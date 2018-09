Tiedote: Maunulan asukkaat ja monet muut juhlivat etnofestivaalilla Maunula-talossa 21.–22.9.2018

Maunulaetno on Maunula-talon vuoden kolmas festivaali, joka on asukkaiden osallistuvan budjetin periaatteella valitsemaa ohjelmaa. Etnofestivaalilla on tarjolla värikästä musiikkia ja tanssia, joka on saanut vaikutteita maailman eri kolkista. Esiintyvien artistien lista on pitkä ja erityisen mielenkiintoinen.

Shavan iloinen suomibhangra soi Maunulaetnossa lauantaina 22.9.2018. Kuva: Sami Mannerheimo

Viikonlopun 21.–22.9.2018 tapahtumassa esiintyy muun muassa BaranBand, joka edustaa erilaisia musiikkikulttuureja, genrejä ja juuria.

Lauantai-iltana kuullaan puolestaan Shavan suomibhangraa, jossa punjabilainen bhangra yhdistyy suomenkielisiin sanoituksiin.

Festivaalilla esiintyvät myös Konsta Jylhä -kilpailun voittanut Aoide sekä Pekko Käppi, joka yhdistää musiikissaan rockia, bluesia, kansanmusiikkia ja suomalaisia kansanuskomuksia.

Katso alla oleva koko ohjelma aikatauluineen. Maunulaetno on osa vuoden aikana järjestettävien festivaalien sarjaa, ja se järjestetään osallistuvan budjetoinnin periaatteella, jossa paikalliset asukkaat ovat itse olleet mukana vaikuttamassa Maunula-talossa järjestettäviin tapahtumiin. Festivaalien sarja äänestettiin tämän vuoden aikana järjestettävien tapahtumien joukkoon. Tilaisuuteen on vapaa pääsy Maunula-talo, Metsäpurontie 4, 00630 Helsinki

www.maunulatalo.fi ---------------------------------- Ohjema: PE 21.9.

Metsäpurosali:

Klo 17.30 - 18.15 - Anna Kokkonen

Klo 18.45 – 19.30 - Juuri & Juuri

Klo 20.15 – 21.00 - Haapoja & Illmari

Klo 21.45 - Baranband

Pikkulava:

19.30 – 20.15 - Yrjänä Sauros

----------

LA 22.9.

Metsäpurosali:

Klo 16.00 - 17.00 - Stadin Juhlaorkesteri

Klo 17.30 - 18.15 - Pekko Käppi

Klo 18.45 – 19.30 - Petra Poutanen Hurme

Klo 20.00 – 20.45 The Mystic Revelation of Teppo Repo

Klo 21.15 - Bolly Beat Dancers

Klo 21.45 - Shava

Pikkulava:

19:30 - Aoide

DJ Arttu Partinen soittaa pikkulavalla keikkojen välissä Artistiesittelyt: -- Perjantai 21.9. -- ANNA KOKKONEN

Anna Kokkonen on helsinkiläinen laulaja-lauluntekijä, joka on julkaissut kaksi albumia "Salainen puutarha" (2014) ja "Toisenlaiset sydämet" (2016). Odotettu kolmas albumi “Matkalla kotiin” julkaistaan tammikuussa 2019. Anna Kokkosen musiikkia on kuvailtu portiksi unohdettuun aikaan ajattomine melodioineen. Salaperäisessä folkmusiikissa on kuultavissa kelttivaikutteita. Bändikokoonpanossa soittaa tuttuja kasvoja monista yhtyeistä. www.annakokkonen.com

www.facebook.com/annakokkonen.music

www.youtube.com/annakokkonen YRJÄNÄ SAUROS Sauroksen esitykset koostuvat usein runonlausunnasta, erikoisista tarinoista ja monien instrumenttien kuten huuliharpun, kitaran ja saurofonin, joka on Sauroksen itse kehittämä jousisoitin, soitosta. https://www.youtube.com/watch?v=QgXrSe7gLPc HAAPOJA & ILLMARI Haapoja & illmari yhdistää nykykansanmusiikkia räppiin, konekomppeihin ja kaupunkiäänimaisemiin. Folk-räpiksikin luonnehditussa musiikkikeitoksessa menneiden runoajien sanasto ja nykyihmisen katsantokanta juontuvat yhteen sanojen seppä illmarin käsittelyssä. Mikko H. Haapojan sävellyksissä kaikuvat vaikutteet niin kansanmusiikista, indie popista kuin konemusiikistakin. Vanhat kansansoittimet, harmoni ja jouhikot hengittävät uutta elämää nykypäivän runolaulun imussa. https://www.youtube.com/playlist?list=PLYzq9__wxFDJPQUS05quS06WcIkxAYXTS

https://www.facebook.com/haapojaillmarikollektiivi

http://mikkohaapoja.net/kollektiivi BARANBAND "Baran" on persian kieltä ja tarkoittaa sadetta: se puhdistaa, virkistää ja luo uutta kuten BaranBandin musiikki. Bändin johtohahmot ovat karismaattiset veljekset Gian ja Marouf Majidi, muut jäsenet edustavat erilaisia musiikkikulttuureja, genrejä ja juuria. Nämä erilaiset taustat tekevät yhtyeen musiikista tuoretta ja omaperäistä. https://www.youtube.com/watch?v=vAn8NOasIRE

