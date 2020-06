Tiedote: WSOY julkaisee uuden Twilight-romaanin

Stephenie Meyerin maailmanmenestyssarja Twilight jatkuu uudella romaanilla Keskiyön aurinko. WSOY julkaisee kirjan suomeksi syyskuussa 2020.

Keskiyön aurinko on pitkään odotettu romaani, jossa Houkutuksen tarina kerrotaan Edward Cullenin näkökulmasta.

Kun Edward Cullen ja Bella Swan kohtasivat Houkutuksessa, syntyi ikoninen rakkaustarina. Tähän mennessä fanit ovat kuulleet vain Bellan osuuden tarinasta. Vihdoinkin lukijat voivat kokea tapahtumat Edwardin näkökulmasta kauan odotetussa rinnakkaisteoksessa Keskiyön aurinko.

”Tuntuu kummalliselta kertoa tämä uutinen aikana, jona maailmaa kurittaa pandemia, eikä kukaan todella tiedä, mitä tulevaisuus tuo tullessaan. Pohdin vakavissani, että odottaisin uutiseni kanssa, kunnes asiat jälleen normalisoituvat. Se tuntui kuitenkin väärältä, kun tiedän, kuinka innoissaan osa lukijoistani on kirjaa odottanut. Henkilökohtaisesti kaipaan ajanvietettä, johon suunnata ajatukseni näinä aikoina, jotain mitä odottaa - ja ehkä kaikkein eniten kaipaan ja tarvitsen uutta luettavaa. Niinpä toivon, että lukijani nauttivat kirjani odottamisesta, ja kun se julkaistaan, toivon että se antaa mahdollisuuden elää taas hetken mielikuvituksen omassa maailmassa. En osaa sanoin kuvata, miten valtavasti arvostan lukijoideni kärsivällisyyttä ja tukea, jota olen saanut näinä vuosina, kun olen kirjoittanut Keskiyön aurinkoa”, kirjailija Stephenie Meyer sanoo.

Edwardin silmin tämä unohtumaton tarina koukkaa uusille, synkemmille poluille. Bellan tapaaminen on kiehtovin ja pelottavin asia, minkä Edward on koko pitkän vampyyrielämänsä aikana kokenut. Kun lukija saa tietää mitä lumoavimpia yksityiskohtia Edwardin menneisyydestä ja kuulee hänen syvimmistä tunnoistaan, selviää samalla miksi Bellan kohtaaminen on hänen elämälleen ratkaisevaa.

Twilight – Houkutus on lumonnut miljoonia lukijoita vuoden 2005 ilmestymisen jälkeen, ja siitä on tullut moderni klassikko, jonka kautta on määritelty uudelleen nuortenkirjallisuuden genrelajeja ja joka on inspiroinut erilaisia lukijoita koukuttavia ilmiöitä. Romaani on ollut mm. Sunday Timesin ja New York Timesin #1 bestseller sekä nimetty Time-lehdessä ”kaikkien aikojen parhaaksi nuortenkirjaksi”. Twilight-saagaa, johon kuuluvat myös kirjat Uusikuu, Epäilys, Aamunkoi, Bree Tannerin lyhyt elämä ja Houkutus – Kuvitettu opas vampyyrisaagaan sekä kymmenvuotisjuhlakirja Houkutus – Elämä ja kuolema, on myyty maailmanlaajuisesti lähes 160 miljoonaa kappaletta.

Keskiyön aurinko ilmestyy kovakantisena sekä sähkö- ja äänikirjana. Kirjan suomentavat Ilkka ja Päivi Rekiaro. WSOY julkaisee Twilight-saagan neljä ensimmäistä kirjaa uusilla kansilla elokuussa 2020.

Stephenie Meyer on kirjoittanut Twilight-saagan sekä romaanit Vieras ja Kemisti ja kaikki hänen kirjansa ovat olleet kansainvälisiä myyntimenestyksiä. Hän on valmistunut Brigham Young -yliopistosta pääaineenaan englanti. Hän asuu aviomiehensä kanssa Arizonassa. Lue lisää osoitteesta stepheniemeyer.com.

Lisätietoja:

Ulla Huopaniemi Sirén, vt. kustantaja, ulla.huopaniemi-siren (at) wsoy.fi

Arvostelukappalepyynnöt: tiedotus (at) wsoy.fi