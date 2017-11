Tiedote: WSOY:n kevään 2018 kirjat on julkistettu

WSOY viettää 140-vuotisjuhlavuottaan ensi vuonna ja kustantamon kevät on täynnä vahvoja kertomuksia, kiinnostavia henkilöitä ja suuria tunteita.

Kaunokirjallisuus

Laura Mannisen esikoisromaani Kaikki anteeksi on vahvasti omakohtainen tarina vallankäytöstä parisuhteessa. Einar Hansenin Guardian Angel – Suojelusenkeli on tositapahtumiin perustuva psykologinen trilleri Tanskaa 1940-luvulla kuohuttaneista hypnoosimurhista. Teos valmistuu samaan aikaan Arto Halosen ohjaaman elokuvan kanssa, ensi-ilta 9.3. Pirkko Soinisen Ellen on vimmainen muotokuva taiteilija Ellen Thesleffistä, jolle Firenze oli ystävä ja rakastettu 45 vuoden ajan. Keväällä ilmestyvät lisäksi seuraavat romaanit: Turo Kuninkaan Välityö, Erkka Mykkäsen Something not good, JP Koskisen Kalevalanpoikien kronikka ja Maritta Lintusen Stella. Esseekokoelma Tavaratalo taivasalla ilmestyy Markku Envallilta ja runokokoelmat Ensimmäinen rakkaus Risto Ahdilta ja Merveli Helena Sinervolta.



Tuomas Kyrön Mielensäpahoittajan olympiamatka. Etelä-Korea 2018 -teoksessa matkustetaan Korean niemimaalle, jossa on Mielensäpahoittajan lapsenlapsi, ydinasekriisi ja tulevat olympialaiset. Teos ilmestyi lokakuussa 2017 samanaikaisesti sekä Etelä-Koreassa että Suomessa.

Uutuuksien lisäksi WSOY julkaisee 140-vuotisjuhlavuotensa kunniaksi Mika Waltarin rakastetut historialliset romaanit Mikael Karvajalka, Mikael Hakim, Turms, kuolematon (ilmestyneet) ja Ihmiskunnan viholliset jättipokkareina (ilmestyy joulukuussa 2017).

Käännetty kaunokirjallisuus

Elena Ferranten Napoli-sarjan hartaasti odotettu kolmas osa Ne jotka lähtevät ja ne jotka jäävät jatkaa aikuistuneiden Elenan ja Lilan tarinaa. Tanskalaisen Jens Henrik Jensenin Hirtetyt koirat käynnistääuuden Oxen-trillerisarjan, joka on ollut valtaisa menestys kotimaassaan. Gail Honeymanin Eleanorille kuuluu ihan hyvää kertoo hauskasti ja silti liikuttavasti yksinäisyydestä ja toivosta. Käännetyn kaunokirjallisuuden listalta ilmestyvät lisäksi: Domenico Starnonen Solmut, J. R. R. Tolkienin Silmarillion (tarkistettu laitos), Sophie Kinsellan Yllätä minut, Simona Ahrnstedtin Vain yksi yö, Viveca Stenin Totuuden nimessä, Nele Neuhausin Susihukka, Clive Cusslerin Mustanmeren hauta, John Grishamin Caminosaari, Andrew Michael Hurleyn Paholaisen päivä sekä Agatha Christien uudet suomennokset teoksista Lentävä kuolema ja Idän pikajunan arvoitus (ilmestynyt).

Tietokirjallisuus

Tuomas Kyrön Mielensäpahoittajan vuodenkierto sisältää ajantietoa, sananlaskuja ja Mielensäpahoittajan ajatuksia vuoden ajalta sekä paljon tilaa omille havainnoille. Maaret Kallion Lujasti lempeä – Mielen työkirja auttaa etsimään sellaisia arkipäiväisiä tekoja ja valintoja, joilla voi edesauttaa hyvää elämää. Jani Toivolan Kirja tytölleni on koskettava ja omakohtainen kuvaus vanhemmuudesta ja uupumisesta. Ulrika Björkstamin Nouse nyt – Kuinka selvisin vakavasta onnettomuudesta on inspiroiva tositarina selviytymisestä ja elämän merkityksellisyydestä. Pipsa Hurmerinnan ja Meri-Tuuli Väntsin Samassa liemessä on täydellinen kattaus suosikkireseptejä, vinkkejä ja inspiraatiota.

