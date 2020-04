Tiedote: WSOY:n syksyn 2020 kirjat on julkaistu

WSOY:n syksyn tarinoiden ytimessä ovat sukupolvesta toiseen toistuvat teemat: toisen ihmisen kohtaaminen, nähdyksi tuleminen, rakkaus. Se, mihin kaikkeen hyvään ja pahaan ihminen yltää.

Kotimainen kaunokirjallisuus



20-vuotistaiteilijajuhlaansa viettävän Tuomas Kyrön Kirjoituskonevaras kutsuu lukijan katsomaan, miltä maailma näyttää Tuomas Kyrön silmin. Yhteisöt, perhe, ystävät, työ, muistot, raha, mahdolliset tulevaisuudet. Mistä ei pääse eroon, mistä ei halua päästää irti?

Mielensäpahoittajan 10-vuotisjuhlavuoden kunniaksi Suomen kansalaiset ovat lähettäneet Mielensäpahoittajalle omia mielipahojaan. Nyt vanha jäärä käsittelee ne En juhli, Mielensäpahoittaja -teoksessa asianmukaisella vakavuudella.

Rakel Liehun Valaanluiset koskettimet on ainutlaatuinen, omaperäinen romaani tytöstä ja antiikkisesta pianosta. Suomen luetuimman kirjailijan Ilkka Remeksen Kotkanpesä-trillerissä eletään nykypäivän Euroopassa, jossa Suomi on toisen maailmansodan voittajan natsi-Saksan kumppani. Matemaatikko Pinja Manner pakotetaan Gestapon operaatioon CIA-vakoojan löytämiseksi — tietämättä että uhattuna on koko Suur-Suomi. Tommi Kinnusen Ei kertonut katuvansa on vaikuttava romaani Lapin sodan jäljiltä saksalaisten mukana lähteneiden naisten paluusta kotiseuduilleen. Katja Kaukosen Saari, jonne linnut lentävät kuolemaan on maagiseen realismiin taittuva yhteisöromaani hulluiksi leimattujen naisten saaresta. likka Hackmanin Tähän aikaan huomenna on vaikuttava ja lohdullinen esikoisromaani isästä ja tyttärestä, muuttuvasta Euroopasta ja nuoruudesta sekä kuolemasta. Kreetta Onkelin Meiltähän tämä käy on kertomus elämäntapaoppaiden Suomesta, perheen eristyneisyydestä sekä hyvinvointiyhteiskunnasta, jossa kaikki eivät pysy mukana. Jussi Seppäsen Jussi Seppänen on sirpaleista koottu romaani Jussi Seppänen-merkkisestä ihmisestä. Anna Tommolan Haamusärky on lämmin ja hauska romaani eksyneistä ihmisistä. Tuuve Aron Kalasatama kertoo, millaista on elää lesbona ja vapaaehtoisesti lapsettomana feministinä pakastimen nurkassa, jota Suomeksi kutsutaan? Markku Envallin Kylmää kynäsotaa ja muita esseitä -kokoelmassa käsitellään niin yksinäisyyttä kuin ystävyyttä. Karoliina Timosen e- ja äänikirjana ilmestyvä Suolaa iholla on viihteellinen tarina romanttisesta Espanjasta.

Väinö Linnan syntymän 100-vuotisjuhlavuoden kunniaksi WSOY julkaisee kaksi uutuusteosta: Karo Hämäläisen Kansalliskirjailija on romaani Väinö Linnasta, Suomesta ja kirjailijuudesta ja Jyrki Nummen, Maria Laakson, Toni Lahtisen ja Pertti Haapalan toimittamassa Väinö Linna – tunnettu ja tuntematon -teoksessa 25 tieteen ja taiteen ammattilaista kirjoittaa Väinö Linnasta luovasti ja vapaamuotoisesti.

Jani Saxellin toimittamassa Parasta katseluaikaa -kirjoituskokoelmassa kirjailijat, toimittajat ja esseistit tarkastelevat kaikkea sitä, mitä olemme 2000-luvulla katsoneet.

Hannu Mäkelän ja Kirsi Pihan Pimeän yli. Kirsi Pihan ja Hannu Mäkelän kirjeenvaihtoa ihmisenä olemisen taidosta. Avoimesta ja ennakkoluulottomasta keskustelusta kasvaa lämmin ystävyys, joka kantaa taas yhden pimeän yli.

