Tiedote liiketoimintakaupasta: Tilitoimisto Minea Oy yhdistyy Gallant-konserniin

Liiketoimintakaupan tavoitteena on vahvistaa Gallantin rakentamiseen liittyvää erikoisosaamista sekä antaa mahdollisuuden tarjota jatkossa yhä laajemmin talousjohtamisen palveluja rakennusalan yrityksille.

Minealta Gallantille siirtyvät työntekijät jatkavat työskentelyä Keravan toimistolla. Yrityskauppa mahdollistaa Minean asiakkaille jatkossa entistä laajemman asiantuntemuksen ja palveluvalikoiman.

”Pienen, mutta kasvavan, toimijan kannattaa jossakin vaiheessa turvata suurempaan yhteistyökumppaniin varmistaakseen hyvän tulevaisuuden sekä henkilöstölle että asiakkaille. Se vaihe tuli nyt aika sopivasti eteen”, kertoo Tilitoimisto Minean toimitusjohtaja Nea Wasell.

”Yhdistyminen Minean kanssa tarjoaa meille mahdollisuuden kasvattaa rakennusalan taloushallinnon liiketoimintaamme sekä vahvistaa alan erityisosaamista. Meitä yhdistää Minean kanssa palveluvalikoiman lisäksi henkilökohtainen ja välittävä palvelu, joten yrityskauppa tukee erittäin hyvin arvojamme myös siltä osin”, kertoo Gallantin toimitusjohtaja Tuomas Tahvanainen.

Toivotamme Minean työntekijät ja asiakkaat lämpimästi tervetulleeksi Gallant-perheeseen! Yhdessä olemme enemmän.

Tilitoimisto Minea Oy:n toiminta on alkanut vuonna 2010. Minea on palveleva, luotettava ja asiakaslähtöinen tilitoimisto, joka hoitaa PK-yritysten kirjanpidon ja muun taloushallinnon ajallaan, laadukkaasti ja nykyaikaisesti. Minea on erikoistunut rakennusalan taloushallintoon, sähköiseen taloushallintoon sekä controller- ja talouspäällikköpalveluihin. Yrityksen liikevaihto vuonna 2020 oli 357 000 euroa ja se työllisti 6 henkilöä.