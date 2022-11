Tiedote: WSOY:n kevään 2023 kirjat on julkistettu

WSOY:n kevään kirjat käsittelevät aiheita naisena olemista ja äidin tragediasta koti-ikävään ja taiteen parantavaan voimaan. Kirjat kertovat myös, millaista on olla Suomen tasavallan presidentin puoliso, ensihoitaja, antiikkikauppias ja vieraan valtion lipun alla taisteleva sotilas. Maailmalta saadaan mm. Colleen Hooverin koskettava jättihitti ja lastenkirjojen puolelta Paula Vesalan käsikirjoittamat Peppi Pitkätossu -kuunnelmat.

Kotimainen kaunokirjallisuus



Palkitun kirjailijan Minna Rytisalon Jenny Hill on kielellisesti lumoava, ajankohtainen romaani naiseudesta, keski-iästä, vaihdevuosista ja vanhenemisesta. Satu Rämön Rósa & Björk on odotettu jatko-osa arvostelu- ja myyntimenestykseksi nousseelle Hildur-dekkarille. Teemu Kaskisen Vieraat kunnaat on romaani sodasta, salatieteistä, mytologiasta ja miehistä pahoissa paikoissa. Teemu Kaskisen ja Heikki Heiskasen Itämeri-yksikkö on televisiosarjaan perustuva vakoojasatiiri. Mikael Viiman Rekyyli on psykologinen jännitysromaani, jossa etsivä Aarni Susi liikkuu vastavakoilun miinakentällä. Pekka Hiltusen Susipiste on kiitetyn Studio-jännityssarjan päätösosa, jossa vieraillaan ensi kertaa myös Suomessa. Tommi Melenderin romaani Aurum kuljettaa antisankareitaan halki kansallisten voittojen ja henkilökohtaisten tappioiden 1900-luvun Suomessa. Jani Saxellin Uuden ihmisen kaupunki jatkaa Kilpineitojen saagaa ja on itsenäinen jatko-osa kiitetylle teokselle Helsinki Underground. Pirkko Soinisen Kipulintu-elämäkertaromaani avaa Maila Pylkkösen elämää, runoilijan luomistyötä ja valintoja.

Heikki Turusen Simpauttajan hinta -romaanissa kirjailija taustoittaa esikoisromaaninsa Simpauttajan teemoja ja sen henkilöiden syntyä. Vuonna 1973 ilmestyneestä Simpauttajasta julkaistaan 50-vuotisjuhlapainos, johon esipuheen on kirjoittanut Antti Heikkinen.

Esikoisteoksia julkaistaan keväällä useita. Meri Eskolan Ehdin rakastaa häntä on rajun omakohtainen kertomus äidin tragediasta, joka vaurioitti lasta. Milla von Platon Hyvää iltaa on tarkkanäköinen romaani ystävyydestä 1990-luvun laman aikaan. Laura Finskan Muut esille tulevat asiat kertoo kolmen nuoren kesästä Helsingissä. Vy Tramin Stigma on sukupolviromaani itsensä määrittelemisestä. Lois Armas kertoo romaanissaan Flora siitä, miten selättää valtameren kokoinen ikävä ja juurtua uuteen maahan.

Tuomas Aitonurmen Ruumiin ylittävä ääni -kokoelman esseet käsittelevät kiusaamisen jälkiä sekä taiteen parantavaa voimaa. Kirsi Pihan Levoton lukija -kokoelmassa on esseitä elämästä, kirjoista ja kirjoittamisesta. Ville Hännisen Miten kirjani ovat syntyneet 6 -teoksessa kirjailijat Miki Liukkosesta Sirpa Kähköseen ja Hassan Blasimista Laura Lindstedtiin miettivät suhdettaan kirjoihin, kirjoittamiseen ja taiteeseen. Panu Tuomen Kardinaali Zen on hänen 11. runoteoksensa. Saima Harmajan Kootut runot sisältää teokset Huhtikuu, Sateen jälkeen, Hunnutettu ja Kaukainen maa.

