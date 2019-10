TIER siirtyy vaihdettaviin akkuihin ensimmäisenä sähköpotkulautayhtiönä

Euroopan johtava sähköpotkulautayhtiö TIER Mobility on ryhtynyt ottamaan käyttöön uutta mallia, joka on varustettu vaihdettavilla akuilla. TIER on ensimmäinen sähköpotkulautayhtiö maailmassa, joka ottaa koko kalustossaan käyttöön vaihdettavat akut. TIER on tähän mennessä ottanut käyttöön 200 vaihdettavia akkuja käyttävää sähköpotkulautaa Pariisissa.

Myös Suomessa sähköpotkulautayhtiö TIER Mobility on siirtymässä vaihdettaviin akkuihin.

Käyttöönotto alkaa Pariisista – muu maailma seuraa perässä lähikuukausina

Suomi, Ruotsi, Tanska ja Norja myös siirtymässä vaihdettaviin akkuihin

Suuri toiminnallinen muutos, sillä vaihdettavien akkujen johdosta Tierin huolto siirtyy käyttämään sähköisiä rahtipyöriä ja -autoja dieselpakettiautojen sijaan

Uudessa potkulautamallissa on vaihdettavien akkujen lisäksi muita parannettuja ominaisuuksia, kuten suurempi etupyörä talvikautta varten

TIER aikoo saavuttaa hiilineutraaliuden seuraavan 12 kuukauden aikana

TIER kertoi viime viikolla onnistuneesta 60 miljoonan dollarin rahoituskierroksesta Vaihdettavien akkujen johdosta sähköpotkulautoja ei enää tarvitse kuljettaa päivittäin ladattavaksi. Huolto vaihtaa tyhjät akut ladattuihin paikan päällä ja akkujen kuljetukset tapahtuvat sähköisillä rahtipyörillä tai sähkökäyttöisillä pakettiautoilla. Paikalliset huoltotiimit vastaavat samalla myös sähköpotkulautojen turvallisuustarkastuksista sekä niiden siirtämisestä asianmukaiseen pysäköintiin. TIER päätti testata vaihdettavia akkuja käyttävää mallia Pariisissa, koska se on Euroopan sähköpotkulautamarkkinan tärkein kaupunki. Pariisissa on suuri kysyntä mikroliikkuvuuspalveluille, mutta se on myös huomattavan haastava ympäristö kuljettaa potkulautoja ladattavaksi kestävällä tavalla. – Vaihdettavat akut on tärkeä ekologinen muutos sähköpotkulautojen markkinoilla. Olemme ylpeitä, että johtavana eurooppalaisena toimijana me olemme ensimmäisenä siirtymässä niihin. Pidän tätä merkittävänä askeleena kohti tavoitettamme muuttaa liikkuminen pysyvästi sekä yltää hiilineutraaliuteen seuraavan 12 kuukauden aikana, sanoo TIER Mobilityn toimitusjohtaja ja yhtiön perustajiin kuuluva Lawrence Leuschner. – Uuteen toimintamalliimme kuuluu, että yhdistämme korkeaan huolto- ja palvelutasoomme sähköpotkulautojen asianmukaisen pysäköinnin. Haluan myös korostaa, että emme harjoita keikkataloutta, vaan kaikki työntekijämme ovat asianmukaisten työehtojen piirissä, kertoo TIER Mobilityn Ranskan-maajohtaja Alexandre Souter. TIER Mobility lyhyesti TIER Mobility on Euroopan johtava yritys jaettujen mikroliikkuvuuspalveluiden markkinoilla. Sen tavoitteena on muuttaa liikkuvuus pysyvästi. TIER Mobility on johtava toimija liikenteen muutoksessa, sillä se vähentää kaupunkien päästöjä ja ruuhkia sekä keskittyy vastuullisen käytön ja turvallisuuden edistämiseen liiketoiminnassaan. TIER Mobility tekee yhteistyötä muiden nollapäästöisten liikkumismuotojen kanssa, jotta autojen määrää voidaan vähentää merkittävästi ja kaupungit voivat painottaa vaihtoehtoisia sähköllä toimivia kulkuneuvoja. Yhtiö aloitti toimintansa lokakuussa 2018 ja se toimii nyt yli 40 kaupungissa 10 eri maassa. TIER Mobilityn pääkonttori sijaitsee Berliinissä ja se työllistää yli 350 henkilöä. Yhtiön perustajia ovat Lawrence Leuschner, Matthias Laug ja Julian Blessin. TIER Mobilityn rahoittajia ovat Mubadala Capital, Goodwater Capital, Axa Investments, Evli Growth Partners, Point Nine, Speedinvest, White Star Capital, Northzone, Kibo, Indico sekä Market One Capital. Lisäksi rahoittajiin kuuluu enkelisijoittajia ja muita yksityisiä sijoittajia, kuten Formula 1 -maailmanmestari Nico Rosberg. Johtoryhmä TIER Mobilityn johtoryhmän muodostavat toimitusjohtaja ja perustaja Lawrence Leuschner, teknologiajohtaja ja perustaja Matthias Laug sekä talousjohtaja Alex Gayer, jotka kaikki ovat erittäin kokeneita liikkeenjohtajia. Lawrence Leuschner toimi aikaisemmin toimitusjohtajana ja perustajana reBuyssa, joka on Euroopan johtava käytetyn elektroniikan verkkokauppa 100 miljoonalla tuotteellaan. Matthias Laugilla on vahva teknologian ja logistiikan kokemus. Hän on toiminut teknologiajohtajana ja perustajana ruokajakelu-startup Lieferandossa sekä teknologiajohtajana Takeaway.com-yhtiössä, joka toteutti erään Euroopan onnistuneimmista teknologiayritysten listautumisista. Alex Gayer on toiminut useissa nopeasti kasvavissa eurooppalaisissa teknologiayrityksissä, viimeksi Receipt Bankin talousjohtajana, ja sitä ennen SwiftKeyssä, vastaten sen myynnistä Microsoftille. Alex Gayerilla on vahva kokemus yritysrahoituksesta ja skaalautuvasta kasvusta. Lisätietoja yhtiöstä: tier.app

Avainsanat akkukulkuneuvotSähköpotkulaudat

Myös Suomessa sähköpotkulautayhtiö TIER Mobility on siirtymässä vaihdettaviin akkuihin.