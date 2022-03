Tiedote kasvun ja oppimisen lautakunnan kokouksesta 30.3.2022

Lukuvuoden 2022–2023 oppilaspaikat vuosiluokille 7–9

Kasvun ja oppimisen lautakunta päätti lukuvuoden 2022-2023 seitsemännen vuosiluokan yleisopetuksen koulukohtaiset enimmäisoppilasmäärät. Huoltajien esittämistä lähikoulutoiveista jää toteutumatta noin 8 %. Tämä johtuu pääosin siitä, että koulujen tilat ja opetuksen asianmukainen järjestäminen eivät mahdollista suurempaa oppilasmäärää.

Lisäksi päätettiin erityisluokkien perustamisesta seitsemännelle ja yhdeksännelle vuosiluokalle lukuvuodeksi 2022-2023.

Lautakunta päätti perustaa yhteensä 10 erityisluokkaa seitsemännelle vuosiluokalle. Oppilaille, joilla on oppimisen erityisvaikeuksia, perustetaan seitsemän erityisluokkaa. Oppilaille, joilla on laaja-alaisia oppimisvaikeuksia tai lievä kehitysvamma, perustetaan yksi erityisluokka ja oppilaille, joilla on tunne-elämän ja sosiaalisten taitojen säätelyn vaikeuksia, perustetaan kaksi erityisluokkaa.

Yhdeksännellä vuosiluokalla opiskeleville oppilaille, joilla on laaja-alaisia oppimisvaikeuksia, perustetaan kaksi erityisluokkaa. Perustettavat erityisluokat toimivat lukuvuonna 2021-2022 8. ja 9. vuosiluokkien yhdysluokkina.

Lautakunta päätti myös perustaa kahdeksan yläkoulun valmistavan opetuksen ryhmää maahanmuuttajaoppilaille. Lisäksi perustetaan kahdeksan ryhmämuotoisen maahanmuuttajien määräaikaisen opetuksen (RMMO) pienryhmää. Pienryhmät on suunnattu valmistavan opetuksen käyneille maahanmuuttajanuorille, joilla on puutteellinen koulunkäyntitausta. Muut valmistavan opetuksen käyneet oppilaat siirtyvät lähikouluun yleisopetuksen ryhmiin.

Lautakunta teki lisäysehdotuksen, että perustetaan oppilaiden ja koulujen tarpeita vastaava määrän erityisluokkia. Kuvaus lisäystarpeesta tuodaan oppimisen tuen selvityksen yhteydessä.

Lisäksi lautakunnalle tuodaan selvitys erityisopetuksen lisätarpeesta lautakunnan huhtikuun seminaariin, jossa käsitellään inkluusio-hanketta sekä erityistä ja tehostettua tukea.

Lautakunnalle annettiin tiedoksi, että Kuitinmäen koulun musiikkipainotetun opetuksen ryhmää ei perusteta, sillä sopivia hakijoita ei ollut riittävästi.

Esiopetuksen hankintaperiaatteet

Esiopetuspalveluiden hankintamenettelyä uudistetaan. Lautakunta päätti, että suomenkielisen varhaiskasvatuksen järjestämän esiopetuksen hankinta toteutetaan jatkossa ns. dynaamisena toimittajarekisterinä.

Rekisteriin otetaan palveluntuottajat, jotka täyttävät kaikki vähimmäis- ja soveltuvuusvaatimukset sekä palvelun kriteerit. Näiden palveluntuottajien kanssa tehdään toistaiseksi voimassa oleva sopimus esiopetuksen tuottamisesta. Vuosittain arvioidaan, täyttääkö palveluntuottaja asetetut vaatimukset. Kasvun ja oppimisen lautakunta päättää vuosittain yksiköt, joissa esiopetusta tuotetaan.

Sunakatin päiväkodin toiminta päättyy 31.7.2022

Kasvun ja oppimisen lautakunta päätti, että Sunakatin päiväkotiryhmän toiminta päättyy 31.7.2022 mennessä. Päiväkodin tilat ovat ahtaat, eivätkä enää täytä nykyvaatimuksia esimerkiksi ilmanvaihdon osalta. Päiväkodin lapset voivat siirtyä Tuomarilan päiväkotiin tai muuhun perheen toivomaan varhaiskasvatuspaikkaan.

Lautakunnalle annettiin tiedoksi myös muutamia muita muutoksia päiväkotiverkostoon. Mäkkylän päiväkodin toiminta siirtyy Vermon päiväkotiin sen valmistuttua 30.6.2022 mennessä. Nykyisten melu- ja ilmanlaatumääräysten vuoksi toiminta ei voi jatkua nykyisellä sijainnilla.

Espoonlahdessa Lehtikuusen ryhmäperhepäiväkodin vuokrasopimus on päättymässä 31.7.2022. Päiväkodin toiminta siirretään Latokasken päiväkodin esiopetukselta vapautuviin tiloihin. Latokasken päiväkodin tiloissa toimiva esiopetusryhmä siirtyy Latokasken koulun tiloihin.

Perusopetuksen iltapäivätoiminnan asiakasmaksut

Perusopetuksen iltapäivätoiminnan asiakasmaksujen huojennusrajoja päätettiin tarkistaa.

Lautakunta päätti esittää kaupunginhallitukselle, että maksujen perimättä jättämisen tai alentamisen tulorajoja korotetaan 1.8.2022 alkaen. Korotukset tehdään ansiotasoindeksin mukaisesti. Lautakunta ehdottaa, että jatkossa huojennus voidaan pääsääntöisesti myöntää sen kuukauden alusta, kun hakemus on saapunut varhaiskasvatukseen. Takautuvasti huojennuksen voisi kuitenkin saada enintään edeltävältä kuukaudelta.

Matinkylän lukion nimestä päätös

Kasvun ja oppimisen lautakunta päätti, että Matinkylään sijoitettavan lukion ja sinne siirtyvän Kaitaan lukion nimeksi tulee Matinkylän lukio. Nimi tulee voimaan 1.8.2023.