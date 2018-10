Tiedote ja kutsu medialle: Helsinki Education Week 5.–9.11. – yli 100 oppimisen tapahtumaa ympäri kaupunkia

Kaikkien aikojen ensimmäinen Helsinki Education Week järjestetään 5.–9.11. Tapahtumakokonaisuus tekee näkyväksi helsinkiläisissä päiväkodeissa, kouluissa ja oppilaitoksissa tehtävää työtä. Viikon aikana eri puolilla Helsinkiä järjestetään yli 100 oppimiseen liittyvää tapahtumaa. Suuri osa ohjelmasta järjestetään yhdessä kansainvälisten oppimisen asiantuntijoiden ja kehittäjien kanssa.

– Olemme iloisesti yllättyneitä tapahtumien määrästä ja laadusta. Innostus on todella suurta sekä Helsingissä että maailmalla, kertoo Helsingin kasvatuksen ja koulutuksen toimialajohtaja Liisa Pohjolainen.

Helsinki Education Week tarjoaa maksutonta ohjelmaa eri ikäisille oppijoille ja kaikille oppimisesta ja sen kehittämisestä kiinnostuneille. Viikon ohjelmassa on muun muassa opiskelua ratikassa, oppimisympäristökokemuksia niin metsässä kuin virtuaalisesti, skeittausta, pakohuonepeli, PopUpCollege kauppakeskus Redissä, digitaalista ja portfoliopedagogiikkaa, työpajoja, dokumenttielokuvan ensi-ilta, avoimia ovia ja paneelikeskusteluja.



Tapahtuman kohderyhmänä ovat helsinkiläiset opettajat, oppilaat ja vanhemmat sekä kansainväliset oppimisen asiantuntijat. Tapahtumasta on tarkoitus tehdä jokavuotinen. Tapahtuman järjestää Helsingin kaupunki yhteistyössä HundrEDin kanssa.



Media on tervetullut kaikkiin viikon tapahtumiin.

Koko ohjelma: www.helsinkieducationweek.com

Nostoja ohjelmasta:

Chatta – Help children to become stronger communicators, readers, writers, and thinkers 5.11. klo 11.00–12.30 (Arabian Päiväkoti, Pariisinkatu 5)

Chatta was designed to help young children develop ‘oral narrative competence’, the biggest indicator of future writing competence. Based on research relating to what matters most in learning and development, the approach uses technology to present content in a way which mirrors the way people think and embeds in the memory.

Från stadin slangi till muminsvenska – en språkvecka vid Kottby lågstadieskola, 5.11. kl. 9.00-12.00 (Kottby lågstadieskola, Pohjolagatan 45)

Välkomna på ett inlärnings äventyr från stadin slangi till muminsvenska! Åk 1-4 i Kottby lågstadieskola och Månsas lågstadieskola jobbar med helhetsskapade och undersökande undervisning under en intensiv språkvecka. Veckan avslutas på fredag med en avslutningsfest där eleverna från Kottby och Månsas uppträder för varandra och visar vad de har jobbat med och lärt sig under språkveckan.

Kansainvälisiä oppimisen kehittäjiä Helsingissä – Helsinki Education Week Masterclasses 6.11. klo 8.30-15.30 (Supercell HQ, Itämerenkatu 11)

Mukana mm. Emma Scripps / Teachers Guild, Mr Rajendran Thamarapura / Qrius Learning Initiatives, Josh Schachter / Community Share, Suchetha Bhat / Dream a Dream, Kendra Parsons / New Technology High School, Kirsten Simmons / Talking Tree Hill.

REDI for Learning - Stadin ammattiopisto pelaamalla tutuksi 6.11. klo 9-11 (Kauppakeskus REDI, 1 krs)

Poikkea kauppakeskus REDIn PopUpCollegeen tutustumaan Stadin ammattiopistoon karttapohjaisella pelisovelluksella. PopUpCollegessa opiskellaan yrittäjämäisesti monipuolisissa ympäristöissä.

Vietä aamupäivä avoimissa oppimisympäristöissä ja koe pulpetiton koulu 7.11. klo 9-11 (Kalasataman peruskoulu, Polariksenkatu 1)

Päivän aikana pääsee tutustumaan pulpetittomaan kouluun, yleisopetuksen ja eritysiopetuksen oppilaiden yhteiseen opetukseen sekä digitalisaation vaikutuksiin opetuksessa.

Keskustelua ilmiöoppimisesta Phenomenal Learning paneelissa 7.11. klo 12-14 (Tennispalatsi, Sali 6)

Keskustelussa mukana mm. ilmiöoppimista tutkinut professori Kirsti Lonka ja THINK Global Schoolin johtaja James Steckart. THINK Global Schoolin oppilaat opiskelevat maailmaa kiertäen.

Arabian Makerspace Open Day 8.11. klo 9-13 (Arabian peruskoulu, Toukolankatu 21)

Arabian peruskoulu avaa ovensa koulun tiloissa toimivaan makerspaceen. Tule tutustumaan oppilasprojekteihin, seuraamaan työpajoja ja kokemaan makerspace-välitunnit.

The Great Escape – pakohuonepeli ammatillisessa koulutuksessa 9.11. klo 10 (Stadin ammattiopisto, Sturenkatu 18-22, A-talo)

Pakohuonepelissä opitaan englantia ja matematiikka. Luvassa mysteerejä ja lisättyä todellisuutta. Pakohuonepeliä käytetään yhtenä menetelmänä Stadin ammattiopistossa kielten opiskeluun.

Lisätietoja:

Liisa Pohjolainen, kasvatuksen ja koulutuksen toimialajohtaja

liisa.pohjolainen@hel.fi tai 09 310 86200

Helsinki Education Weekin ohjelma

Ilona Taimela, opetuskonsultti

ilona.taimela@hel.fi tai 09 310 21878

Median ilmoittautuminen tapahtumiin

Elina Kesäniemi, vuorovaikutusasiantuntija

elina.kesaniemi@hel.fi tai 09 310 86722