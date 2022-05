Tiedotustilaisuus Lounais-Suomen medialle 18.5.2022 klo 13

EMMA22-valmiusharjoitus on osa aluehallintoviraston säännöllistä, lakisääteistä toimintaa. Tämänkertaisen harjoituksen teemana on väestönsuojelu. Harjoitukseen osallistuvat valmiusviranomaiset työskentelevät harjoituksen ajan keskitetysti Porissa, kuntien edustajat omissa kunnissaan. Media on tervetullut Porin paloasemalle tunnin ajaksi seuraamaan, mitä alueellisessa valmiusharjoituksessa tapahtuu.

Tilaisuuden aluksi annetaan yleiskatsaus valmiusharjoituksen tavoitteisiin ja etenemiseen. Kysymyksiin on vastaamassa Lounais-Suomen aluehallintoviraston ja Satakunnan pelastuslaitoksen johtoa ja asiantuntijoita sekä monipuolisesti muita valmiusviranomaisten edustajia.

Tilaisuutta ei välitetä verkossa eikä siitä tule tallennetta.

Lisätietoa tiedotustilaisuudesta ja ilmoittautuminen:

viestintäpäällikkö Mari Kaarnavaara-Puutio, mari.kaarnavaara-puutio(at)avi.fi