TIEDOTE: Ujo Diiva kertoo oopperalaulaja Ritva Auvisen elämäntarinan

Avain on suomalainen kirjakustantamo, joka kustantaa laadukasta tietokirjallisuutta, lastenkirjallisuutta ja selkokielistä kirjallisuutta. Kustantamo on palkittu Selkokeskuksen Seesam-palkinnolla tunnustuksena selkokirjallisuuden edistämisestä. Avain on osa Suomen kirjastopalvelu Oy:tä ja Booky Groupia.