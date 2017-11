Tiedote: Koululaisten aamutoiminta jatkuu

Helsingin kaupungin kasvatuksen ja koulutuksen toimiala aloitti aamutoiminnan kokeilun suomen- ja ruotsinkielisissä kaupungin kouluissa elokuussa 2017. Kasvatus ja koulutuslautakunta päätti 21.11., että hyväksi havaittu kokeilu saa jatkoa kevätlukukaudeksi 2018. Aamutoimintaa kehitetään muun muassa huoltajille julkaistun sähköisen kyselyn vastausten pohjalta.

Aamutoiminta tukee perheiden arkea

Aamutoiminta on tärkeä osa lapsen kokonaista turvallista koulupäivää ja tällä toiminnalla tuetaan lapsiperheen arkea. Palvelu on tarkoitettu 1.–2.-vuosiluokan oppilaiden aamutoiminnan tarpeeseen, mutta myös 3.–4.-luokkien erityisen tuen oppilailla on mahdollisuus osallistua toimintaan. Noin 95 prosenttia kaikista Helsingin kaupungin peruskouluista on järjestänyt aamutoimintaa syyslukukauden aikana, johon on osallistunut noin 2000 lasta. Tämä kokonaismäärä on noin 16 prosenttia 1.–2.-luokkalaisten kohderyhmästä ja keskimäärin osallistujia on ollut noin 10–15 oppilasta per koulu.



Monipuolista toimintaa, sisällä ja ulkona

Toiminnassa painottuu vapaa leikki, pelaaminen, askartelu, lukeminen, rauhallinen yhdessäolo ja ulkoilu. Tiloina ovat toimineet luontevasti koulujen sisätilat ja pihat. Kasvatuksen ja koulutuksen toimialalla selvitetään mahdollisuuksia järjestää toimintaa, peruskoulujen lisäksi, myös muissa toimialan toimitiloissa. Tavoitteena onkin löytää mahdollisimman joustavia koulukohtaisia ja jatkossa myös alueellisia tilaratkaisuja toiminnan järjestämiseksi. Myös toimintaan ilmoittautumista kehitetään ja selvitetään koulun ulkopuolisen toimijan mahdollisuuksia vastata aamutoiminnan järjestämisestä.



Aamutoiminnan ohjaamisesta vastaavat koulunkäyntiavustajat, opettajat ja yksityiset palvelun tuottajat kuten iltapäivätoiminnan ohjaajat. Maksuttomassa aamutoiminnassa ei tarjota aamupalaa, mutta lapset ovat voineet halutessaan syödä omia eväitä. Suurimmassa osassa kouluja toiminta on alkanut joko klo 8.00 tai 8.15 ja päättynyt klo 9.00. Kaikissa kouluissa ei ole ollut aamutoimintaa tarjolla, koska koulu on alkanut alkuopetuksen luokilla viimeistään klo 8.30



Toimintaa kehitetään asiakaskyselyn avulla

Huoltajille suunnatun sähköisen kyselyn avulla kerätään 3.12.2017 asti kokemuksia tämän syksyn toiminnan osalta ja kehittämisideoita tulevaisuutta varten. Kyselyyn vastaaminen kestää noin 5 minuuttia ja vastauksia käsitellään anonyymisti eli niistä ei voida tunnistaa vastaajaa. Suomen- ja ruotsinkielisen kyselyn linkki löytyy osoitteesta www.hel.fi/iltapaivatoiminta ja www.hel.fi/eftisverksamhet