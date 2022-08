Tiedote: WSOY vahvistaa kotimaisen kaunokirjallisuuden toimitusta

"On todella jännittävää ja innostavaa palata taloon ­­– jopa juhlavaa. Siitä, kun viimeksi 2000-luvun alussa työskentelin WSOY:llä, kustannusmaailma – ja kustantamokin – on muuttunut valtavasti. Tulen siis aika lailla itselleni uuteen taloon töihin. Silti talossa on jotain tuttuakin: saan jälleen työkavereiksi huippuammattilaisia ja -kirjailijoita. Ja palaan työhön, jossa voi taas kokea niitä tihentyneitä hetkiä, kun kustannustoimittajana saan ensi kertaa kiinnostavan käsikirjoituksen käsiini. Sille hetkelle pitäisi keksiä oma sanansa, jokin sellainen, johon sekoittuu innostusta, odotusta, ja melkeinpä hartautta. Niihin hetkiin jää koukkuun. Vaikka kirjat muuttavat muotoaan, kirjailijan rakentamaan maailmaan sukeltaminen on aina yhtä kiehtovaa. Ja juuri sen etuoikeutetun ensi hetken välittäminen eteenpäin valmiin kirjan muodossa lukijoille tekee oloni suorastaan juhlavaksi. Se on melkoinen kunniatehtävä", iloitsee Irina Björkman.

”WSOY:n kotimainen kaunokirjallisuus saa Irinasta kokeneen huippuammattilaisen vahvistamaan tiimiä tilanteessa, jossa kotimaisen kaunokirjallisuuden kysyntä on vahvistunut ja ympäröivä maailma muuttuu vauhdilla. Haluamme julkaista entistä monipuolisempaa kirjallisuutta: vaalia kunnialla vanhaa ja seurata valppaina omaa aikaamme ja sen ääniä”, toteaa kotimaisen kaunokirjallisuuden kustantaja Anna-Riikka Carlson.

Kotimaisen kaunokirjallisuuden toimitukseen kuuluvat kustannuspäällikkö Hanna Pudas, toimituspäällikkö Mikko Rouhiainen, kustannustoimittajat Silja Koivisto, Samuli Knuuti, Lea Peuronpuro ja Jouni Tikkanen.

WSOY kustantaa monipuolisesti kotimaista ja suomennettua kauno- ja tietokirjallisuutta sekä lasten- ja nuortenkirjoja. Vuonna 1878 perustettu WSOY on menneiden ja tulevien klassikkokirjojen kustantamo. WSOY toimii kirjallisuuden suunnannäyttäjänä ja kustantaa tulevaisuuden klassikot.

