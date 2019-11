Tiedote: Metallican lastenkirja ilmestyy suomeksi alkuvuodesta 2020

Johnny Kniga julkaisee Metallica – Aapinen -lastenkirjan suomeksi helmikuun alussa 2020. Howie Abramsin kirjoittama ja Michael ”Kaves” McLeerin kuvittama kirja on tehty yhteistyössä bändin kanssa ja se kertoo kirjain kerrallaan Metallican tarinan uusille fanisukupolville. Kirjan suomentaa räppäri Heikki Kuula.

Metallican lastenkirja Metallica – Aapinen ilmestyy alkuvuodesta 2020 räppäri Heikki Kuulan suomeksi riimittelemänä. Aakkosittain etenevä kirja nostaa esiin Metallican historian käännekohtia, esittelee bändin jäsenet ja avaa heidän maailmaansa. Yhdessä luettavaksi ja lukemisen opetteluun suunnatun kirjan on kirjoittanut yhdessä Metallican kanssa Howie Abrams ja kuvittanut Michael ”Kaves” McLeer.

Suomessa kaksikymmentä kertaa esiintynyt Metallica on yksi maailman menestyneimmistä yhtyeistä. Vuonna 1991 julkaistusta Metallica-albumista alkaen bändin jokainen levy on noussut Suomessa listaykköseksi. Kesällä 2019 Metallica esiintyi 55 000 kuulijalle Hämeenlinnan Kantolan tapahtumapuistossa ja keväällä 2018 kahtena peräkkäisenä iltana Hartwall Arenalla yhteensä lähes 30 000 kuulijalle tehden molempina iltoina Hartwall Arenan katsojaennätyksen. Metallica – Aapinen on ensimmäinen Metallica-lastenkirja ja yksi harvoista virallisista Metallica-kirjoista, joita bändi on ollut itse tekemässä.

”Metallica on vauvat ja vaarit yhdistävä ylisukupolvinen kokemus. Jamesin, Larsin, Kirkin ja Robertin aapiskirja antaa thrash-isille ja -äideille juuri oikeat aiheet, joilla opettaa lapsensa lukemaan. Heikki Kuulan rytmikäs suomennos toimii lapselle ääneen luettuna kuin The Four Horsemen!” hehkuttaa Johnny Knigan kustantaja Jaakko Pietiläinen.

Howie Abrams on musiikkialalla kannuksensa hankkinut tietokirjailija ja toimittaja, joka on kirjoittanut muun muassa teokset The Merciless Book of Metal Lists, Hip-Hop Alphabet ja Hip-Hop Alphabet 2. Michael ”Kaves” McLeer on legendaarinen graffititaiteilija ja kuvittaja, jonka työnjälkeä on voinut nähdä niin New Yorkin metrovaunuissa kuin vaikkapa automerkki Jaguarin ja Adidaksen mallistoissa.

