Tiedote: SKAM-huuma jatkuu alkuperäisiin käsikirjoituksiin pohjautuvina kirjoina

WSOY julkaisee ilmiömäisen suosion saavuttaneeseen SKAM-sarjaan pohjautuvan neliosaisen kirjasarjan suomeksi. Ensimmäiset kaksi osaa ilmestyvät 5.12. ja seuraavat kaksi helmikuussa 2019. Kirjat on koonnut sarjan käsikirjoittaja Julie Andem ja ne suomentaa Kati Valli.

Kirjasarja sisältää SKAM:in alkuperäiset käsikirjoitukset, runsaasti pois leikattuja kohtauksia sekä Julie Andemin kommentteja näyttelijöille ja tekijäryhmälle. Andem on myös kirjoittanut jokaiseen kauteen uuden johdannon ja lopetuksen. Ennenjulkaisematon materiaali tarjoaa faneille mahdollisuuden tutustua sarjan henkilöihin ja syntyyn paremmin kuin koskaan aikaisemmin. Kulttimaineeseen noussutta sarjaa on katsottu Suomessa huimat 12 miljoonaa kertaa.



”SKAM:in vaikutus ylettyy maailmanlaajuisesti paitsi eri ikäisiin katsojiin myös käsikirjoittajiin ja tuottajiin yli mediarajojen. Kirjasarja jättää aikamme merkittävimmästä mediailmiöstä fyysisen jäljen historiaan ja on Evan, Nooran, Sanan ja Isakin faneille todellinen aarre”, toteaa WSOY:n lasten- ja nuortenkirjojen kustantaja Paula Halkola.



Julie Andem on norjalainen käsikirjoittaja ja ohjaaja, jonka nettisarja SKAM nosti maailmanlaajuiseen maineeseen. Sarjassa seurataan joka kaudella eri päähenkilöä, joiden elämä levisi ennennäkemättömällä tavalla myös sarjan ulkopuolelle omilla Facebook- ja Instagram-tileillään. Andem ja sarjan kekseliäs konseptointi palkittiin arvostetulla norjalaisella Golden Screen –palkinnolla.

