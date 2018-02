Tiedote: Ilkka Remeksen tuotantoa saatavilla ääni- ja e-kirjoina

Suomen myydyimmän trilleristin Ilkka Remeksen teoksia on nyt saatavilla ääni- ja e-kirjoina. Teokset ovat kevään ajan kuunneltavissa ja luettavissa ainoastaan BookBeat ääni- ja e-kirjapalvelussa, myöhemmin vaiheittain myös muissa palveluissa. Äänikirjojen tuottamiseen osallistuu yhteistyökumppanina BookBeat.

Saataville tulevat teokset ovat Vapauden risti, Kiirastuli, Jäätyvä helvetti, Horna, 6/12, Hiroshiman portti, Ikiyö, Itäveri, Ruttokellot ja Pedon syleily.

Nämä teokset ovat ilmestyessään myyneet yhteensä lähes 900 000 kappaletta.

“Ilkka Remeksen tuotantoa on toivottu äänikirjoina jo pitkään, ja olemme erittäin iloisia, että voimme nyt vastata asiakkaidemme ja suomalaisten lukijoiden kysyntään,” toteaa BookBeatin Suomen liiketoiminnan kehittämisestä vastaava Sari Forsström. “Ensimmäisiä Remes-trillereitä pääsee BookBeatissa kuuntelemaan jo tulevana lauantaina ja uusia kirjoja lisätään nopeasti.”

”Ilkka Remes on vuodesta toiseen kirjojen bestseller-listojen kärjessä, ja hänen kansainvälisen tason jännityskirjoillaan on vankka lukijakunta. Äänikirjat ovat Suomessa parina viime vuonna kasvattaneet markkinaosuuttaan ja laventaneet lukijakuntaa. On todella hienoa, että Ilkka Remeksen teoksia on nyt kuunneltavissa äänikirjoina. Uskomme vahvasti kirjojen löytävän uusia lukijoita ja kuuntelijoita digipalveluiden kautta”, iloitsee WSOY:n kaunokirjallisuuden kustantaja Anna-Riikka Carlson.

