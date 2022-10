Tiedote kasvun ja oppimisen lautakunnan kokouksesta 12.10.2022

Espoo korottaa päiväkodin johtajien palkkoja 10.10.2022 11:00:15 EEST | Tiedote

Espoon kasvun ja oppimisen toimiala on päättänyt korottaa päiväkotien johtajien palkkoja. Palkkoja korotetaan, sillä varhaiskasvatusyksiköiden johtajien palkkaus on jäänyt jälkeen tehtävien vaativuuden kehityksestä. Myös työn kuormittavuus on viime vuosina lisääntynyt.