Tiedote: Helena Ruuska kirjoittaa ensimmäisen elämäkerran Mary Gallénista

Tietokirjailija, filosofian tohtori Helena Ruuska kirjoittaa elämäkerran Suomen merkittävimpiin taidemaalareihin kuuluneen Akseli Gallen-Kallelan puolison, pianisti Mary Gallénin elämäkerran. Ruuska pyytää yhteydenottoja henkilöiltä, jotka omistavat Gallénin kirjeitä tai muuta häneen liittyvää materiaalia. WSOY julkaisee teoksen vuonna 2021.

Akseli Gallén-Kallelan puoliso Mary Gallén (1868-1947) poseerasi Aino-triptyykkiin sekä Ainona että Väinämöisenä, hän teki miehensä tauluihin koristeellisia kehyksiä ja toteutti tämän tekstiilisuunnitelmia käytännössä. Mary myös pyöritti perheen taloutta ja työskenteli hankkiakseen rahaa elämiseen ja mahdollistaakseen miehensä taiteen.

Palkittujen ja rakastettujen elämäkertojen kirjoittaja Helena Ruuska on nyt ryhtynyt kerimään auki Mary Gallénin tarinaa. Iso osa Mary Gallénin kirjoittamista kirjeistä on jäänyt vastaanottajilleen ja on nyt heidän jälkeläisillään. ”Kirjeesi ovat kuin romaaneja”, kirjoittaa Greta-sisko Marylle. Missä ovat nämä kirjeet ja ne kirjeet, joita en edes hoksaa kysyä, Helena Ruuska aprikoi ja pyytää Mary Gallénin kirjeitä tai muuta häneen liittyvää materiaalia omistavia ottamaan häneen yhteyttä sähköpostitse: ruuska.helena(at)gmail.com.

Lisätietoja:

WSOY, kustannuspäällikkö Joni Strandberg, joni.strandberg(at)wsoy.fi