TietoAkseli Group kasvaa merkittävällä yritysjärjestelyllä taloushallintoalalla

TietoAkseli Yhtiöt kasvaa yrityskaupalla Etelä-Savossa 11.12.2017 12:05:00 EET | Tiedote

Taloushallinnon asiantuntijayritys TietoAkseli laajentaa toimintansa Pieksämäelle. Tähän asti seitsemällä paikkakunnalla toiminut TietoAkseli Yhtiöt Oy on ostanut Pieksämäellä sijaitsevan tilitoimisto Laskentasolmu Oy:n koko osakekannan. Yrityksen nimi on jatkossa TietoAkseli Oy Etelä-Savo. Sen toimitusjohtajaksi on nimetty konsernin toimitusjohtaja Mikko Akselin ja yhtiön hallituksen muodostaa TietoAkseli Yhtiöiden hallitus.