https://www.facebook.com/barantheband/

http://www.baranband.com/ JUURI & JUURI Juuri & Juuri -duon ytimekkään ohjelmiston perusta on tukevasti suomalaisen perinteisen kansanmusiikin juurissa. Musiikkia soitetaan rehellisellä antaumuksella ja ehdottomasti pilke silmäkulmassa. Pääinstrumentaatio on harmoni ja viulu, muita menoon mukaan irtoavia soittimia ovat myös avainviulu, huuliharppu, piano ja laulu. https://www.youtube.com/watch?v=byqjF8lj6zc

https://www.facebook.com/JuuriJuuriDuo/

https://soundcloud.com/juuri-juuri -- Lauantai 22.9. -- PEKKO KÄPPI

Pekko Käppi yhdistää musiikissaan rockia, bluesia, kansanmusiikkia ja suomalaisia kansanuskomuksia. Musiikin keskiössä on monta tuhatta vuotta vanha muinaissoitin, jouhikko. https://www.youtube.com/watch?v=IlYPLx6g7YI

https://www.facebook.com/KAPPIPEKKO/ PETRA POUTANEN-HURME Omalla persoonallisella otteella perinnesoittimia ja elektroniikkaa yhdistävä Petra Poutanen-Hurme on varmasti yksi mielenkiintoisimmista festivaalin esiintyjistä. Petran musiikki leijuu ilmassa kuin uni ja rakentuu soittimien looppien ja laulun kauniista kerrostumista. https://www.youtube.com/watch?v=WKZqepoPqVY

https://www.youtube.com/watch?v=E_ltHQxF0H8 THE MYSTIC REVELATION OF TEPPO REPO The Mystic Revelation of Teppo Repo on ainutlaatuinen yhtye, suomalaisen etnofuturismin tiennäyttäjä. Yhtyeen musiikissa kuuluvat suomalais-ugrilaiset perinteet, shamanistinen ja arkainen soundi, jazz ja kansanmusiikki. Keikoilla meditatiivisesta ja intuitiivisesta tunnelmasta tulee kokemus. Yhtyeen instrumentteihin kuuluu mm. hirsirakentaja Paavo Eskelisen hirsisoittimet. https://www.youtube.com/watch?v=NXWXK1t7JDU

https://www.facebook.com/The-Mystic-Revelation-of-Teppo-Repo-1539091149675180/ AOIDE Aoiden musiikissa aika sekoittuu, pysähtyy ja joustaa, kun yhtye syventyy ikiaikaiseen musiikkiin. Musiikki on vanhaa ja uutta, pehmeää ja kovaa, paikallaan ja jatkuvassa liikkeessä. Aoide on nelihenkinen kollektiivi moderneilla ja perinteisillä soittimilla. Yhtye voitti vuoden 2018 Konsta Jylhä -kilpailun, jonka teemana oli muinaissuomalainen musiikki. Aoide hyödyntää musiikissaan perinteistä melodiikkaa, kuten kantelesävelmiä ja karjankutsuja, tuoden ne improvisaation kautta tähän päivään ja hetkeen. https://www.facebook.com/aoideband/

https://soundcloud.com/aoideofficial SHAVA Uuden Musiikin Kilpailuun vuonna 2015 osallistunut Shava kutsuu musiikkiaan suomibhangraksi, jossa punjabilainen bhangra yhdistyy suomenkielisiin sanoituksiin. Yhtye tulee illan päätteeksi tanssittamaan juhlakansaa yhdessä Bolly Beat Dancers -tanssiryhmän kanssa. https://www.youtube.com/watch?v=xNh94RgdOXY

https://suomibhangra.com/

https://www.facebook.com/shavaofficial/ BOLLY BEAT DANCERS Bolly Beat Dancers on Suomen monipuolisin intialaisia tansseja esittävä tanssiryhmä. Elokuvatanssi bollywoodin ja sen vauhdikkaan eteläintialaisen vastineen kollywoodin lisäksi tanssiryhmän voi nähdä esittävän värikkäitä intialaisia kansantansseja sekä taidokkaita ja elegantteja klassisia lajeja. Ryhmä koostuu tanssin ammattilaisista ja intialaisia tansseja pitkään harrastaneista tanssijoista. Aidon intialaisen perinteen mukaan Bolly Beat Dancersin esitykset kertovat usein myös tarinaa. DJ ARTTU PARTINEN

Maailmanmusiikkispesialisti Dj Arttu Partinen valikoi artistien väliin obskuureimmat ääninäytteet vinyylikokoelmastaan. Artisti- ja aikataulumuutokset mahdollisia. VAPAA PÄÄSY

Yhteistyössä: Maunula-talo ja Helsingin kaupungin yleiset kulttuuripalvelut

Yhteyshenkilöt

Kuvat Shavan iloinen suomibhangra soi Maunulaetnossa lauantaina 22.9.2018. Kuva: Sami Mannerheimo Lataa Shavan iloinen suomibhangra soi Maunulaetnossa lauantaina 22.9.2018. Kuva: Sami Mannerheimo Lataa Shava on värikäs yhtye kaikinpuolin. Kuva: Lauri Sario Lataa Intialaista tanssia esittävä Bolly Beat Dancers on Shavan keikalla mukana Maunulaetnossa. Kuva: Sami Mannerheimo Lataa Pekko Käppi aloittaa lauantain 22.9. ohjelman Maunulaetnossa. Kuva: Konsta Leppänen Lataa