Suomennettu kaunokirjallisuus

Colleen Hooverin koskettava jättimenestys Se päättyy meihin ilmestyy suomeksi tammikuussa. Nerokkaasti punottu Väärässä paikassa väärään aikaan on puolestaan Gillian McAllisterin jännittävä läpimurtoteos. Cormac McCarthyn ura kulminoituu kaksiosaiseen teokseen, jonka ensimmäinen osa, Matkustaja, ilmestyy keväällä ja toinen osa, Stella Maris, syksyllä 2023. Merkintä on islantilaisen Fríða Ísbergin esikoisromaani kuvitteellisesta empatiatestistä, joka alkaa jakaa yhteiskuntaa kahtia. Hervé Le Tellierin Poikkeama palkittiin Ranskassa Goncourtilla ja Booker-palkitulta Douglas Stuartilta ilmestyy toinen romaani, Nuori Mungo. Muun muassa Äidinmaa-teoksesta tunnettu Fernando Aramburu luo viiltävää ajankuvaa nyky-Espanjasta romaanissaan Tervapääskyt. Alice Winnin esikoisromaani In memoriam on koskettava kertomus kielletystä rakkaudesta ensimmäisen maailmansodan aikaan. Palkitun Leïla Slimanin Katsokaa kun tanssimme jatkaa perhesaagaa 1960–1970-luvun Marokossa.

Ihania hyvänmielen romaaneja ovat Valérie Perrinin yli 30 kielelle käännetty Vettä kukille, Beth O’Learyn hurmaava uutuus Hukkareissu, Clare Pooleyn Joka päivä laiturilla viisi, Frida Skybäckin Kirjahyllyn salaisuus ja Liane Moriartyn Kolme toivetta. Suojele häntä on Laura Daven mysteeritrilleri, josta Reese Witherspoon on tuottamassa TV-minisarjaa. Tana Frenchin Dublinin murhat -sarjaan saadaan kolmas osa, Umpikuja. Jännitystä Ruotsista tuovat Ulf Kvenslerin esikoisteos Erämaa, Sofie Sarenbrantin Emma Sköld -uutuus Sielunkumppani ja Pascal Engmanin yhteiskunnallinen trilleri Kokaiini. Muita kevään käännösjännäreitä ovat Peter Robinsonin Varomaton rakkaus, S. J. Bennettin Mitä majesteettisin murha, C. J. Tudorin Rovio ja Clive ja Dirk Cusslerin Paholaisen meri.

Alain T. Puysségur on laatinut teoksen The Witcher – Kuvitettu opas Andrzej Sapkowskin Noiturin maailmaan. Lisäksi Sapkowskin Hussilaistrilogian päättävä Lux perpetua 2 ilmestyy.

Saksan kansalliseepos Nibelungeinlaulu julkaistaan Osmo Pekosen uutena suomennoksena.

Tietokirjallisuus

Jenni Haukion Sinun tähtesi täällä. Vuodet tasavallan presidentin puolisona kertoo näkyvästä ja näkymättömästä työstä kymmenen vuoden ajalta. Haukiolle läheisiä teemoja ovat mm. luonnonsuojelu, lasten ja nuorten hyvinvointi, lottien ja veteraanien henkisen perinnön vaaliminen sekä taiteet ja suomalainen kulttuuriperintö. Dan Kronqvistin Wenzel Hagelstam – antiikkikauppiaan muistelmat -teoksessa Suomen tunnetuin antiikki- ja taidekauppias kertoo elämänpolustaan ja vuosikymmenten varrella kohtaamistaan esineistä niihin kietoutuvine ihmiskohtaloineen. Niko Jutilan Molle. Rauni Mollbergin elämä ja elokuvat on humoristinen ja rosoinen elämäkerta taiteilijasta, jota sekä vihattiin että rakastettiin.

Tuomas Kyrön Aleksi Suomesta kertoo koulukiusatun pojan kasvutarinan sotilaaksi, joka viimeksi on taistellut Ukrainan itsenäisyyden puolesta. Heikki Mansikan Hornet-lentäjä on tarina nuoren miehen matkasta vaaralliseen ammattiin. Ville Kormilaisen ja Juha-Petteri Kukkosen Kaurakuningas. Hulttiopoika, joka muutti kauramaidon miljooniksi on raivorehellinen elämäkerta, joka näyttää, millaista on miljonääri-playboyn elämä Suomessa. Minna Kettusen Ari Vatanen. Poika joka kesytti auton kertoo, miten tuupovaaralaispojasta kehkeytyi maailman nopein mies ja myöhemmin poliitikko ja europarlamentin jäsen. Lauri Ronkasen ja Reijo Ronkasen Hälytysajossa. Elämää, kuolemaa ja palomies-ensihoitajan arkea -teoksessa palkittu palomies kertoo kokemistaan traagisista ja joskus koomisistakin tehtävistä.