Muita kevään tietokirjoja ovat Satu Rämön Islantilainen kodinonni – Perhe-elämää viikinkien malliin, Kimmo Oksasen ja Heidi Piiroisen Ohikuljetut – Erään kerjäläisperheen tarina, Herman Lindqvistin Villit Vaasat, Pippa Laukan ja Iina-Sofia Karosen Luonnollisesti paras, Elisa Mattilan Hyvän olon kuningatar, Marjut Ollilan Simppeliä sormiruokailua, Hannu Rinteen Perinnemestarin materiaalioppi, Gilles Diederichsin Kehräävä kissakirja, Carol Boltin Vastausten kirja (ilmestynyt), Keri Smithin Viiva, Maailman suloisin vauva, 100 upeaa ruukkuistutusta sekä Maria Lyytisen toimittama Kirja perheestäni.

Lasten- ja nuortenkirjat

Supertähti Cara Delevingnen ja Rowan Colemanin Mirror, Mirror on väkevä esikoisromaani ystävyydestä ja identiteetistä. Jo Nesbøn ja Per Dybvikin Tohtori Proktorin aika-amme on ratkiriemukasta luettavaa kaikille huumorin ystäville ja Christina Ohlssonin Lasilapset puolestaanon palkintoja saaneen jännitystrilogian avausosa. Lukemaan opetteleville lapsille suunnatussa Lukupalat-sarjassa julkaistaan keväällä kolme uutta osaa: Miina Supisen ja Anni Nykäsen Kokkiklubi – Maailman paras pizza, Anna Hallavan ja Emmi Jormalaisen 2A:n kamut ja Nuttura-Hulda sekä Roope Lipastin ja Harri Oksasen Lätkä-Lauri ja haamupelastus. Anniina Mikaman Taikuri ja taskuvaras aloittaa maagisen trilorian täynnä silmänkääntötemppuja, juonittelua ja jännitystä.

Kevään muita lasten- ja nuortenkirjoja ovat Mika Wickströmin Meidän jengin Zlatan – matkalla maineeseen, Zoe Suggin Girl Online omillaan, Merja Jalon Ratsukallion uhka, Madeleine L’Englen Hyppy ajassa, Anne Leinosen Noitakirja, Laura Lähteenmäen Yksi kevät, Riina Mattilan Järistyksiä, Sanna Heinosen Noland, Johan Tellin ja Iiris Kalliolan Pelastetaan Itämeri, Lego Nexo Knights: Rakenna oma seikkailu, Marjatta Kurenniemen, Ismo Loivamaan (toim.) ja Sanna Manderin Toivoisin että asuisin kuussa, Vilja-Tuulia Huotarisen ja Satu Koskimiehen Emilia Kent – Runotytön tarina jatkuu, R. J: Palacion Auggie ja minä – Kolme Ihme-tarinaa, Andrus Kivirähkin Kun musti muni mun mummoni (suom. Heli Laaksonen) Antti Nikusen Urhon ja Onnan laastarikirja, Lucy Cousinsin Tööt tööt, Maisa -läppäkirja.

Astrid Lindgreniltä julkaistaan Kettu ja Tonttu (ilmestynyt), Peppi Pitkätossun kesälomakirja sekä uusina suomennoksina Peppi Pitkätossu Etelämerellä ja Mestarietsivä Kalle Blomqvist. Ronja Ryövärintytär ilmestyy Ghiblin animaatiosarjaan perustuvana värikuvitettuna laitoksena. Tove Janssonilta julkaistaan Muumilaakson keittokirja, Pienen muumikirjaston osa Muumimamma, klassinen sarjakuvatarina Muumipeikko ja marsilaiset sekä alkuperäiskuvitettu erikoislaitos Kertomus näkymättömästä lapsesta ja Kuusi. Sarjakuvissa ilmestyy JP Ahosen Villimpi Pohjola: Irtiotto.



