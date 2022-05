Tiesuunnitelman esittelytilaisuus 10.5.2022: Valtatien 25 Vesitornin liittymän parantaminen eritasoliittymäksi

Valtatie 25 on valtakunnallisesti ja kansainvälisesti merkittävä sekä kuljetusten kannalta tärkeä maanteiden pääväylä, mutta se on laatutasoltaan vaihteleva. Vesitornin kiertoliittymä Lohjalla on ruuhkautunut ja aiheuttaa ongelmia etenkin raskaalle liikenteelle eikä se täytä pääväylälle asetettuja vaatimuksia. Valtatien liikennettä hidastava kiertoliittymä on tarkoitus korvata eritasoliittymällä. Eritasoliittymän rakentaminen aiheuttaa muutoksia myös jalankulku- ja pyöräyhteyksiin sekä pysäkkijärjestelyihin. Lisäksi suunnittelualueella parannetaan pohjavedensuojauksia ja meluntorjuntaa.

Tiesuunnitelman laatiminen on käynnistynyt syksyllä 2021 tarvittavilla maastotutkimuksilla. Tiesuunnitelman laatiminen on tie- ja katuverkon parantamisen toimenpiteiden tarkan sijainnin ja yksityiskohtaisten ratkaisujen suunnittelua. Vuoden 2021 aikana tehtiin esiselvitys eritasoliittymän tyypistä ja valittiin periaateratkaisu tiesuunnitelman lähtökohdaksi. Tiesuunnitelman laatiminen aloitettiin tammikuussa 2022 ja se valmistunee vuoden 2022 loppupuolella. Eritasoliittymän rakentaminen parantaa liikenteen sujuvuutta ja turvallisuutta. Myös meluhaitat vähenevät.

Tiesuunnitelman hyväksyminen edellyttää muutosta asemakaavaan.

Tervetuloa esittelytilaisuuteen 10.5.2022

Suunnitelmat ovat edenneet luonnosvaiheeseen.

Hankkeen kaikille avoin esittelytilaisuus järjestetään tiistaina 10.5.2022 klo 18-19:30 Lohjan pääkirjaston Järnefeltin salissa (osoite: Karstuntie 3).

Tilaisuuden aluksi kuullaan Lohjan kaupungin ja ELY-keskuksen terveiset, jonka jälkeen esitellään tiesuunnitelman ratkaisut.

Esittelyn jälkeen siirrytään karttojen ja suunnitelmamallien ääreen keskustelemaan toiveista liittyen suunnitelmien jalostamiseen. Palaute ratkaisuista on erityisen tärkeää hyväksyttävän lopputuloksen saamiseksi.

Lämpimästi tervetuloa tilaisuuteen kuulemaan ja keskustelemaan! Tietoa tapahtumasta voi vapaasti jakaa eteenpäin kiinnostuneille. Erillistä ilmoittautumista ei tarvita.