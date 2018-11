Tiedote: WSOY:n kevään 2019 kirjat on julkaistu

WSOY:n kevään 2019 teokset vievät lukijan kiehtoviin maailmoihin ja avaavat uudenlaisia näkökulmia tuttuihin asioihin. Kirjoissa pohditaan muun muassa kommunikaation vaikeutta, valintoja ja niiden vaikutuksia ja ihmisyyttä.

Kotimainen kaunokirjallisuus

Miki Liukkosen Hiljaisuuden mestari on hauska ja riivattu romaani ihmisistä ja kommunikaation vaikeudesta. Arttu Tuomisen Verivelka on viiltävän tarkkanäköinen rikosromaani salaisuudesta ja syyllisyydestä. Jussi Sudenlehden esikoisromaani Christian ravisuttaa ja pakottaa ajattelemaan ihmisen osaa ja osattomuutta. Johanna Venhon Ensimmäinen nainen on historiallinen romaani Sylvi Kekkosesta. Emma Puikkosen Lupaus on romaani äidin rakkaudesta, muuttuvasta pohjolasta ja ihmisistä, joita pelko ja rohkeus yhdistävät. Anja Erämajan Imuri on romaani itsensätyöllistäjästä, perheestä ja paheista.

Ruusuvuorten Aavikkosutten veli kertoo raa’asta murhasta Pohjois-Suomessa ja Markus Ahosen Sieluttomat säälimättömästä rikossarjasta Helsingin keskustassa.

Eeva Kilven Sininen muistikirja sisältää kirjailijan ennenjulkaisemattomia ajatuksia, päiväkirjamerkintöjä ja aforismin kaltaisia oivalluksia 20 vuoden ajalta. Suvi Aholan toimittama Mitä Minna Canth todella sanoi? on katsaus Suomen ensimmäisen feministin ajatuksiin. Jaana Seppäsen Outokuoriaiset on tekijän kolmas esseekokoelma ja Silena Lehdon Kultapoika, kuplapoika on hänen kolmas runokokoelmansa.

Uutuuksien lisäksi WSOY julkaisee helmikuussa Tove Janssonin Valitut novellit ja Valitut romaanit. Ellun Kanat ja WSOY julkaisevat yhteistyössä Ellun Kanojen suosittua Mitä tapahtuu huomenna -väitekirjasarjaa, joka kokoaa kansien väliin yhteiskunnallista ajattelua, bisnestä, moniäänisyyttä ja ajankohtaisuutta. Kaikki sarjassa ilmestyvät kirjat julkaistaan ääni- ja e-kirjoina sekä suurin osa myös painettuina teoksina.

Käännetty kaunokirjallisuus

Pascal Engmanin Patriootit on kansainväliseen suosioon noussut ajankohtainen toimintatrilleri, joka käsittelee maahanmuuttoa, viharikoksia ja sananvapautta. Italialaisen Domenico Starnonen romaani Kepponen kertoo hauskasti ja koskettavasti isoisän ja lapsenlapsen suhteesta. Hassan Blasimin Allah99 on Helsingissä asuvan irakilaissyntyisen kirjailijan ensimmäinen romaani. Jonas Jonasson jatkaa Allan Karlssonin hillittömän hauskaa tarinaa romaanissa Satayksivuotias jolla mielestään oli liikaa mielessään. Liane Moriartylta julkaistaan uutuusteos Yhdeksän hyvää, kymmenen kaunista, suositulta ranskalaiskirjailijalta Claudie Gallaylta uutuusromaani Odottamaton kauneus, Kristin Hannahilta bestseller- lukuromaani Satakieli ja Simona Ahrnstedtilta Vain yksi salaisuus.

