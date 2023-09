Tiedote ja kutsu: Kiertotalous kaivoksissa ja kestävämpi kaivostekniikka – kansainväliset asiantuntijat koolle

12.-13.9.2023 järjestetään seminaari ”Kiertotalous kaivoksissa: kaivosten uusiokäyttö”. Tapahtuma kokoaa kaivosten uusiokäytön parissa työskenteleviä toimijoita jakamaan kokemuksia uusiokäyttömuodoista ja mahdollisuuksista.

”Tapausesimerkkien kautta pääsemme tutustumaan kaivannaisalueiden muutoksesta muun muassa teollisuuspuistoksi, tutkimus- ja kehitysympäristöksi, koulutusympäristöksi, matkailu- ja kulttuuriperintökohteeksi sekä maanalaiseksi laboratorioksi. Esille tulevat esimerkiksi Unescon kulttuuriperintökohde Wieliczkan suolakaivos Puolassa ja Ida-Virumaan teollisuuspuisto vanhalla öljyliuskealueella. Lisäksi pääsemme tutustumaan kaivosympäristön uusiokäyttöön tähtäävään Pyhäjärven Callioon”, kertoo projektipäällikkö Jari Joutsenvaara Oulun yliopiston Kerttu Saalasti Instituutista.

Joutsenvaaran mukaan kaivostoiminnalla on usein iso aluetaloudellinen merkitys. Toiminnan päättyminen vähentää merkittävästi työvoiman tarvetta, ihmiset muuttavat pois ja alueet autioituvat. Kaivosten sulkemisessa pääpaino on ennallistamisessa ja ympäristön tekemisestä turvalliseksi tulevia sukupolvia varten.

“Suljettavissa kaivosalueissa on kuitenkin suuri potentiaali uusiokäyttöön esimerkiksi erilaisten yritysten kautta. Alueilla on valmista infrastruktuuria, sähköverkot, vesi- ja energiayhteydet, hyvät kulkuyhteydet ja jopa raideyhteys.Pyhäjärven Callio on yksi hyvä esimerkki pitkäntähtäimen uusiokäytön kehittämisestä kaivosympäristössä”, Joutsenvaara avaa.

Oulu Mining Summit -webinaarissa 14.–15.9. viimeisimpiä edistysaskelia kestävässä kaivostekniikassa

Useat globaalit haasteet kytkeytyvät kaivannaisalaan, ja vihreä siirtymä vaatii jatkuvasti enemmän metalleja ja energiaa. Euroopan malmipotentiaali sijaitsee käytännössä Pohjoismaissa, ja Suomessa siitä on merkittävä osa. Keskeinen sijainti on yksi syistä, miksi Oulun yliopiston Mining Schoolista on muodostunut yksi alan merkittävistä tutkimus- ja koulutuskeskuksista, ja sen vuosittain järjestämään Mining Summitiin odotetaan osallistujia yli 30 eri maasta.

Webinaarissa käsitellään kaivosmenetelmiä, kallion louhintaa ja räjäytyksiä, myonigrafiansovelluksia, avaruuskaivostoimintaa ja kaivostoiminnan nykyisiä haasteita, kuten malmin heikkoa talteenottoa ja suurta energiankulutusta. "Kaivostoiminnan ylivoimaisesti eniten energiaa kuluttava osa on louhinta eli kallion rikkominen. Tulevaisuudessa pyritään entistä tarkempiin räjäytyksiin esimerkiksi mallinnustyökalujen avulla," kertoo professori, Oulun yliopiston kaivannaisalan tutkimusyksikön johtaja Saija Luukkanen.

Puhumassa on yli 20 alan kansainvälistä huippututkijaa ja teollisuusjohtajaa, kuten professorit Charlie C. Li NTNU:sta Norjasta, José Sanchidrián Madridin yliopistosta, Chun'anTang Dalianin teknillisestä yliopistosta Kiinasta, Jian Zhao Monashin yliopistosta Australiasta ja tohtori Sunniva Haugen Bolidenista Ruotsista. Englanninkielinen webinaari on kaikille avoin ja maksuton.

Lisätietoa

Kiertotalous kaivoksissa –seminaari 12.–13.9.2023

12.9. ohjelma järjestetään Oulussa, Linnanmaan kampuksella ja etänä. 13.9. ohjelmana on vierailu Pyhäsalmen kaivokselle, minne osallistujamäärä on rajattu. Kysy mahdollisista paikoista.

Oulu Mining Summit –konferenssi 14.–15.9.2023

