Tiedote: Heidi Miettinen hakee jatkokautta SONKin puheenjohtajana

Syksyllä 2019 kun pohdin uskaltaako hakea SONKin puheenjohtajaksi, en todella olisi voinut arvata mitä kaikkea vuosi toisi tullessaan. SONKissa olen uskaltanut haastaa itseäni myös aiemmin, asettunut mukavuusalueeni ulkopuolelle ja oppinut valtavasti niin politiikasta, järjestöstä kuin itsestänikin. Puheenjohtajan työ, alkaneet sosionomiopinnot ja koronaepidemian mukaan tuomat muutokset ovat ajoittain kuormittaneet mutta enemmän on jäänyt harmittamaan mitä kaikkea emme ole päässeet SONKissa tekemään.

Vuosi 2020 on ollut poikkeuksellinen ja haastava vallitsevan koronatilanteen takia emmekä ole päässeet toteuttamaan kaikkia suunniteltuja tapahtumia ja uudistuksia. Toisaalta on hyvä että se on pakottanut meidät myös SONKissa etsimään ja kokeilemaan uusia toimintatapoja, esimerkiksi etätapahtumien muodossa tai kokoamaan osastotoimijoitamme etänä toteutettaville osastokahveille vaihtamaan kuulumisia ja hyviä käytänteitä.

Ensi vuonna SONK hyväksyy uuden strategiansa ja haluan tarjota myös tänäkin vuonna kerryttämäni järjestöllisen osaamiseni strategiatyöprosessiin, jossa määritellään järjestön suuntaa 2020-luvulla. Aika osastotoiminnassa, liittohallituksessa sekä jäsenenä, varapuheenjohtajana että puheenjohtajana tänä poikkeuksellisena vuonna on tuonut visiota ja näkemystä järjestön kehittämistarpeista ja erilaisista tavoista toimia ja vaikuttaa järjestössä.

Tämä vuosi on myös nostanut entistä enemmän esiin kysymystä millaisia korkeakoulut ovat tulevaisuudessa. Korkeakoulujen siirtyminen etäopetukseen on mahdollistanut opiskelun muualtakin kuin opiskelupaikkakunnalta mutta toisaalta opiskelijat ovat huomanneet etäopintojen kuormittavuuden. Lisäksi opiskelijayhteisön tuoma tuki ei ole samanlaista etäopetuksessa sosiaalisten kohtaamisten puuttuessa. Siitä huolimatta tämä tarkoittaa kehitystä korkeakoulukentällä, jossa meidän on oltava liikkeenä vaikuttamassa.

Pohdinnan jälkeen olen tullut siihen tulokseen että minulla on vielä annettavaa tälle järjestölle. Olen päättänyt hakea liittokokoukselta mandaattia jatkaa SONKin puheenjohtajana ensi vuonna.

Sosialidemokraattiset opiskelijat SONK ry:n liittokokous järjestetään 31.10-1.11.2020 Turussa.