Käännetty kaunokirjallisuus

Syksyn odotetuin kirjatapaus on Elena Ferranten uusi romaani Aikuisten valheellinen elämä. Napoliin sijoittuva vimmainen romaani ilmestyy suomeksi lokakuussa. Delia Owensin Suon villi laulu on sydäntä särkevä kasvutarina ja murhamysteeri, joka on pysynyt USA:n bestsellerlistan kärjessä jo puolitoista vuotta. Ruotsalaisen Nina Wähän romaani Perintö on hulvaton sukuromaani, joka sijoittuu Tornionlaaksoon. Kate Elizabeth Russellin esikoisromaani Vanessa on #Metoo-ajan Lolita ja kirjallinen tapaus.

Ken Follettilta julkaistaan syyskuussa uusi historiallinen romaani Tuli ilta ja tuli aamu. Saksalaisen Annette Hessin esikoisromaani Tulkki kertoo Saksan historian synkimmästä vaiheesta sodanjälkeisen sukupolven näkökulmasta. Liane Moriartyltä julkaistaan ensimmäistä kertaa suomeksi romaani Sulje silmäsi ja laske kymmeneen, joka on hypnoottinen kolmiodraama pakkomielteisestä rakkaudesta. Téa Obrechtin Vedetön maa on rakkaudentunnustus myyttiselle Amerikan lännelle. Nigeriasta kotoisin olevan Oyinkan Braithwaiten mustan huumorin sävyttämä kirja Sisareni, sarjamurhaaja oli mm. Booker-palkintoehdokkaana. Nobel-palkitulta Patrick Modianolta julkaistaan romaani Nora Bruder.

Syksyn dekkareita ovat Viveca Stenin kymmenes Sandhamn-romaani Kaikessa hiljaisuudessa, Lisa Jewellin Joka askel jonka otat, Kristina Ohlssonin Korkein tarjous kuolemasta, Anders Roslundin Sä kasvoit neito kaunoinen ja John Grishamin Oikeuden vartijat. Syksyllä ilmestyy myös juhlapainos Agatha Christien ensimmäisestä romaanista Stylesin tapaus: tämä Hercule Poirotin esittelevä romaani ilmestyi ensi kertaa sata vuotta sitten. Syksyn muita kirjoja ovat Andrew Michael Hurleyn goottilainen jännitystarina Nälkänummi, Andrzej Sapkowskin Herran soturit I, Danielle Steelin Kuin satua, Wilbur Smithin Pedon kosto sekäKristin Hannahin jättipokkari Sisarten kesken.

Tietokirjat

Marika Lehdon ja Hannes Hyvösen kirjoittama Häkissä on ravisuttava kuvaus matkasta jääkiekon huipulle ja hinnasta, jonka menestys vaati. Se on koskettava tarina vääristyneistä odotuksista, suurista unelmista, taistelutahdosta ja itsensä löytämisestä. Antti Heikkisen Kari Tapio. Elämä kertoo kaunistelemattomasti mutta kunnioittavasti yhden aikamme menestyneimmän iskelmälaulajamme koko tarinan ja Einari maailmanmenestykseen yltäneen suomalaisen metsäkoneyhtiön Ponssen perustajan Einari Vidgrénin elämäntarinan. Kimmo Oksasen Isänvarjo on palkitun kirjailijan koskettava tositarina häpeästä, pettymyksistä, perheensisäisistä jännitteistä ja siitä, kuinka kukin voi riuhtoa itsensä irti syvälle juurtuneista asenteista. Jeanette Björkqvistin ja Kenneth Erikssonin Kovat kadut. Ammattirikollisten jäljillä -muistelmissaan ammattirikollisuuteen erikoistunut legendaarinen rikosylikonstaapeli Eriksson kertoo selvittämistään tapauksista: paritusringeistä, liivijengeistä, kultakaupparyöstöistä, ihmiskaupasta ja sukuriidoista. Huumoria tekstiin tuovat Erikssonin omaperäiset työtavat ja rikollisten päähänpistot.

Palkitun historioitsijan Peter Englundin true crime-kirja Murha Sunnuntaitiellä pureutuu vuonna 1965 tapahtuneeseen naismurhaan Tukholmassa. Dokumentaarinen teos kuvaa askel askeleelta murhan mutkikasta selvitystyötä ja rikollisen paljastuessa myös tämän perverssiä persoonallisuutta. Saamme lukea hänen hyytäviä muistiinpanojaan. Gordon F. Sander tarkastelee Kansalainen Kekkonen. Suuri suunnitelma -kirjassaan Kekkosen ensimmäistä, käänteentekevää ja dramaattista presidenttikautta amerikkalaisen silmin.

