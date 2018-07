TIEDOTE: Heinäkuussa ilmaispäiviä museoiden näyttelyihin

Vaasan kaupungin museoissa järjestetään heinäkuussa useita ilmaispäiviä näyttelyihin. Vaasan taidehalliin pääsee aina ilmaiseksi ja tänä kesänä myös Vanhan Vaasan museoon.

Tikanojan taidekodin näyttelyn Hattu kallellaan – Päähineitä Vaasan kaupungin museoiden kokoelmista pääsee katsomaan ilmaiseksi perjantaina 6.7., jolloin taidekoti on avoinna klo 10-17.

Pohjanmaan museoon pääsee tiistaina 10.7. tutustumaan maksutta Eero Nelimarkan nuoruusvuosien teoksiin, joiden innoituksen lähteenä olivat Pariisin modernit taidevirtaukset ja monikansallinen taiteilijaelämä. Museo on avoinna klo 10-17.

Kuntsin modernin taiteen museossa on esillä taiteilijapari Grönlund-Nisusen näyttely Grey Area, jonka teokset tutkivat liikettä, ääntä, valoa ja muita fysikaalisia ilmiöitä. Näyttelyn ilmaispäivä on sunnuntaina 15.7. ja museo on avoinna tuolloin klo 11-17.

Vaasan taidehallissa on esillä valokuvagalleria Ibiksen 20-vuotisjuhlanäyttely Nick Brandt: On This Earth, A Shadow Falls Accross The Ravaged Land, jokatuo nähtäville upeita, suurikokoisia mustavalkokuvia Afrikan luonnosta. Taidehalli on avoinna tiistaista sunnuntaihin klo 11-17.

Vanhan Vaasan museo on avoinna tiistaista sunnuntaihin klo 10-17. Museossa voi nähdä muun muassa Hallsténin salikokonaisuuden, savesta valmistettuja pieniä leikkimökkejä sekä hopeisia juoma-astioita.