen tulojen 20,2 milj. € arvioidaan ylittävän talousarvion 0,5 milj. eurolla. Menojen 214,9 milj. € arvioidaan alittavan muutetun talousarvion 0,5 milj. eurolla.

Suomenkielisen opetuksen vuoden 2018 talousarvion ja strategian osavuosikatsaus tilanteessa 31.7.2018

Suomenkielisen opetuksen oppilasmäärä kasvaa: 1.8.2018 tilanteen mukaan perusopetuksessa on 28 800 oppilasta eli edellisen vuoden vastaavaan aikaan verrattuna kasvua on 800 oppilasta. Lukiokoulutuksen opiskelijamäärä on 4900 eli 231 enemmän kuin edellisenä lukuvuonna. Oppilaat sijoittuvat nykyisiin koulutiloihin ja uusia koulutiloja ei valmistu syksyksi. Tilankäyttö tehostuu näin 3 %. Tilapäisissä ja väistötiloissa opiskelee lukuvuonna 2018-2019 yhteensä 3400 oppilasta ja opiskelijaa. Kieli- ja kulttuuriryhmien oppilaiden osuus kasvaa edelleen vuosittain noin 10% ja on nyt 5200 oppilasta ja opiskelijaa. Valmistavassa opetuksessa on 530 oppilasta, mutta määrä kasvaa koulun alun aikaan viikoittain. Kaikkiaan yli 18 % lapsista ja nuorista puhuu äidinkielenään muuta kuin suomea, koulua aloittavista lapsista jo yli 21 %, lukion opiskelijoista vain 8,5%. Oman äidinkielentunteja annetaan 40 kielessä ja opetusta 7 eri katsomusaineessa. Uudet opetussuunnitelmat otettiin käyttöön nyt myös kahdeksannella luokalla. Myös uudet taiteen perusopetuksen opetussuunnitelmat otettiin käyttöön 1.8.2018. Suomenkielisen opetuksen toimintatulojen arvioidaan ylittävän budjetoidun noin 0,5 milj. eurolla. Toimintamenojen arvioidaan toteutuvan muutetun talousarvion mukaisina.

Opetus- ja varhaiskasvatuslautakunnan lausunto Tilapalvelut-liikelaitoksen investointiesityksestä vuosille 2019-2030

Lautakunta hyväksyi lausunnon Tilapalvelut-liikelaitoksen investointiesityksestä vuosille 2019-2030.

Lautakunta totesi, että tilapalvelut-liikelaitoksen investointiesitys on riittämätön. Lautakunta edellyttää tilojen osalta vaihtoehtotarkastelua eri toteutustavoista ja niiden kustannusvaikutuksista. Tyyppikoulumalliratkaisujen ja koulu palveluna -mallin tulee olla lisävaihtoehtoina, jotta investointiohjelmaan voidaan sisällyttää mahdollisimman monta koulu-, päiväkoti-, uudisrakennus - ja peruskorjauskohdetta.

Lautakunta esitti, että investointiohjelmaa täydennetään lautakunnan lausunnossa esitetyillä puuttuvilla kohteilla ja esitettyjä korjaus- ja uudisrakennushankkeiden lykkäyksiä ei toteuteta, jotta oppilas- ja varhaiskasvatuspaikat riittävät ja ovat terveellisiä ja turvallisia, eikä päädytä hätäväistötilanteisiin.

Lautakunta toivoo, että Y-tontteja tulee olla riittävästi tarjolla mm. päiväkotien käyttöön.

Perkkaanpuiston korvaavan siirtokelpoisen päiväkodin tarveselvitys

Opetus- ja varhaiskasvatuslautakunta hyväksyi Perkkaanpuiston korvaavan siirtokelpoisen päiväkodin tarveselvityksen.

Espoon Tilapalvelut-liikelaitos on teettänyt Perkkaanpuiston päiväkodista sisäilmaongelmien selvitysraportin, jonka tulosten perusteella päiväkoti on erittäin huonokuntoinen. Sivistystoimen työsuojelu on kesäkuussa 2017 antaman lausunnon mukaan päiväkodin henkilökunnalla on ollut runsaasti sisäilmaoireita ja lausunnossaan työsuojelu kehottaa sivistystoimea käynnistämään väistötilojen etsinnän. Ympäristöterveys arvioi tarkastuksessaan 16.4.2018, että rakennuksessa esiintyy tekijöitä, jotka voivat aiheuttaa terveyshaittaa tiloissa oleskeleville.

Opetus- ja varhaiskasvatuslautakunta palautti 21.3.2018 Perkkaanpuiston väliaikaisen päiväkodin alustavan tarveselvityksen uudelleen valmisteltavaksi siten, että päiväkodille tulee etsiä tilat tai sopiva tontti Perkkaan alueelta.

Tilapalvelut-liikelaitos on selvittänyt päiväkodin sijaintivaihtoehtoja ja laatinut hankkeesta yhteistyössä sivistystoimen kanssa hankesuunnitelman, joka on käsitelty kaupunginhallituksen tila- ja asuntojaostossa 20.8.2018. Aikataulu mahdollistaa rakennuksen käyttöönoton toimintakauden alussa elokuussa 2019. Tiukasta aikataulusta johtuen opetus- ja varhaiskasvatuslautakunta ei anna hankesuunnitelmasta lausuntoa, vaan esittää tarvittavat kommentit jatkosuunnittelua varten tarveselvityksen yhteydessä.

Perkkaanpuiston korvaava siirtokelpoinen päiväkoti rakennetaan varhaiskasvatuksen Leppävaaran palvelualueelle Perkkaalle, osoitteeseen Majurinkulma 1. Päiväkodissa on kuusi lapsiryhmää. Varhaiskasvatuspaikkojen määrä on 126, joista uusien paikkojen osuus on 34.

Merikansantie 4 B:n varhaiskasvatuksen väistötilan tarveselvitys

Espoonlahden palvelualueella sijaitseva Soukankujan päiväkoti tarvitsee väistötilat, koska päiväkodissa on alkamassa tekninen peruskorjaus tammikuussa 2019.Opetus- ja varhaiskasvatuslautakunta hyväksyi Merikansantie 4 B:n varhaiskasvatuksen väistötilan tarveselvityksen. Lautakunta pyysi jatkosuunnittelussa varmistamaan lasten turvalliset kulkuyhteydet tontilla.

Lautakunnan 13.6.2018 päätöksen kielikylpyopetuksen kielivalinnoista korjaaminen ja muuttaminen

Opetus- ja varhaiskasvatuslautakunta korjasi lautakunnan päätöksen 13.6.2018 § 144 liitteen kielikylpyopetuksen kielivalintojen tuntijaosta kokouksessa muutetun mukaiseksi ja päätti, että kielikylpyopetuksen kolmannelta alkava kieli on sama kieli kuin B1-kieli eli kielikylpyopetuksessa englanti.

Lautakunnalle tuodaan selvitys kielikylpyopetuksen englanninkielen opetuksesta ja opetustuntien lisäämisestä tuntikehykseen. Lautakunta pyytää opetushallituksen virallista kantaa Espoon kielikylpyopetuksen englanninkielen osuuden tulkintaan. Lisäksi lautakunta pyytää vertailua Vantaan ja Helsingin linjoihin asiassa.

Muut asiat lautakunta päätti esityksen mukaan.

