Tiedote liiketoimintakaupasta Kimet Oy:n ja Villares Metals International B.V.:n välillä

Stén & Co Oy Ab konserniin kuuluva Kimet Oy on ostanut 31.10.2017 tehdyllä kaupalla koko Villares Metals International B.V.:n Suomen sivuliikkeen liiketoiminnot ja vahvistaa asemaansa Suomen monipuolisempana ruostumattomien terästen jakelijana. Kaupan yhteydessä Villares Metals International B.V.:n Suomen sivuliikkeen kaikki työntekijät siirtyvät Kimet Oy:n palvelukseen vanhoina työntekijöinä. Villareksen Espoon Juvanmalmilla sijaitseva varasto sekä toimisto siirretään marraskuun aikana Stén & Co Oy Ab:n ja Kimet Oy:n Nurmijärven teräspalvelukeskukseen. Yhtiöt ovat sopineet, että kauppasummaa ei julkaista.

Liiketoimintakaupalla Kimet Oy vahvistaa erityisesti valikoimaansa ruostumattomissa valssatuissa lattateräksissä, joissa Villareksella on ollut Suomen laajin valikoima. Kauppa vahvistaa Kimet Oy:n myyntiryhmän asiantuntemusta entisestään ja lisää merkittävästi Kimet Oy:n sahaus- ja logistiikkakapasiteettia. Olemme innoissamme, kun jatkossa voimme palvella sekä Kimet Oy:n ja Villareksen asiakkaita uudella laajemmalla tuotevalikoimalla sekä suuremmalla sahauskapasiteetilla. Uskomme molempien yhtiöiden asiakkaiden hyötyvän laajenevasta tuotevalikoimasta sekä yhdistymisen tuomasta synergiasta, kun yhtiöt yhdistävät voimansa asiakkaiden parhaaksi, toteaa Kimet Oy:n toimitusjohtaja Mikko Sten.



Kimet Oy on vuonna 1994 perustettu ruostumattomien ja haponkestävien terästen maahantuontiin ja varastointiin erikoistunut yhtiö. Kimet Oy on osa Stén-Kimet-konsernia, jonka emoyhtiö on vuonna 1932 perustettu suomalainen perheyhtiö, Stén & Co Oy Ab.

Stén-Kimet-konsernin kokonaismyynti on noin 35 miljoonaa euroa. Konsernin pääkonttori ja teräspalvelukeskus sijaitsevat Nurmijärvellä Ilvesvuoren teollisuusalueella ja lämpökäsittelypalvelut Muuramessa, minkä lisäksi konsernilla on myyntikonttorit Tampereella ja Joensuussa. Konsernilla on myös kaksi tytäryhtiötä Virossa - Stén & Co OÜ ja Haroterase OÜ.

Ilvesvuoren teräspalvelukeskukseen kuuluu reilut 13.000 m2 tuotantotilaa ja noin 1.500 m2 toimistotilaa. Teräspalvelukeskuksessa noin 2.000 tonnia erilaisia erikoisterästuotteita - kankia, putkia ja levyjä. Tuotantotiloissa on lisäksi käytössä muun muassa 14 sahaa ja vesileikkauslaitteisto nopeiden asiakastoimitusten varmistamiseksi.

Konsernin asiakkaita palvelee yhteensä noin 80 teräsalan ammattilaista, joilla on vahva osaaminen erikoisteräksistä, ruostumattomista ja haponkestävistä teräksistä sekä lämpökäsittelyistä.

Stén-Kimetillä on Suomen kattavin teräsvarasto ja tehokkain sahauskalusto sekä asiantuntevat lämpökäsittelypalvelut. Konserni palvelee yhtä lailla pienyrityksiä kuin suuria kansainvälisiä konserneja Suomessa ja Baltiassa.