Kevään trillereitä ovat Lisa Jewellin Sitten hän oli poissa, Sofie Sarenbrantin viihdyttävätdekkarit Avoimet ovet ja Osasto 7, Jens Henrik Jensenin Oxen-sarjan toinen osa Pimeän miehet, Stefan Ahnhemin Motiivi X, Viveca Stenin Huonossa seurassa sekäClive Cusslerin Merenpinta nousee. Agatha Christien Eikä yksikään pelastunut ilmestyy Jaakko Kankaanpään uutena suomennoksena ja J. R. R. Tolkienin Gondolinin tuho julkaistaan Alan Leen kuvittamana laitoksena.

Tietokirjallisuus

Anton Vanha-Majamaan ja Laura Frimanin kirjoittama Mikael Gabriel – Alasti kertoo täysin avoimesti suositun ja ristiriitaisen artistin elämästä: tiestä kasvatuskotiin ja sieltä kuuntelijoiden sydämiin. Lisa Brennan-Jobsin Näkymätön tyttö – Steve Jobsin tyttären muistelmat on vaikuttava, kaunis tarina lapsesta, jonka isä on yksi maailman kuuluisimmista ihmisistä. Teos tuo esille Steve Jobsin, palvotun ikonin, traagisen puolen. Ingrid ja Joachim Wallin Kun sanat loppuvat – Kim Wallin tarina on vanhempien kirjoittama kertomus surusta ja menetyksestä mutta ennen kaikkea ylistys elämää rakastaneelle ja vahvan oikeudentajun ohjaamalle ihmiselle. Benjamin Carter Hettin Demokratian kuolema – Kuinka Hitler nousu valtaan on ajankohtainen kuvaus siitä, miten natsien valtaannousun sallittiin tapahtua. Eero Elfvengrenin ja Eeva Tammen toimittamassa Viipuri 1944 – Miksi Viipuri menetettiin? –teoksessa sotahistorian asiantuntijat tarkastelevat Viipurin tapahtumia monista eri näkökulmista. Psykologian professori (em.) Liisa Keltikangas-Järvinen pureutuu ujouteen ja introversioon teoksessaan Ujot ja introvertit – Hiljaisten ihmisten voima.

Sara Parikan inspiraatiokirja 365 – Ilon ja inspiraation vuositarjoaa suosikkiblogistin ja näyttelijän hyvinvointivinkkejä vuoden jokaiseen päivään. Kimmo Takasen teos Parisuhteen tunnelukot jatkaa suosittujen tunnelukko-kirjojen sarjaa parisuhdeteemalla. Lastenpsykiatri Kaija Puuran teos Näin kasvatat lapsestasi mukavan aikuisen opastaa käytännön esimerkein ja ohjein vahvistamaan tunnetaitoja ja perheen sisäistä yhteispeliä.

Kevään hyvinvointikirjoja ovat Sanna Mämmin Vapaudu huolista – Löydä elämänilo mindfulnessin avulla, Pirjo Saarnian Syö oikein – sammuta tulehdus, Virve Fredmanin Täydellinen iho – Opas korealaiseen ihonhoitoon, Eija Keckmanin Hyvän mielen puutarha – Terapiaa kaikille aisteille jaVirpi Raipala-Cormierin Frantsila. Luonnon kotiapteekki. Kevään innostavin leivontakirja on Anni Paakkunaisen Annin uunissa – Ihanimmat leivonnaiset jokaiseen vuodenaikaan. Muita kevään tietokirjoja ovat Elma van Vlietin täytettävä kirja Äiti & Isä – Kertokaa minusta, Rinna Saramäen, Katja Kaipaanlahden ja Jane Palmun Joka tyypin parhaat kaavat, James Bowenin Bobin pieni viisauskirja jaMaria Lyytisen Slämäri – aikuisten kaverikirja.

