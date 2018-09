Tiedote: Ilkka Remeksen uutuustrillerissä Euroopan tulevaisuus uhattuna

Ilkka Remeksen Perikato on viiltävän ajankohtainen trilleri salaisesta sodasta, joka repii Eurooppaa sisältäpäin.

”Maahanmuuttokeskustelusta tuli ärsyke, joka on johtamassa Euroopan kohtalonkysymysten ääreen”, Ilkka Remes sanoo. ”Eurooppaa on pidetty suvaitsevaisuuden kehtona, mutta nyt maassa toisensa jälkeen on noussut voimia, jotka yhä kiihtyvällä vauhdilla muuttavat radikaalisti koko maanosan poliittista perustaa arvaamattoman maanjäristyksen tavoin. Vakiintuneiden puolueiden tekemistä virhearvioista syntyneitä voimia hyödyntävät nyt sekä Yhdysvaltain laitaoikeisto että Kreml.”

Perikato vie keskelle salassa toimivien verkostojen taistelua siitä, minä verran eurooppalaisten yhteiskuntien tulisi mukautua islamilaiseen maahanmuuttoon ja pitäisikö eurooppalaisen kulttuurin edes pyrkiä säilyttämään vanhat arvonsa.

”Tässä kamppailussa Suomi kohtaa myös häirikkönaapurinsa”, Remes sanoo. ”Venäjän otteet ovat koventuneet kautta linjan. Se hakkeroi, valehtelee, hajottaa, tekee kyberhyökkäyksiä ja surmaa siviilejä. Yhdysvallat, johon olemme turvallisuutemme varmistamiseksi nojautuneet, kykenee samaan ja varmistaa aina ensin omat etunsa. Apu Washingtonista on ehdollista.”

Arvoituksellisten salamurhien sävyttämä brutaali taistelu huipentuu lopulta ratkaisevaan yhteenottoon, joka käydään suomalaisten sieluista – ja koko Euroopan tulevaisuudesta.

Perikato on Robert Forsten -sarjan ensimmäinen osa.

Ilkka Remeksen jännityskirjat ovat nostaneet hänet Suomen luetuimmaksi kirjailijaksi sekä faktaa ja fiktiota yhdistävän tyylilajin mestariksi. Perikato on hänen 22. trillerinsä. Remes on kirjoittanut myös kahdeksan nuortenkirjaa.

Ilkka Remes

PERIKATO

WSOY 2018, 430 sivua

