TIEDOTE: Legendaarisen urheilutoimittaja Heikki Kullan syksyn uutuuskirjat – F1-legendat ja Urheilun uskomaton maailma

KIRJA TARJOAA LUKIJALLE ALAVIITTEENSÄ MUKAISESTI URHEILUKENTTIEN KULTA-AJAT ELI MAAILMANMAINEESEEN SINGAHTANEIDEN SUPERTÄHTIEN IKIMUISTOISIA HETKIÄ PUOLEN VUOSISADAN AJALTA NIIN KUIN VETERAANIREPORTTERI ON NE PAIKAN PÄÄLLÄ KOKENUT.

Kullan haarukassa on laaja kattaus hänen pitkän uransa aikana kohtaamistaan legendoista kuten Muhammad Alista aina Suomen rallimaineen menestyksellään elvyttäneeseen Kalle Rovanperään. Kulta on kirjoittanut ammatikseen urheilusta pitkään ja hankkinut mainetta niin kotimaassa kuin ympäri maapallon.

Kirja palauttaa muistiin muun muassa:

• Brasilian kansallissankari Ayrton Sennan

haudalla vallinneet tunnelmat tuoreeltaan

• Rauno Aaltosen nousun autourheilumme

ensimmäiseksi Lentäväksi suomalaiseksi

• Ujon Masa Hiiren kasvun Matti Nykänen -ilmiöksi

• Saku Koivun tunneryöpyt ensimmäisen

SM-liiga- ja NHL-maalin jälkeen

• Rosbergien perhejuhlat sekä isän että pojan

vallattua F1-mestaruuden

• Tiina Lillakin ja Seppo Rädyn ponkaisut

keihäskunniaan.

Samalla tarjotaan ripaus niin huippu-urheilun traagisia kuin tragikoomisiakin tapahtumia. Lajikirjo Turun Sanomien toimittajana ahertaneen Kullan kirjoitus-uralla on mittava pitkäaikaisen jalkapallo-, suunnistus-, hiihto- ja mäenlasku-, jääkiekko-, yleisurheilu- ja moottoriurheiluseurannan myötä.

F1 - Legendat -kirja:

F1-painekattilassa on hioutunut 34 timanttia, jotka kuuluvat omaan mestarikerhoonsa. Tällä lukusafarilla omat lukunsa ovat ansainneet 31 formula­legendaa. Joukossa on MM-taistossa loistaneita ja toisaalta myös ilman titteleitä jääneitä sankareita. Valinnoista vastaa varikoilla itsekin legendaariseksi kehuttu toimittajakonkari Heikki Kulta. Hän on henkilökohtaisesti tutustunut valtaosaan näistä tähdistä liki 40:n viime vuoden aikana.

Omat paikkansa ovat lunastaneet muun muassa Lewis Hamilton, Michael Schumacher, Alain Prost, Sebastian Vettel, Max Verstappen, Ayrton Senna, Mika Häkkinen, Kimi Räikkönen, Keke ja Nico Rosberg, Gilles ja Jacques Villeneuve, Mika Salo, JJ Lehto, Heikki Kovalainen, Valtteri Bottas, Adrian Newey, Bernie Ecclestone, Jean Todt ja Aki Hintsa.

Kumpikin kirja on ilmestynyt elokuussa 2023.

Kirjan kustantaja: Readme.fi

Arvostelukappaleet ja haastattelupyynnöt: jussi.kiilamo@readme.fi puh. 044 356 9937

Tutustu kirjoihin: https://www.readme.fi/kirja/urheilun-uskomaton-maailma-kenttien-kulta-ajat/ ja https://www.readme.fi/kirja/f1-legendat/