Tiedote: Retroilua Maunula-talon festivaalilla 8.6.–9.6.2018

Maunularetro 8.–9.6.2018 on Maunula-talon kesäkuinen festivaali, jossa on tarjolla menneiden vuosikymmenten tyyliä ja nostalgiaa. Tapahtuman tähtiartisteihin kuuluvat pitkän uran tehnyt kansansuosikki Lea Laven, rytmiorkesteri Swing Memories ja Honey B. Family. Lapsille esitetään Kössi Kenguru -animaatioita. Mukana on myös avoimen haun kautta kutsuttuja esiintyjiä.

Maunularetro on osa neljän festivaalin sarjaa, joista ensimmäinen pidettiin maaliskuussa teemalla kokeellinen kulttuuri, ja se järjestetään osallistuvan budjetoinnin periaatteella, jossa paikalliset asukkaat ovat itse olleet mukana vaikuttamassa Maunula-talossa järjestettäviin tapahtumiin. Festivaalien sarja äänestettiin tämän vuoden aikana järjestettävien tapahtumien joukkoon.

Ohjelma ja artistiesittely

PERJANTAI 8.6.

Riskiryhmä klo 16

Nämä naiset soittavat rokin klassikoita laidasta laitaan. Innostuneen vastaanoton saanut bändi on keikkaillut ahkerasti muun muassa Resonaarin omissa tilaisuuksissa sekä Skotlannissa saakka.

Teemu Harrinkari klo 17

Harmonikkataiteilija Teemu Harrinkari viihdyttää Maunula-talon aulassa. Luvassa on ikivihreitä ja vähemmän soitettuja helmiä menneiltä vuosikymmeniltä.

Kanervan yö klo 18 ja 19

Kanervan yö on akustinen duo, joka soittaa monenlaista musiikkia tarpeen ja mielihalujen mukaan. Tommi soittaa kitaraa ja Elisa laulaa lauluja eri vuosikymmeniltä iskelmästä poppiin. Maunularetrossa he esittävät 50–70-luvun iskelmiä.

Lea Laven & Vanha liitto klo 20

Lea Lavenin maineikas ura on lähtenyt käyntiin jo 60-luvulla 7 Seinähullun veljeksen riveissä. Ensimmäinen levy Se jokin on ilmestynyt vuonna 1969 ja sen jälkeen Lea on levyttänyt 21 uutta levyä. Lean hittiputkessa soi mm. Ei oo, ei tuu, Tumma nainen ja Soley soley. Vuonna 2009 Lea vastaanotti arvostetun Kullervo Linna -palkinnon. Lea valloittaa tanssilavoja tummalla upealla äänellään.

LAUANTAI 9.6.

Kössi Kenguru klo 14

Kössi Kenguru seikkaili ensimmäisen kerran TV 2:ssa jo 60-luvulla mustavalkoisessa animaatiossa ”Kössi Kenguru pohjolassa”. Kössi Kengurun isä ja luoja on animaatiotaiteilija Heikki Prepula.

Mubik – aivoja kutkuttava musiikkipeli klo 15:30

Mubik on uudenaikainen tablettilaitteella toimiva musiikkipeli, jota voi verrata vaikkapa soittorasiaan. Siinä nimittäin käyttäjä pyörittää sormella tabletin pintaa ja kas kummaa, tuttu melodia tulee ulos laitteen kovaäänisestä. Tämän jälkeen käyttäjä voi tunnistaa melodian neljästä vaihtoehdosta. Kun laulu on arvattu, niin sen jälkeen sovellus antaa mahdollisuuden tutustua kappaleen historiaan ja esittäjiin tai katsoa vaikkapa siitä filmin YouTube-palvelusta. Monelle on myös kiinnostavaa se, että sovelluksen avulla käyttäjä voi helpolla tavalla itse soittaa kappale loppuun. Tätä varten peli antaa helpot opasteet, joten soittamisen kokemusta ei tarvita – vain toimiva etusormi riittää!

Swing Memories Sextet klo 18 ja 19:30

Tanssiorkesteri Swing Memories soittaa jazzahtavaa iskelmää.

Let The Guitars Sing klo 19

Pertti Hänninen & Petri Peevo

Pertti asuu Maunulassa ja on harrastanut ja soittanut musiikkia pienestä pojasta saakka. Petri taas on ollut monessa mukana (The Flaming Sideburns, The Balls ja Duo Harjateräs, Clifters yms.). "On kunnia-asia soittaa oman kaupunginosan tapahtumassa. Kuljetamme kuulijaa 60-luvun lopulta tähän päivään rouhealla kitarasoundilla putket hehkuen. Taiomme myös ilmoille urheita kitarasooloja retroperinteitä kunnioittaen", muusikot lupaavat.

Honey B. Family klo 21

Honey B. Family on perheyhtye, jossa Aija Puurtisen ja Esa Kuloniemen ohella soittaa rumpuja 16-vuotias Mooses Kuloniemi. Kymmenen vuotta yhdessä musisoineen ja viimeiset neljä vuotta aktiivisesti keikkailleen yhtyeen ohjelmisto koostuu laadukkaasta bluesista ja rhythm & bluesista. Trio edusti Suomea huhtikuussa 2017 Tanskan Horsensissa järjestetyssä European Blues Challenge -kilpailussa ja sen esikoisalbumi Honey B. Family Sings and Plays on vastikään ilmestynyt, julkaisijanaan alan kattojärjestö Finnish Blues Society.

Tapahtuman kumpanakin päivänä herkullista ruokaa myyvät Piirone sekä Soi soi -kasvisravintola

Maunularetro – vapaa pääsy tapahtumaan & jokaiseen esitykseen!

8.–9.6.2018

Festivaali toteutetaan yhteistyössä Helsingin kaupungin yleisten kulttuuripalveluiden kanssa.

Maunula-talo, Metsäpurontie 4, 00630 Helsinki