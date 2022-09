Tiedote: Niina Revon romaanista Anteeksianto elokuva tai televisiosarja

Anteeksianto on Niina Revon seitsemäs kaunokirjallinen romaani, joka jatkaa kirjailijan teossarjaa, jossa vihaiset naiset ottavat oikeuden omiin käsiinsä. Joskus toisen posken kääntäminen ei vain ole mahdollinen vaihtoehto. Joskus se, mitä et halunnut uskoa mahdolliseksi, tapahtuu. Ei tarvitse olla psykopaatti tehdäkseen pahoja asioita; pimeys asuu meissä kaikissa. Mutta pimeän keskellä on jotakin, joka loistaa kuin majakka: oma perhe ja sen jäseniä kohtaan koettu rakkaus.

"Niina Repo on kirjoittanut huikean tragikoomisen ja jännittävän kirjan naisen matkasta talohelvetin syövereihin. On ihana ajatus päästä työstämään tätä teosta Niinan kanssa visuaaliseen muotoon ja rakentaa puitteet mielettömälle naisroolille. Naisen kosto-fantasiat yhtaikaa sekä naurattavat että kauhistuttavat. Mikä loppujen lopuksi on totta ja mikä mielikuvitusta?" pohtii Rabbit Filmsin Head of Scripted Content Minna Haapkylä.

”On upeaa, että Niina Revon vetävä ja syvä romaani Anteeksianto nähdään myös valkokankaalla. Teos pohtii tarkkanäköisesti sitä, milloin ihminen ajautuu tekemään pahaa ja milloin on kyse omista valinnoista. Ahdinko, johon petollinen talokauppa sysää Rauhalan perheen, on varmasti useimmille tunnistettava mistä vain inhimillisesti kohtuuttomasta tilanteesta. En malta odottaa, miten vähitellen hiipivä kauhu, kostofantasiat ja puhdistava huumori toteutuvat elokuvassa”, miettii WSOY:n kotimaisen kaunokirjallisuuden kustantaja Anna-Riikka Carlson.



