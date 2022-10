Tienaa suolarahoja suosittelemalla Voodoo Shopin tuotteita

Uusi verkkokauppa tyylitajuisille

Voodoo Shop on Voodoo People Oy:n fani-, brändi- ja custom design -kauppa. Verkkokauppa kävi läpi totaalisen muodonmuutoksen ja aloitti puhtaalta pöydältä toimintansa elokuussa 2022.



Tällä hetkellä valikoimasta löytyy 15 yhtyeen fanituotteita sekä kaupan omia design-tuotteita. Viimeisimpänä uutuutena Voodoo Shop alkoi yksinoikeudella tarjota FCF-federaation showpainija Jake Luupään Unprofessional-malliston tuotteita.



Ostokset voidaan maksaa luottokorteilla, pankkien verkkomaksuilla, PayPal-maksuna sekä laskuna ja jopa osamaksulla. Maksuominaisuudet on toteutettu yhdessä Klarna Bank AB:n kanssa. Lasku on erinomainen valinta silloin, kun haluat maksaa tuotteen vasta lähetyksen saapuessa postitse haltuusi.

Tienaa suosittelemalla!

Tästä päivästä lähtien kauppa mahdollistaa kumppanuusmarkkinointiin perustuvan rahan tienaamisen jopa sinulle. Sinulla voi olla esimerkiksi suosittu pukeutumisaiheinen blogi, musiikkiaiheinen Youtube-kanava tai muu sometili, jolla voit mainostaa kaupan tuotteita.



Voodoo Partner -kumppanuusohjelman (engl. affiliate program) jäsenenä suosittelet verkkokaupan tuotteita ja saat toteutuneista kaupoista sovitun prosenttiosuuden jokaisesta syntyneestä myynnistä. Kumppanuusohjelman piiriin kuuluu kaikki Voodoo Shopissa myytävät tuotteet, poislukien fyysiset äänitteet.



Olet oikeutettu provisioosi myös mikäli asiakas ei tee ostosta heti. Asetamme kävijälle evästeen, jonka perusteella myynti kohdentuu tilillesi asiakkaan palatessa kauppaan myöhemmin ostospuuhissa.

Yksilöllinen valintaprosessi

Ohjelmaan hakijat arvioidaan yksilöllisesti. Henkilön tai yrityksen hakiessa kumppanuusohjelmaan, hakija ilmoittaa oman pääasiallisen markkinointikanavansa, minkä perusteella hakemus arvioidaan.



Löydät lisätiedot ja ohjeet ohjelmaan hakemiseen Voodoo Shopin verkkosivuilta.



Jos sinulla on kysymyksiä Voodoo Partner -ohjelmaan liittyen voit olla yhteydessä asiakaspalveluun sähköpostitse osoitteessa info@voodooshop.fi.

Voodoo People Oy

Voodoo People Oy:n missio on auttaa artisteja menestymään urallaan ja sen tarjontaan kuuluu nykymuodossaan ohjelmatoimisto-, levy-yhtiö-, merchandise- ja tuoreimpana kirjakustantamopalvelut.

Kysymykset Partner-ohjelmaan liittyen: asiakaspalvelu (info@voodooshop.fi)

Haastattelupyynnöt: Mike Van Dola (mike@voodoopeople.fi)

Voodoo People Oy