Oskari Saaren Petteri Nykky. Menestyksen tie kertoo, miten voitokkaan Suomen salibandymaajoukkueen huippuvalmentaja teki häviäjistä voittajia keskittymällä tuloksen sijasta menestyksen perustan rakentamiseen. Nykyn metodit pätevät niin urheilussa, yritystoiminnassa kuin ihmisenä kasvamisessakin. Antti S. Mattilan Ratkaisu: Ajattele toisin -teoksen johdolla opit ratkaisemaan ongelmat käyttäen hyväksi näkökulman vaihtamisen taitoa niin työ- kuin yksityiselämässäkin.

Kari Enqvistin Kangastuksia varjojen talossa. Todellisuutta etsimässä johdattaa lukijan hykerryttävälle matkalle kohti todellisuuden ydintä, sinne, missä selviää, mikä lopulta on totta ja mikä harhaa. Meiju Niskalan Kun syvään hengittäminen ei riitä on kaunis, vahva ja valoisa teos, joka tarjoaa lohtulauseita niille, jotka joutuvat joskus keskittymään vain selviytymiseen.

Elina Seppälän ja Mikko-Olavi Seppälän näyttävä Suomen kultakausi. Kuvataide, arkkitehtuuri, kirjallisuus, teatteri, säveltaide -teos tarjoaa Suomen taiteen kultakauden (1880-1916) kaikki taiteenalat yksissä kansissa. Taideteosten lisäksi kerrotaan kultakauden yhteiskunnallisista ja taiteellisista taustoista ja välillä kuohuvastakin taiteilijaelämästä.

Tunnettu rakkauslääkäri Emilia Vuorisalmi julkaisee odotetun uutuuden Rakkaus haltuun, joka kertoo, miten rakkaushormonien avulla saavutetaan terve ja hyvinvoiva elämä. Oikeuspatologi Richard Shepherdin ylistetty kirja Epäluonnolliset syyt – Oikeuspatologin elämä ja monet kuolemat kertoo Britannian tunnetuimpiin kuuluvan oikeuslääkärin uskomattomasta työstä aikamme tunnetuimpien tragedioiden patologina. Ravitsemusterapeutti Pirjo Saarnia paljastaa teoksessaan Suuri ravintohuijaus 25 ravintoväittämää, jotka eivät pidä paikkaansa, mutta jatkavat sitkeästi elämäänsä tutkimustietoa vastaan.Kate Murphyn teos Et taida kuunnella – Miksi kuunteleminen on tärkeää ja miten se muuttaa meitä on mm. Observerin vuoden 2020 paras tietokirja.

Psykiatrian professorin Tom Boycen uraauurtava tietokirja Orkidea vai voikukka – Miksi lapset ovat niin erilaisia ja miten kaikki voivat kukoistaa käsittelee lasten synnynnäisiä temperamenttieroja ja sitä, miten voi auttaa herkän lapsen loistamaan. Helene Arkheimin ja Åsa Nyvallin opas Rakkauden 5 kieltä – Opas onnellisiin ihmissuhteisiin auttaa ymmärtämään paremmin kumppaniasi ja itseäsi erilaisissa vuorovaikutustilanteissa. Syksyn muita kirjoja ovat Henrik Fexeuksen Ajatusten lukemisen taito uudistettuna laitoksena, Linka Neumannin Norjalaisia villapaitoja, Elise de Rijckin Bucket list kaveruksille, Sanna Sporrongin Unelmien kalenteri, täytettävät lemmikkikirjat Rakas kissani ja Rakas koirani, Unipäiväkirjani, vauva-ajan muistokirja Silloin kun olin vauva, Tove Janssonin MUUMI vieraskirja sekä Maaret Kallion Lujasti lempeä -pöytäkalenteri vuodelle 2021.

Lasten- ja nuortenkirjat

Astrid Lindgrenin Peppi Pitkätossu täyttää 75 vuotta ja juhlan kunniaksi julkaistaan Peppi viettää syntymäpäiviä -juhlakirja, jonka tuotoista osa lahjoitetaan pakolais- ja maahanmuuttajatyttöjen hyväksi. Pienille lapsille julkaistaan Peppi – Etsi ja löydä -kuvakirja. Tove Janssonin ihanista Muumeista julkaistaan Muumi ja suuri jääjuhla -kuvakirja pienille muumifaneille ja Taikatalvesta juhlakirja, jossa on Janssonin alkuperäinen nelivärikuvitus. Muumien julistekirja sisältää puolestaan rakastetuimpia muumikuvituksia ja sitaatteja irrotettavina julisteina. Kirsi Kunnaksen iki-ihana klassikko Tiitiäisen metsä julkaistaan uudelleen Silja-Maria Wihersaaren tunnelmallisella kuvituksella ja kirjalla tuetaan ikimetsää yhdessä Luonnonperintösäätiön kanssa. Dan Brown yllättää ensimmäisellä lastenkirjallaan, johon hän on myös itse säveltänyt musiikin: Villi sinfonia -kuvakirja ilmestyy syyskuussa.

