Tiedote Metsämaan Pyramidipiknikistä

Tapahtuman pääsymaksuna kivi yhteisölliseen tilataideteokseen, Peltokivipyramidiin Loimaa 18.7.2018 Metsämaan Pyramidipiknik -tapahtumassa jatketaan yhteisöllisen tilataideteoksen, Peltokivipyramidin rakentamista - pääsymaksuna olevista kivistä tietenkin. Tapahtuma järjestetään la 21.7. viidettä kertaa. Tapahtumapaikka sijaitsee Varsinais-Suomessa Loimaalla.

Aiempina vuosina esiteltyjen uuden soittimen, kolmiulotteinen triangelin eli Pyramingelin sekä "muinaismetsämaalainen" Pyramiñata-leikin lisäksi tapahtumassa tänä vuonna on nähtävissä esimakua tulevasta. Paikalla on nähtävissä osasia tulevaisuuden kansallispuvusta. Tapahtumassa on monenlaista muuta oheisohjelmaa huomioitu koko perheelle. Rohkeimmat voivat päästä kokeilemaan tänä vuonna myös traktoriakrobatiaa.

Pääsymaksukiven tuoneet pääsevät kaiken lisäksi maistelemaan kotimaisista raaka-aineista valmistetuista ruuista sekä monipuolisista laadukkaista esiintyjistä. Tapahtumassa esiintyvät ajatonta iskelmää, kansanmusiikkia ja modernia elektronista musiikkia yhdistelevä M, musiikin ja sarjakuvan monitoimimiehenä tunnettu Ville Pirinen Combat School, melodista tyylikästä kitarapoppia soittava Matti Jasu sekä viime vuonna onnettomuuden takia yllättäen perumaan joutunut, nokkelasti Tool-, A Perfect Circle ja Puscifer -yhtyeitä suomeksi kääntänyt Tuulia.

Tapahtuman järjestää Metsämaan MTK nuorten maanviljelijöiden johdolla. Paikka: Metsämaan Kalliohovin ympäristö, Metsämaantie 618, 32270 Metsämaa.

Tapahtumaa seuraavana päivänä su 22.7. Alpo Jaakolan patsaspuistossa Loimaalla järjestetään Alpon Pitkä Varjo. Tapahtumassa esiintyvät Tero-Petri, Jaylon Temes Duo, Vesa Salmi & Tipi Tuovinen, Oskarin Gramafoni sekä Puiset Heilat.

Lisätietoja:

Heikki Huhtanen

puheenjohtaja, MTK-Metsämaa

puh.040 841 8725

huhtasheikki@gmail.com

Hannu Mäkelä

Loivarin edustaja, Alpon Pitkä Varjo

puh.050 368 7908