Tiedote: WSOY julkaisee Jari Isometsän elämäkerran lokakuussa

Jari Isometsän elämäkerta kertoo, kuinka vilkas ja iloluontoinen Isomettän poika huhki itsensä hiihdon huipulle, mokasi pahasti koko Suomen edessä ja kokosi elämänsä palaset uudelleen.

”Oivalsin jo pienenä poikana, että elämä on seikkailu. Voin totisesti sanoa, että olen seikkaillut. Elämä on tähän asti antanut paljon, mutta myös ottanut osansa. On hienoa päästä kertomaan siitä kaikesta kunnolla ja avoimesti. Vastuu pitää kantaa, niin omista tekemisistään kun perheestäänkin. Lopulta elämästä selviää vain positiivisuudella ja rohkeudella. Jos viikkoon mahtuu huonoja päiviä ja muutama hyvä päivä, niin sunnuntaina kannattaa muistaa ne hyvät,” Jari Isometsä sanoo.

Soili Pohjalaisen kirjoittamassa Isomettän poika – Jari Isometsän koko tarina -kirjassa pääsemme tutustumaan vilkkaan poikaviikarin elämään Alatornion Korpijärven kylässä, jossa Jari kasvaa ilman nykyajan mukavuuksia mutta ei koskaan tekemisen puutteesta kärsien. Näemme, millaista hiihto oli aikana, kun palkinnoksi kisoista saatiin äidille tiskikone. Tutustumme Isometsän harjoitteluohjelmaan, joka hirvittää häntä itseäänkin nykyään. Pääsemme ladulle päihittämään Torgny Mogrenia ja nousemaan maailman huipulle. Mutta myös kävelemme Jarin kanssa kertomaan mitalien jakoa odottaville omaisille dopingkärystä, ja miettimään, miten tästä eteenpäin. Sillä eteenpäin on mentävä, jo oman perheenkin takia. Isometsän elämäkerrassa pääsevät Jarin lisäksi ääneen läheiset: äiti, veli, Johanna-vaimo sekä lapset.

Jari Isometsä (s. 1968) voitti urallaan kolme olympiamitalia ja neljä maailmanmestaruusmitalia sekä suomenmestaruustasolla 13 kultaa ja yhteensä 50 mitalia. Lahden MM-kisoissa 2001 hän jäi kiinni kielletyn menetelmän käytöstä.

Soili Pohjalainen (s. 1980) on kirjoittanut kaksi lämpimän humoristista romaania, joista Valuvikaa on verrattu Mielensäpahoittajan maailmaan ja Käyttövehkeitä palkittiin Kalevi Jäntin palkinnolla. Pohjalainen on työskennellyt myös toimittajana, sanataideohjaajana ja tiedottajana.

Lisätietoja:

Kustannuspäällikkö Joni Strandberg, joni.strandberg@wsoy.fi, puh. 041 536 4847

Haastattelupyynnöt:

Viestintäpäällikkö Tuuli Leppänen, tuuli.leppanen@wsoy.fi, puh. 040 5646 734

Arvostelukappalepyynnöt: tiedotus@wsoy.fi

www.wsoy.fi