Palkitun Mihail Šiškinin Sota vai rauha. Kirjoituksia Venäjästä ja lännestä on teos tsaarien ja tyrannien, toivon ja epätoivon maasta, jonka nykytilaa ymmärtääkseen täytyy sukeltaa syvälle historiaan. Elina Grundströmin Ukrainan musta multa. Tositarina viljelymaasta, jonka piti ruokkia maailma on tarinallinen tietokirja suomalaisten sijoittajien yrityksestä hallita mustan mullan peltoja ja estää nälkäkriisejä sekä ukrainalaisista, joille rikas maaperä on ollut sekä siunaus että kirous. Hannah Pick-Goslarin sykähdyttävä Ystäväni Anne Frank -muistelmateos kertoo rinnakkaisen tarinan monen tuntemalle Anne Frankin päiväkirjalle. Vesa Linnan Itämeri 1916–1945 – Tarinoita sodista kertoo Suomen sotien tapahtumista ja erikoisista ihmiskohtaloista. Kuolleiden jäänteitä tutkinut oikeusantropologi Sue Black avaa palkitussa Kaikki mitä jäljelle jää -muistelmateoksessaan pitkän uransa kiinnostavimpia tapauksia.

Juuso Juutisen Jos me tästä selvitään kertoo pienen lapsen vakavasta sairaudesta, menettämisen pelosta, isänä kasvamisesta ja pohjattomasta rakkaudesta. Mirkka Torikan Rakas katastrofini on koskettava taistelutarina elämästä itsetuhoisen mielenterveyspotilaan puolisona. Susanna Suomelan Uupuneet. Rakkaudentunnutus hauraille merkkihenkilöille on omakohtainen, tarinallinen tietokirja, joka näyttää, miten heikkous on ollut myös voimavara monille historian merkkihenkilöille. Essi Lampun Kaikki on suhteellista nostaa oivaltavasti esiin suhteiden ja suhteettomuuden tunnistettavia kipukohtia.



Antti Helinin Kuinka kapteeni Cook keitettiin. 50 kummalista tarinaa matkailun historiasta herättää eloon maailmanhistorian merkittävimmät ja eriskummallisimmat matkat. Pakoretki mestauslavalta on ensimmäinen kotimainen pakopelikirja. Tehtävät ovat Getaway Gamesin pakohuoneammattilaisten laatimia, ja jännittävän historiallisen tarinan on kirjoittanut kirjailija Roope Lipasti. Elma van Vlietin suositun Kerro minulle -sarjan uudet täytettävät kirjat auttava vahvistamaan Kiitollisuutta ja Onnellisuutta.

Satu Silvon, Reidar Palmgrenin ja Pilvi Häkämiehen Kasvisruokaa à la Silvoplee -kirjassa on lähes 60 rakkaudella laadittua reseptiä: keittoja, lämpimiä ruokia, salaatteja ja jälkiruokia. Tanskalaisen Rose Svanen Virkkauksia-kirjan 15 ohjeella tehdään persoonallisia vaatteita, asusteita ja sisustuselementtejä.

Lasten- ja nuortenkirjat

Pienten lasten kirjat:

Dramaturgin koulutuksen saanut muusikko Paula Vesala on käsikirjoittanut Astrid Lindgrenin Peppi Pitkätossu -romaaneja railakkaiksi kuunnelmiksi, joista kaksi ensimmäistä ilmestyy keväällä 2023. Peppi-faneja riemastuttaa myös Peppi Pitkätossun keittokirja, jonka uudet tekstit ovat koomikko–kirjailija David Sundinin ja kuvitukset Ingrid Vang Nymanin käsialaa. Lindgrenin toinen rasavilli hahmo, Vaahteramäen Eemeli täyttää ensi vuonna 60 vuotta, mitä juhlistetaan Björn Bergin kuvituksia sisältävillä uusilla laitoksilla Vaahteramäen Eemeli - ja Eemelin uudet metkut -romaaneista ja Se Eemeli, se Eemeli -kuvakirjasta sekä täytettävällä Vaahteramäen Eemeli. Metkukirjalla. Lindgrenin ja Ilon Wiklandin Melukylän joulu ja Lotta osaa mitä vain ovat ilmestyneet alkavaan joulusesonkiin.

