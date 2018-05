Tiedote: Vanhan kirjallisuuden päivillä huutokaupataan WSOY:n kirja-aarteita

Ennakkotarjouksia voi tehdä 1.6.2018 alkaen osoitteessa wsoy.fi/huutokauppa.

WSOY toteutti syksyllä 2017 Wernerin helmet -projektin, jossa luokiteltiin ja järjestettiin 140 vuoden aikana arkistoon kertyneet kirjat uudestaan. Tavoitteena oli saada myös yhä useampi arkiston aarre lukijoiden iloksi. Osa kirjoista on päätynyt digitalisoitaviksi, joistakin on otettu uusintapainoksia, osa on lahjoitettu muun muassa Kansallisarkistoon ja erilaisiin hyväntekeväisyyskohteisiin. Kaikkein arvokkaimmat arkistosta poistetut kirjat huutokaupataan Vanhan kirjallisuuden päivillä Sylvään koululla (Ojansuunkatu 8) Sastamalassa perjantaina 29.6.2018 klo 16–18. Jokaista nimikettä jää WSOY:n arkistoon edelleen vähintään kaksi kappaletta.

Huutokaupattavana on noin 150 kirjaharvinaisuutta, kuten Agricolan teosten faksimile-painoksia upeissa nahkakansissa. Numeroituja, rajoitettuja painoksia on muun muassa Aleksis Kiven, Juhani Ahon ja Väinö Linnan teoksista, joista useat kirjailijan signeeraamia. Myytävänä myös Mika Waltarin teosten ensipainoksia. Erikoisempia ovat kanoottikirja vuodelta 1933 sisältäen piirrokset kanootin rakentamiseksi, Maantieteellinen Suur-Suomi-työkartta sodan ajalta sekä erilaiset kansiot, joissa on muun muassa sotakuvia ja käsityöpiirustuksia. Joukossa on myös erityisiä, hyväkuntoisia teoksia 1800-luvulta sekä 1900-luvun alkuvuosikymmeniltä.

Huutokaupan meklarina toimii Petteri Leino ja sihteerinä arkistonhoitaja Anssi Mäkinen. Kohteet ovat nähtävillä Sylvään koulun auditoriossa kello 15.00–16.00.

Lisätietoja

WSOY, kustantaja Anna-Riikka Carlson, anna-riikka.carlson@wsoy.fi, puh. 040 778 1149