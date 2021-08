Tiedote: Werner Söderström Osakeyhtiö vahvistaa markkinointiviestintätiimiään

Jaa

Werner Söderström Osakeyhtiön markkinointiviestinnässä on tehty vastuualueiden muutoksia ja uusia rekrytointeja.

Satu Sirkiä on nimitetty 16.8.2021 alkaen Brand Manageriksi, vastuualueena WSOY:n kotimainen kaunokirjallisuus ja tietokirjallisuus. Viestintäpäälliköksi on nimitetty 28.6.2021 Liisa Aalto, vastuualueenaan Johnny Knigan kirjat, WSOY:n lasten- ja nuortenkirjallisuus ja suomennettu kaunokirjallisuus. Sosiaalisen median tuottajaksi on 28.6.2021 alkaen nimitetty Noora Norros, vastuullaan WSOY:n, Tammen ja Johnny Knigan sosiaalisen median kanavat.

1.4.2021 lähtien Brand Manageriksi on nimitetty Mikko Immonen (WSOY lasten- ja nuortenkirjallisuus, suomennettu kaunokirjallisuus), Satu-Maria Rastas (WSOY kotimainen kaunokirjallisuus ja tietokirjallisuus, vanhempainvapaalle 14.9.2021), Jaakko Mikkola (Tammi kotimainen kaunokirjallisuus ja tietokirjallisuus), Marjut Määttä (Tammi lasten- ja nuortenkirjallisuus, suomennettu kaunokirjallisuus, Disney-kirjat) ja Senior Brand Manageriksi Kaisa Hyväri (Johnny Kniga, eri kirjailijabrändejä).

Asiakasmarkkinointipäällikköinä jatkavat Hanna Ylätalo ja 6.9. vanhempainvapaalta palaava Petra Minn.

Markkinointi- ja viestintäpäällikkönä jatkaa Timo Taussi, vastuualueenaan valitut Minervan ja Docendon kirjat.

Markkinoinnin tuottajana jatkaa Hanna-Riikka Summanen vastuualueenaan digimarkkinointi, mediaostot ja markkinoinnin tuotanto. Tapahtumatuottajana jatkaa Sami Ravattinen vastuualueenaan kaikki markkinoinnin ja viestinnän live- ja digitaaliset tapahtumat. Markkinointiviestinnän assistenttina jatkaa Iida Mikkola.

Viestintäpäällikköinä jatkavat Tuuli Leppänen (WSOY kotimainen kaunokirjallisuus, tietokirjallisuus), Ina Westman (Tammi kotimainen kaunokirjallisuus, tietokirjallisuus) ja Johanna Harkkila (Tammi suomennettu kaunokirjallisuus, lasten- ja nuortenkirjallisuus, Disney-kirjat). Viestintäpäälliköksi on nimitetty 1.4. lähtien Mari Nieminen, vastuualueenaan vaikuttajaviestintä ja -yhteistyö.

”Olen erittäin onnellinen saadessani huippuluokan vahvistuksia tiimiimme! Tällä ammattitaitoisella ja kokeneella tiimillä pystymme tekemään maan parasta markkinointiviestintää kirjoille ja kirjailijoillemme. On upeaa saada uusia kollegoita ja päästä kertomaan valtavan hienosta kustannusohjelmastamme kuluttajille, medialle ja yhteistyökumppaneille”, iloitsee markkinointi- ja viestintäjohtajana jatkava Reetta Miettinen.