Tiedote opetus- ja varhaiskasvatuslautakunnasta 21.4.2021

Opetus- ja varhaiskasvatuslautakunnalta lausunto Niipperin koulun hankesuunnitelmasta

Opetus- ja varhaiskasvatuslautakunta päätti antaa lausunnon 12.3.2021 päivätystä Niipperin koulun siirtokelpoisen liikuntasalin hankesuunnitelmasta: Hankkeen tulee toteutua tilaohjelman mukaisena. Tilaohjelman mukainen liikuntasalirakennus tekee opetussuunnitelman toteuttamisen mahdolliseksi, turvaa alueellisen asukas- ja harrastustoiminnan ja vastaa Espoon koulujen ja sisäliikuntatilojen tilasuunnittelutavoitteisiin.

Toiminta-avustuksia ei peritä takaisin koronaviruksen aiheuttaman poikkeustilanteen vuoksi

Opetus- ja varhaiskasvatuslautakunta päätti, ettei taiteen perusopetuksen oppilaitoksille ja muille taiteen perusopetuksen oppilaitoksille vuodelle 2022 myönnettyjä toiminta-avustuksia peritä takaisin, mikäli avustusperiaatteiden noudattamatta jättäminen johtuu koronaviruksen vuoksi opetus- ja harrastustoiminnalle asetetuista virallisista rajoituksista. Lautakunta myös päätti, että vuoden 2022 toiminta-avustusten liitteet on mahdollista toimittaa ilman vuosikokouksen tai vastaavan päättävän elimen vahvistusta.

Aarnivalkean kouluun syksyllä 2020 kaksi ensimmäistä luokkaa

Opetus- ja varhaiskasvatuslautakunta päätti lukuvuoden 2021-2022 yleisopetuksen ensimmäisen vuosiluokan enimmäisoppilasmäärät kouluittain sekä vuosiluokille 1-6 perustettavat erityisluokat ja perusopetukseen valmistavat luokat.

Opetusryhmät pyritään pitämään mahdollisimman tasaisen kokoisina, koulujen tilat tasaisella täyttöasteella ja muodostamaan ryhmät taloudellisesti. Koulujen sijainti, alueilla asuvien oppilaiden koulumatkat ja huoltajien esittämät lähikoulutoiveet vaikuttavat ryhmien muodostamiseen.

Lautakunnassa käydyn keskustelun päätteeksi esittelijä muutti ehdotustaan Tapiolan oppilasalueen osalta. Lautakunta hyväksyi ehdotuksen, jonka mukaan Aarnivalkean koulun ensimmäisen vuosiluokan enimmäisoppilasmäärä on 38 ja Kivimiehen koulun 11. Lautakunnan päätöksen myötä Aarnivalkean kouluun perustetaan syksyllä 2020 kaksi ensimmäistä luokkaa. Lautakunta edellyttää, että jatkossa oppilaspaikoista päätettäessä lautakunnalle tuodaan tieto lähikoulutoiveista. Lautakunta pitää tärkeänä, että perheiden toiveet huomioidaan koulupaikkaa osoitettaessa.

Lautakunta päätti, että yleisopetuksessa toisella vuosiluokalla opetusryhmät muodostetaan pääsääntöisesti korkeintaan 25 oppilaasta, vuosiluokilla 3-6 korkeintaan 32 oppilaasta. Lautakunta päätti myös lukuvuoden 2021-2022 vuosiluokille 1-6 perustettavat erityisryhmät sekä perusopetukseen valmistavat ryhmät.

Tiistilän koulun perusopetuksen siirto väistötiloihin jätettiin pöydälle

Opetus- ja varhaiskasvatuslautakunta päätti jättää pöydälle 5.5.2020 pidettävään kokoukseen esityksen Tiistilän koulun väistötiloista. Tiistilän koulun nykyinen rakennus puretaan ja tilalle rakennetaan uusi koulu. Koulu laajennetaan alakoulun 1-6 luokkien osalta 3-sarjaiseksi ja yläkoulun osalta 6-sarjaiseksi. Hanke alkaa vuoden 2022 alusta ja uudisrakennus on tarkoitus ottaa käyttöön vuoden 2024 kesällä.

Espoon kaupungin suomenkielisen perusopetuksen opetussuunnitelmaan muutoksia

Opetus- ja varhaiskasvatuslautakunta hyväksyi suomenkielisen perusopetuksen opetussuunnitelman muutokset. Uudistuksen myötä päättöarvioinnin arvosanoille 5, 7, 8 ja 9 on määritelty osaamiskriteerit. Kriteerien mukaiset päättöarvosanat annetaan kaikissa oppiaineissa vuosiluokille 7-9 ensimmäisen kerran keväällä 2022. Lautakunta hyväksyi myös Espoon suomenkielisen perusopetuksen opetussuunnitelman joustavaa perusopetusta koskevat muutokset. Opetus toteutetaan lähiopetuksena koulussa sekä ohjattuna opiskeluna työpaikoilla ja muissa oppimisympäristöissä. Opiskelu koulun ulkopuolella on oleellinen osa joustavaa perusopetusta.

Muutoksia suomenkielisen varhaiskasvatuksen palveluverkkoon

Opetus- ja varhaiskasvatuslautakunta päätti Suomenkielisen varhaiskasvatuksen palveluverkon muutoksista. Kartanonvintin, Rullavuoren, Raiteen ja Siuntionportin ryhmäperhepäiväkotien toiminta päättyy 31.7.2021 mennessä. Meritähdet-päiväkotiryhmän toiminta päättyy 31.7.2021 mennessä.

Espoon kaupungin valtuustokauden tavoitteena on, että kouluilla ja varhaiskasvatuksella on terveet ja toimivat tilat. Opetus- ja varhaiskasvatuslautakunnassa on hyväksytty alkuvuodesta 2018 Sivistystoimen yleiset palveluverkkoperiaatteet vuosille 2020-2030. Periaatteiden mukaan pienistä, ensisijaisesti vuokratiloissa toimivista, epätarkoituksenmukaisista päiväkodeista ja suurimmasta osasta ryhmäperhepäiväkoteja luovutaan vuoteen 2030 mennessä.

Muut asiat:

Opetus- ja varhaiskasvatuslautakunta on esittänyt lisätalousarviota opetukseen sekä 2-luokkalaisten iltapäivätoimintaan. Koska valtuusto ei ole vielä asiaa käsitellyt, lautakunta esittää 2-luokkalaisten iltapäivätoimintaan hakuajan siirtämistä päivämäärälle 10.6.2021.