Lasten- ja nuortenkirjat

Max Brallierin ja Douglas Holgaten uusi railakas sarja Maailman viimeiset tyypit on runsaasti kuvitettu romaani täynnä nerokkaita vekottimia, zombeja ja jättimäisiä hirviöitä. Kirjoja on myyty jo yli miljoona kappaletta ja Netflix-sarja lanseerataan syksyllä 2019. Roope Lipastin ja Anton Lipastin Oskari Onniston uskomattomat vastoinkäymiset 1 yhdistää huumoria ja sarjakuvaa neropattimaisella tavalla. Kalenterikarjuna tunnetun Mikko Toiviaisen kirjaWhatsApp elämä sisältää suosikkivaikuttajien keskusteluja WhatsApp-keskustelujen muodossa. Muita kevään nuortenkirjoja ovat Anniina Mikaman Huijarin oppipoika, jokaon jatkoa viime vuoden arvostelumenestykselle Taikuri ja taskuvaras,Kristina Olssonin Kivienkelit, Marisha Rasi-Koskisen Auringon pimeä puoli, Vilja-Tuulia Huotarisen ja Riikka Sormusen Heistä tuli taiteilijoita, Jo Nesbøn Tohtori Proktori ja mahdollinen maailmanloppu ja Nic Stonen Kolme on parillinen luku. Lisäksi Julie Andemin Skam-kirjoista julkaistaan kaksi viimeistä osaa kaudet 3: Isak ja 4: Sana.

Suositussa ja helppolukuisessa Lukupalat-sarjassa julkaistaan Reetta Vehkalahden ja Kati Närhen Pipsa Kopperoisen tutkimuksia: Pierut ja kaasut, Miina Supisen ja Anni Nykäsen Kokkiklubi ja Amorin apulaiset sekä Roope Lipastin ja Harri Oksasen Lätkä-Lauri ja tautinen turnaus. Jukka-Pekka Palviaisen ja Christel Rönnsin suosittu Allu-sarja jatkuu teoksella Allu ja outo Uolevi ja Elise Gravelin Olga ja haiseva olio ulkoavaruudesta on hulvaton sarjakuvaromaani.

Kuvakirjailija Kaisa Happosen ja animaattori Joonas Uttin humoristinen kuvakirja Piste viihdyttää rytmikkäällä kielellä ja taidokkaalla kuvakerronnalla kaikenikäisiä lukijoita. Eppu Nuotion ja Liisa Kallion Minä tykkään nyt –kirja on täynnä lasten oivaltavia ajatuksia tunteista. Johanna Venhon ja Emmi Jormalaisen Opossumi ja sata tykkäystä jatkaa mainiota Opossumi-sarjaa. Anna Krogeruksen ja Erika Kallasmaan Muttinen ja äiti on suurisydäminen kirjasarja perheen pienimmille. Muita pienten lasten kuvakirjoja ovat Antti Nikusen Autokirja – Urho ja Onna tutkivat, Tom Fletcherin ja Greg Abbottin Tässä kirjassa asuu hirviö!, Holly Bathien ja Melisande Luthringerin Kurkista ja opi: Minun päiväni sekä Vuodenajat ja sää. Tove Janssonin Muumi-kirjoista julkaistaan uutena suomennoksena Vaarallinen matka sekä Muumien ISO kuvasanakirja ja luontoharrastajille suunnattu Hemulin kasvio.

Marjatta Kurenniemen Onneli ja Anneli ja nukutuskello julkaistaan uudelleen elokuvakirjana. Astrid Lindgrenin klassikoista julkaistaan Kristina Rikmanin uusina suomennoksina Melukylän lapset ja Mestarietsivä Blomkvist ja ryöstetty Rasmus. Roald Dahlin ja Quentin Blaken klassikoista julkaistaan Matilda sekä Marja Helasen uutena suomennoksena Jali ja suklaatehdas. Lego-kirjoista ilmestyvät LEGO®NINJAGO®: Rakenna oma seikkailu ja The Lego Movie 2 – Kuvitettu opas.

Sarjakuvissa ilmestyy JP Ahosen Villimpi Pohjola: Kypsyyskoe ja Gregor Rosinskin ja Jean van Hammen Thorgal-viikinkisarjan kolme osaa: Thorgal 1: Lumoojattaren kosto, Thorgal 2: Jäämeren saari ja Thorgal 3: Aranin maan kolme vanhusta.



