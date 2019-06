TIEDOTE: Jonna Järnefelt henkilökohtaisimmillaan elämän käännekohtia käsittelevässä musiikkiesityksessä Yli rajan. Ensi-ilta Kanneltalossa 27.9.2019.

Jonna Järnefeltin ja Jukka Nylundin musiikkiesityksessä pohditaan, minkälaisissa hetkissä joudumme ylittämään itsemme. Paljaassa ja herkässä esityksessä Nylundin säveltämän musiikin rinnalla kulkee laulujen aiheista kumpuava dialogi. Kantaesitys nähdään Kanneltalossa syksyllä 2019.

Jonna Järnefeltin ja Jukka Nylundin yhteistyönä syntynyt Yli rajan -musiikkiesitys kertoo hetkistä, joina joudumme ylittämään itsemme. Esityksen laulut kertovat elämän käännekohdista: menettämisestä ja pelkojen kohtaamisesta sekä uuden oppimisesta ja rajoittavista rooleista irtautumisesta. Vaikeat mutta palkitsevat rajanylitykset paljastavat meistä yllättäviä voimia ja mahdollistavat uudet alut.

Järnefelt on kirjoittanut esityksessä kuultavien laulujen sanat viimeisen 15 vuoden aikana. Taustalla ovat Järnefeltin elämään osuneet pysähdyksen paikat: läheisen muistisairaus, oman terveyden pettäminen sekä muut kasvukivut. Yhtenä keskeisenä teemana on vanhemmuuden muuttuminen lasten aikuistuessa. Järnefelt kertoo lyriikoiden kirjoittamisen auttaneen kokemusten työstämisessä – laulun kautta voi tavoittaa jotain sellaista, mitä puhuen ei pysty. Viimeiset 20 vuotta Järnefelt on keikkaillut eri muusikoiden kanssa, mutta koskaan hän ei ole ollut lavalla näin henkilökohtaisen materiaalin kanssa.

Järnefeltin laulua säestävät lavalla Nylund (piano, laulu) sekä kaksi jousisoittajaa. Lisämausteen konserttiin tuo Järnefeltin ja Nylundin persoonallinen ja tilassa hengittävä dialogi. Yhtä lailla laulajana ja näyttelijänä Järnefeltin lähtökohtana on tarinan jakaminen. Intiimissä esityksessä Nylundin monipuolinen musiikki kehystää Järnefeltin tekstit yhtenäiseksi näyttämölliseksi kokonaisuudeksi, jossa sekä nauru että itku ovat jatkuvasti yhtä lähellä.

Jonna Järnefelt on esiintynyt näyttelijänä vuodesta 1988 lähtien mm. Lilla Teaternissa ja Helsingin kaupunginteatterissa sekä lukuisissa TV- ja elokuvatuotannoissa, kuten Suden hetki, Ex-Onnelliset, Pääministeri ja Ikitie. Vuonna 2003 Järnefelt julkaisi Jukka Leppilammen kanssa debyyttialbuminsa Aamukahviasetelma ja vuonna 2007 ilmestyi hänen sooloalbuminsa Ensimmäinen suudelma. Jukka Nylund on muusikko ja näyttelijä, joka on tullut tunnetuksi paitsi useista musikaalirooleistaan maamme suurimmissa teattereissa (mm. Helsingin ja Turun kaupunginteatterit, Tampereen Työväen Teatteri) myös laulajana mm. lauluyhtye Rajattoman riveistä.

Nylundin ja Järnefeltin yhteistyö alkoi muutama vuosi sitten Kaaoskabaree-esityksestä ja jatkuu nyt entistä syvempänä ja hioutuneena. Esityksessä näkyy ja kuuluu kahden eri sukupolven taiteilijan välinen luottamus, ystävyys ja yhteinen intohimo musiikkiin ja tarinankerrontaan.

Miten toivoin että valo minuun osuisi

ja että joskus rauha ylle laskeutuisi,

kuinka tuuli, joka silmiin puhaltaisi,

olis hetken hellempi ja hyväilisi.

Tekstit ja laulu: Jonna Järnefelt

Sävellykset, musiikki ja laulu: Jukka Nylund

Kuvat: Jouni Harala

Tuotanto: Kanneltalo

Jonna Järnefelt ja Jukka Nylund: Yli rajan

pe 27.9. klo 19, ensi-ilta

la 28.9. klo 19

ti 1.10. klo 19

ti 8.10. klo 14

ke 23.10. klo 19

Liput 15/12/6 €, lippu.fi