Lola Odusogan ihastuttava Lolan suuri salaisuus on tarina afrohiuksista, identiteetistä ja omien pelkojen voittamisesta. Kirjan on kuvittanut Saara Obele. Kaksi tätiä nimeltä Veera on Botnia-palkittujen tekijöiden, Anna Elina Isoaron ja Mira Malliuksen kuvakirja kahdesta lapsettomasta tädistä ja erimuotoisista perheistä. Vuokko Hurmeen ja Giannetta Portan Minisijainen metsäretkellä käsittelee mielipahaa, samoin kuin Liisa Kallion ja Eppu Nuotion OHO-sarjaa jatkava pahvikirja OHO: Nyt harmittaa!.

Maaret Kallion ja Susanna Ruuhilahden kirjoittama ja Julia Savtchenkon kuvittama Murkens-satutietokirjasarja jatkuu Murkens: Pullopostia mereltä -kirjalla. Maaret Kalliolta ilmestyy myös Kati Vuorennon kuvittama Saatan sinut unille, joka on sisarteos Välillä olet varpuseni -vauvarunokirjalle. Satuhieronta-menetelmän kehittäjän Sanna Tuovisen Untenmaille-sarjan kuusi ohjeistavaa äänikirjaa ilmestyy kuukausittain helmikuusta alkaen. Vallattoman laivan laulut on hyväntuulinen laulukirja kuvionuotteineen ja puuhaideoineen lastenmusiikin konkareilta Liisa Kalliolta, Soili Perkiöltä ja Pia Säpyskältä. Iloa pikkulasten arkeen tuovat myös pahvikirjat CoComelon: Mennään nukkumaan ja CoComelon: Potta-aika.

Roope Lipastin vauhdikas Kopterijengi T-RX-kuvakirjasarja starttaa ryminällä Vaara vuorilla - ja Aaltojen armoilla -osilla. Kuvituksista vastaa palkittu Emiel Inkeri Nikula. Lipastin kesällä alkanut ällöttävä äänikirjasarja Lemuetsivät jatkuu, kun osat Löyhkäävä muumio, Kuorsauksen kirous ja Viimeinen paukku ilmestyvät. Salla Savolaisen suositussa työmaita esittelevässä sarjassa ilmestyy pienemmille lukijoille suunnattu pahvikirja Asfalttihommissa. Camilla Brinckin Pohjoismaat valloittanut Musse ja Helium -seikkailusaaga huipentuu, kun neljäs osa, Jahtikyyhkyjen kynsissä, ja viides osa, Viimeinen kamppailu, ilmestyvät. Myös Jonna Björnstjernan hersyvän runsas Kertomuksia merkillisestä kaniperheestä -sarja jatkuu Syväjärven salaisuus -kuvakirjalla. Tove Janssonin Muumi-kirjoissa julkaistaan Muumipeikon ystävät, Muumien pieni kuvasanakirja: Tunteet ja Muumipeikko seikkailee -pahvikirja sekä runokuvakirjat Muumipeikko on MUKAVA ja Mörkö on PELOTTAVA.

J. R. R. Tolkienin viimeinen teos, Seppä ja Satumaa, ilmestyy laajennettuna laitoksena (toim. Verlyn Flieger) Pauline Baynesin kaksivärikuvituksilla. Myös Tolkienin ja Baynesin Maamies ja lohikäärme -kirja ilmestyy laajennettuna ääni- ja e-kirjaformaateissa.

