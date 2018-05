Tiedote/kutsu: Jarmo Helpin Tulevaisuuden näkymiä -näyttely Malmitalon galleriassa 24.5.–15.6.2018

Kaikki ei ole sitä miltä näyttää. Tulevaisuus on meille tuntematon.

Kerron maalauksillani näkemykseni moniulotteisen symboliikan kautta, jossa

eri ajat ja näkökulmat värikylläisesti kohtaavat.

Jarmo Helppi, taidemaalari

puh. 040 8418464

Kivihaantie 13 B

00310 Helsinki

----------------------------

Hyvä toimittaja,

olet tervetullut tapaamaan taiteilija Jarmo Helppiä näyttelynsä Tulevaisuuden näkymiä avajaisiin keskiviikkona 23.5.2018 klo 17–19 Malmitalon galleriaan.

----------------------------

24.5.–15.6.2018 Jarmo Helppi: Tulevaisuuden näkymiä

Esillä on Jarmo Helpin runsasvärisiä maalauksia, jotka ovat ensi kertaa nähtävillä näyttelyssä. Merkittävä osa teoksista on tehty tänä vuonna.

Näyttely on avoinna toukokuussa ma–pe 9–20 ja la 9–18. Kesäaika 1.6. alkaen ma–to 9–20, pe 9–18, la ja su suljettu.

Vapaa pääsy

Yhteistyössä Helsingin Taiteilijaseura ja Malmitalo

Malmitalon galleria, Ala-Malmin tori 1, Helsinki

www.malmitalo.fi

www.helsingintaiteilijaseura.fi