Tiedote/kutsu: Pitäjänmäen nuorisotalo remontoitiin nuoria osallistaen uudenlaisella yritysyhteistyöllä

Mukana Pitäjänmäen nuorisotalon remontissa ovat olleet Helsingin kaupungin lisäksi Finlayson Oy, Sisustusarkkitehtitoimisto dSign Vertti Kivi & Co. ja Huonekaluliike Vepsäläinen Oy. Nämä kolme hankkeessa mukana ollutta yritysyhteistyötahoa ovat mahdollistaneet nuorisotalon uuden ilmeen suunnittelutyön ja tarjonneet tarvittavat sisustustuotteet. Tällainen yritysyhteistyömalli on aivan uudenlainen toimintatapa Nuorisopalveluille ja sen tulos näyttää erinomaiselta. Kulttuurin ja vapaa-ajan toimiala toivoo vastaavia hankkeita toteutuvan jatkossakin.

Kutsu Sinulle avajaisiin

Virallinen uudistuneen Pitäjänmäen nuorisotalon avajaistapahtuma on kutsuvierastilaisuus medialle, yhteistyökumppaneille, mukana olleille nuorille ja kaupungin päättäjille. Avajaiset ovat 23.8.2018 alkaen klo 14.30, pormestari Jan Vapaavuoren tervehdys kuullaan klo 15. Finlaysonin Petri Pesonen kertoo yritysyhteistyökumppaneiden kokemuksista yhteistyön suhteen. Paikallisille nuorille ja heidän vanhemmilleen avoin avajaisjuhla alkaa virallisen tapahtuman jälkeen klo 16–18. Tervetuloa!

Uudenlainen tapa tehdä yhteistyötä

Kaikki sai alkunsa aivan tavallisesta yritystapaamisesta, jossa oli tarkoitus keskustella erilaisista mahdollisuuksista, kuinka Finlayson voisi olla tukemassa Helsingin kaupungin nuorisoasiainkeskuksen (nykyisin Nuorisopalvelut) toimintaa. Finlaysonin omistaja Petri Pesonen ehdotti uudenlaista yhteistyötä, mikä kuulosti nuorisopuolen johdosta mielenkiintoiselta. Pesonen sai mukaan yhteistyöhön myös Vertti Kiven suunnittelutoimiston ja Vepsäläisen huonekaluliikkeen. Petri Pesonen oli kuullut, että yksikin harrastus nuorella voi ehkäistä syrjäytymisen ja että nuorisotalo voi olla juuri se paikka, jossa nuoret kohtaavat ja löytävät itselleen harrastuksia. Miksei siis tehdä nuorisotalosta sisustukseltaan viihtyisää ja innostavaa!

"Aivan huikeeta olla mukana"

Sisustusarkkitehtitoimisto dSign otti työn alle suunnittelun yhdessä nuorten ja nuorisotalon henkilökunnan kanssa. Vertti Kivi sanoi hankkeen alkuvaiheessa videohaastattelussa muun muassa seuraavaa: ”Meidän (dSignin) tehtävä ja tavoite on luoda uusia elämyksiä nuorille.” Nuoret olivat monella tavalla mukana suunnittelun alusta lähtien, hanke on ollut erittäin osallistava.

Viereisen Pitäjänmäen peruskoulun kuvaamataidon opettaja innostui ajatuksesta ja hänen oppilaansa muokkasivat nuorisotalon pohjapiirustusta toiveidensa mukaiseksi ilmiöoppimisen keinoin. Tästä suuresta oppilasjoukosta lähti mukaan varsinaiseen työryhmään kymmenkunta nuorta, jotka seuloivat saadun ison materiaalimassan ja sen pohjalta valikoitiin useimpien toiveissa olleita ehdotuksia toteutettavaksi.

Prosessi on kestänyt nuorten kannalta melko pitkään, joten työryhmä pidettiin avoimena ja siitä pystyi halutessaan jäämään joko pois tai liittymään mukaan. Ryhmä antoi dSignin sisustusarkkitehdille ideoita, värejä ja huoneiden teemoja. Talossa on nyt niin chillaus-huone kuin leffahuonekin, seiniä on poistettu ja keittiö uusittu kokonaan kodikkaaksi sekä saatu ihania isoja tyynyjä ja verhoja Finlaysonilta ja design-huonekaluja Vepsäläiseltä.

Nuoret kyynärpäitä myöten työn touhussa

Nuoret itse suunnittelun lisäksi muun muassa maalasivat ns. eurolavoja, joille pedattiin Finlaysonin tyynyistä viihtyisiä loikoilupaikkoja. Pitäjänmäen nuorisotalo on nyt todella nuorten oma paikka, joka on heissä herättänyt ihastuksen huudahduksia: ”Vau, miten upeaa! Miten valoisaa!” Sitten on jännityksellä etsitty, onko se oma valinta mukana sisustuksessa. Lähiörahoitukselta tuli myös apua uudistuksen rahoittamiseksi, sillä Pitäjämäen nuorisotalo on tunnettu paikallisesta yhteisöllisyydestään ja se mm. tarjoaa tiloja alueen yhdistyksille ja kurssitoiminnalle, mikä otettiin remontissa huomioon.

Tällaisen uudenlaisen yritysyhteistyön tulos on yllättänyt positiivisesti kaikki mukana olleet nuorista aikuisiin. Osallistavuutensa vuoksi hanke toi uusia tuulia yritysten tapaan työskennellä ja loi tuoreen tavan sponsoroida. Sisustusarkkitehtitoimisto dSign Vertti Kivi & Co. on tekemässä konseptia muiden tällaisesta yhteistyöstä kiinnostuvien käyttöön. Helsingin kaupungin Kulttuurin ja vapaa-ajan toimialalla, johon Nuorisopalvelutkin kuuluvat, toivotaan, että vastaavanlainen yritysyhteistyö jatkuisi muiden yritysten kanssa uusissa kohteissa.

Dokumentti tulossa

Hanketta on dokumentoitu alusta alkaen erityisesti videokuvauksin ja haastatteluin. Avajaisissa tullaan näkemään niistä kooste. Koko dokumentoinnista on vastannut Digitalents Helsinki, joka on nuorten moderni ja luova, tekemällä oppiva yhteisö. Jo nyt voi katsoa YouTubessa videohaastattelun prosessin alkutaipaleesta.

Osoite

Pitäjämäen nuorisotalo

Jousipolku 1 C 2, Helsinki

Löydä perille - avaa linkki