Alakouluikäiset:

Juuri lukemaan oppineille suunnitellussa Lukupalat-sarjassa ilmestyvät Roope Lipastin ja Mari Luoman Aavepartio ja luurankotanssi sekä Taru Viinikaisen ja Netta Lehtolan Neppari ja lemmikkipäivä. Tietopalat-sarjaan saadaan neljä uutuutta: Vuokko Hurmeen ja Julia Savtchenkon Ihanat taruolennot, Jade Haapasalon ja Aapo Ravantin Suloinen kani, Laura Kytölän ja Sini Kuparisen Kaverimme koira sekä Mikko Kalajoen ja Kaisu Sandbergin Yleisurheilua kiekosta kolmiloikkaan.

Suvi Auvisen ja Anni Nykäsen Onnekkaiden eläinten talo kertoo tositarinoita entisistä tuotantoeläimistä eläinsuojelukeskus Tuulispäässä. Timo Parvelan ja Mari Luoman Melkein mahdoton tehtävä – Savuna ilmaan on mysteerisarjan toinen osa. Junioripelaajille tarjoillaan Roope Lipastin ja Harri Oksasen täytettävä Lätkä-Laurin pelikirja: Treeniä haballe ja nupille. Myös Lipastin historiallinen lastenromaani Turun palosta jatkuu, kun Rauniokaupungin lapset ilmestyy.

Erin Hunterin laajaan Soturikissat-maailmaan saadaan uuden Rikottu laki -saagan kaksi ensimmäistä osaa: Kadonneet tähdet ja Hyytävä hiljaisuus. Myös kaikki aiemmat saagat ja erikoisseikkailut tuodaan fanien saataville eri formaateissa. Alkuvuodesta ilmestyy lisäksi uusi Soturikissat: Erikoisseikkailu 9: Haukkasiiven taival. Hunterilta ilmestyy suomeksi myös uuden sarjan avaus Pandojen valtakunta: Tulvan jakama maa sekä koirista kertova Selviytyjät-sarja ääni- ja e-kirjoina.

Maailmalla suursuosioon ampaissut naurupläjäys Louie Stowellilta rantautuu Suomeen, kun Loki: Pahisjumalan päiväkirja ja hyvyyshaaste ilmestyy. Hykerryttävät Nolo elämäni: Olisinpa kuninkaallinen ja Nolo elämäni: Olisinpa draamakuningatar jatkavat Rachel Renée Russellin teinipäiväkirjojen sarjaa. Myös Hirviö ja Helmikki -kirjat saavat jatkoa Jack Meggitt-Phillipsin ja Isabelle Follathin Hirviön paluulla. Max Brallierin ja Douglas Holgaten Maailman viimeiset tyypit puolestaan täydentyy itsenäisellä tarinalla Quintin ja Dirkin sankaritehtävä. Roald Dahlin ja Quentin Blaken klassikkosatu Kuka pelkää noitia tulee taas saataville.

Yläkouluikäiset ja YA:

Biologi, tutkimussukeltaja Miina Mäen ja kuvittaja–graafikko Anni Pöyhtärin Elonkirjo esittelee Suomen luonnon monimuotoisuutta. Leena Paasion Itämeri-mysteeri ratkeaa Bengtskär itä kahdeksan -kirjassa.

Ihan hyvä on Tuija Siltamäen kirjoittama ja Saara Helkalan kuvittama matalan kynnyksen tietokirja hengailusta ja pärjäilystä suoritusyhteiskunnassa. Freestyle on palkitun Ihana-romaanin tekijän, Dess Terentjevan toinen nuortenromaani.

Anne Gunn Halvorsenin ja Randi Fuglehaugin Netflixistä tuttu hittisarja Royalteen koukuttaa heti ensimmäisillä Puoli valtakuntaa ja Onnellisina loppuun asti -osilla. Laadukasta romanttista viihdettä nuorille tarjoavat myös Jenny Hanin Ei kesää ilman sinua ja Kiera Cassin Petetty. Jännitystä kaipaaville ilmestyy Karen M. McManusin Neljä askelta murhaan.

Sarjakuvat

Art Spiegelmanin palkittu ja yhä ajankohtainen Maus ilmestyy uutena laitoksena sisältäen sarjakuvaromaanin molemmat osat: Maus – Selviytyjän tarina ja Maus II – Ja täällä vaikeuteni alkoivat.