Muita pienten lasten syksyn kirjoja ovat Keri Smithin Tuhoa tämä -kuvakirja, Eppu Nuotion ja Kristiina Louhen Sinä olet kaunis, Nelli Heinimon, Reetta Niemensivun ja Aapo Ravantin hauska runokirja Kaivurin raivari, Rinna Saramäen ja Sami Saramäen uusi Taskulamppuseikkailu: Ylös avaruuteen, Taru Viinikaisen ja Oili Kokkosen Tiltu ja Lettu -sarjan uutuus Taskukaihon tapaus, Helena Kubicek Boyen ja Laura di Franceskon Unisatuja sekä musiikkisatukirja Satujen orkesteri – Prinsessa Ruusunen (kuv. Jessica Courtney-Tickle).

Alakoululaisille alkaa ihana Miina Supisen ja Anni Nykäsen uusi Rosmariini-sarja kirjalla Mättömadon salaisuus. Johanna Venhon ja Emmi Jormalaisen sympaattisen Opossumin seikkailut jatkuvat jalkapalloteemaisessa teoksessa Opossumi ja pompottava sydän. Roope Lipastin ja Harri Oksasen Lätkä-Lauri aloittaa oman sarjan Lätkä-Lauri ja räpylän henki -kirjalla. Alex Milwayn suosittu Hotelli Flamingo -sarja jatkuu Karnevaaliriehalla, Heli Rantalan ja Henna Ryynäsen Kaikkien aikojen kookoskeikka on vauhdikas seikkailuromaani ja Marvi Jalon, Mervi Jalon ja Reetta Niemensivun Onnenkepparit-sarja jatkuu Karkurikoira-kirjalla. Lukupalat-sarjassa julkaistaan syksyllä Mika Wickströminja Mari Ahokoivun Totti ja futiskoira, Vuokko Hurmeen ja Teemu Juhanin Eläinhoitola Pehmo ja pumpulirutto ja Magdalena Hain ja Teemu Juhanin Painajaispuoti: Hirmuinen Jumimies. Lasten tietokirjoja ovat Vau! Tietosanakirja ihan kaikesta ja Anna Claybournen Ihmeellinen evoluutio – Elämän tarina.

Jeff Kinneyltä saadaan syksyllä fanien iloksi kaksi kirjaa: Maailman parhaan kaverin seikkailu ja marraskuussa uusi Neropatin päiväkirja 15. Timo Parvelan, Bjørn Sortlandin ja Pasi Pitkäsen huippusuosittu, kansainvälinen Kepler62, Uusi maailma -sarja jatkuu kahdella kirjalla: Luola ja Gaia. Max Brallierin ja Douglas Holgaten Maailman viimeiset tyypit -sarjasta ilmestyy Selviytymisopas monsterimaailmanlopusta selviytymiseen sekä Kosminen kauhu -sarjakuvaromaani. Erin Hunterin uudessa Uljasmaa-sarjassa ilmestyy Savannin laki. Syksyn muita ahmimisikäisten kirjoja ovat Thomas Taylorin Gargantis, Kristina Ohlssonin jännäri Ihmissuden salaisuus, Meri Luttisen fantasiaromaani Myrskynsilmä sekä Tiina Marilan Minä & supervuosi, joka on koululaisen värikäs, täytettävä päivyri.

Yläkoululaisille ilmestyy Kaisa Happosen ja Karri Miettisen tietokirja Ilmastotekokirja, jossa nuoret saavat konkreettisia neuvoja ilmastotekoihin ja apua ilmastoahdistukseen. Tähtivloggaaja Zoe Suggin ja Amy McCullochin The Magpie Society: Siiven salaseura on villi ja vetävä tarina sisäoppilaitoksesta. Ashley Elstonin 10 x sokkotreffit on ihana jouluinen romanttinen komedia nuorille. Susanne Collinsin Nälkäpeli 1-3 sisältää Collinsin kolme teosta uutena laitoksena.

Sarjakuvissa julkaistaan palkitun Cyril Pedrosan palkittu sarjakuvaromaani Portugali.

WSOY:n katalogi on kokonaisuudessaan luettavissa täältä:

https://issuu.com/kirja/docs/wsoy_syksy_2020

