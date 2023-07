Tiedote lintuinfluenssasta

Ruokavirasto on vahvistanut 13.7.2023, että Kaustisella on todettu lintuinfluenssaa turkistarhan siniketuissa, joihin se todennäköisesti on levinnyt luonnonlinnuista. https://www.ruokavirasto.fi/elaimet/elainten-terveys-ja-elaintaudit/elaintaudit/ajankohtaista-elaintaudeista/turkistarhan-ketuilla-todettu-lintuinfluenssaa/

Luonnonvaraisten lintujen joukkokuolemista tai yksittäisistä kuolleista petolinnuista voi ilmoittaa virka-aikana Keski-Pohjanmaan ympäristöterveydenhuollon valvontaeläinlääkärille ja virka-ajan ulkopuolella päivystävälle kunnaneläinlääkärille. Yksittäisistä kuolleista lokeista ei tarvitse ilmoittaa valvontaeläinlääkärille.

Yleensä joukkosairastumisena tai -kuolemana voidaan pitää tilannetta, jossa samalta alueelta löytyy sairaana tai kuolleena useampi kuin yksi joutsen, viisi tai useampi muu vesilintu tai yli kymmenen muihin lajeihin kuuluvaa lintua. https://www.ruokavirasto.fi/elaimet/elainten-terveys-ja-elaintaudit/elaintaudit/siipikarja/lintuinfluenssa/ajankohtaista-lintuinfluenssasta/

Lintuinfluenssa tarttuu kaikkiin lintuihin. Tässä tilanteessa on erityisen tärkeää suojata kaikki siipikarja tartunnalta. Luonnonvaraisten lintujen kontaktit siipikarjaa tulee estää. Ulkona pidettävien kanojen aitaukset suositellaan katettavaksi, jotta lintuinfluenssa tarttuminen munintakanoihin estetään. Siipikarjan pitäjien tulee ilmoittaa kunnaneläinlääkärille, mikäli linnuissa havaitaan influenssan oireita eli sierainvuotoa, yskää, apatiaa, syömättömyyttä sekä kohonnutta kuolleisuutta.

Lintuinfluenssa saattaa tarttua ihmisiin, jotka hoitavat tai käsittelevät lintuinfluenssaan sairastuneita tai kuolleita eläimiä. Yksittäiset kuolleet linnut voi haudata itse. Tällöin tulee suojautua tartunnalta käyttämällä FFP3-luokan hengityssuojainta ja kertakäyttökäsineitä lintuja käsitellessä.

Erityisesti tulee huolehtia, että lapset ja lemmikkieläimet eivät pääse käsiksi kuolleisiin lintuihin.

Lintujen joukkosairastumisista ja -kuolemista voi ilmoittaa:

valvontaeläinlääkäri Pihla Markkola p. 040 488 2999

hygieenikkoeläinlääkäri Annukka Nikula p. 040 489 2240

virka-ajan ulkopuolella päivystävä kunnaneläinlääkäri: https://www.kokkola.fi/asuminen-ja-ymparisto/ymparistoterveys-ja-elaimet/elaimet/elainlaakaripaivystys/

Asiasta tiedotetaan seuraavan kerran laboratoriotulosten valmistuttua tai aikaisemmin, jos tarvetta ilmenee.