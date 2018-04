Tiedote/kutsu: Huimaa jazzia! Pauli Lyytinen Magnetia Orkesteri

Vapun vieton voi aloittaa mahtijazzilla jo aatonaattona Malmitalossa, kun Pauli Lyytinen Magnetia Orkesteri keikkailee Jazz’n Jam -sarjan konsertissa sunnuntaina 29.4.2018 klo 17. Huippukokoonpanossa soittavat saksofonisti Pauli Lyytisen ohella trumpetisti Verneri Pohjola, basisti Eero Tikkanen ja rumpali Mika Kallio. Huiman jazzin hurja kokoonpano! Jazz on irti,nappaa korviisi!

Vahvasti improvisoivaa, akustista kvartettia on todellakin kutsuttu huimaksi – eikä ihme – sen miehistökin koostuu mitä parhaimmista jazzmuusikoista. Pauli Lyytinen Magnetia Orkesteri esittää Pauli Lyytisen sävellyksiä, jotka tarjoavat otolliset puitteet jokaisen soittajan vahvuuksille ja haastavat yhtyettä tutkimaan entuudestaan tuntemattomia alueita. Orkesteri aloitti toimintansa keväällä 2015.

Yhtyeen juurevat esiintymiset ja maanläheisen lämmin soundi ovat keränneet runsaasti kiitosta. Magnetia Orkesteri julkaisi ensialbuminsa "I" levymerkeille Eclipse Music (CD) ja We Jazz X Grotto Records (LP). Levyjulkaisu tapahtui Pori Jazz festivaalilla kesällä 2017. Pauli Lyytinen sai samassa yhteydessä Pori Jazzin myöntämän Ted Curson -palkinnon.

Pauli Lyytinen (s. 1983) on yksi suomalaisen jazzin kuumista nimistä, joka tunnetaan vahvaäänisenä ja omaleimaisena saksofonistina ja säveltäjänä. Viime vuosina Lyytinen on tullut tutuksi mm. yhtyeistä Elifantree, Pauli Lyytinen Machinery, Equally Stupid ja Raoul Björkenheim eCsTaSy.

Verneri Pohjola on kansainvälisesti tunnetuimpia jazzmuusikkojamme, jonka persoonallinen tyyli on tullut tutuksi mm. Ilmiliekki Quartetista ja viimeisimpänä paljon huomiota saaneesta Verneri Pohjola Groupin Pekka-projektista.

Eero Tikkanen on maamme kysytyimpiä kontrabasisteja, joka tunnetaan erinomaisena improvisoijana ja joka on niittänyt mainetta mm. yhtyeissä Mopo ja The Mystic Revelation of Teppo Repo.

Mika Kallio on yksi keskeisimpiä ja arvostetuimpia jazzrumpaleitamme, joka soittaa tällä hetkellä aktiivisesti mm. Verneri Pohjola Groupissa, Esa Pietilän yhtyeessä ja Mikko Innasen Gourmet -kokoonpanossa.

Pauli Lyytinen – saksofonit, Verneri Pohjola – trumpetti, Eero Tikkanen – kontrabasso ja Mika Kallio – rummut

Malmitalon konserttisarjan Jazz'n Jam taiteellinen johtaja on Sakari Puhakka.

Konsertin kesto n. 1 tunti, ei väliaikaa.

su 29.4. klo 17

Jazz’n Jam:

Pauli Lyytinen Magnetia Orkesteri

Liput 6,50 €

Lippu.fi

Malmitalo, Ala-Malmin tori 1, Helsinki

www.malmitalo.fi

Varaathan pressilippusi (avec) etukäteen Malmitalon kulttuurituottajalta Päivi Mikkolalta sähköpostitse: paivi.mikkola@hel.fi

Aloita vappusi Malmitalossa kunnon jazzin parissa!