TietoAkseli noussut taloushallintoalan kymmenen suurimman joukkoon – menestysreseptinä asiantuntijuuden keskitetty kokonaisuus

Taloudelliseen neuvonantoon, talous- ja palkkahallinnon palveluihin, tilintarkastukseen ja yritysjärjestelyihin keskittynyt TietoAkseli on vaivihkaa kasvanut kymmenen suurimman taloushallintoalan yrityksen joukkoon Suomessa.

Suomalaisten pk-yritysten johdon ja omistajien liiketoimintaosaamisen vahvistuminen on viime vuosina kasvattanut tuntuvasti TietoAkselin asiantuntijapalveluiden kysyntää. Alan digitalisoituminen on vauhdittanut tätä kehitystä. Perustehtävien automatisoituessa taloushallinnon asiantuntijoiden aikaa on vapautunut enemmän konsultointiin ja asiakassuhteen hoitamiseen.

Vastatakseen nopeasti kasvavaan kysyntään TietoAkseli järjestää liiketoiminta-alueitaan uudelleen. Asiantuntijapalveluiden matalan kynnyksen lähestyttävyys halutaan varmistaa myös jatkossa liiketoiminnan kasvaessa.

– Perinteisen ydinliiketoimintamme talous- ja palkkahallinnon palveluiden rinnalla vahvistuneet taloudellisen neuvonannon, kuten talousjohtamisen, verotuksen ja yritys- ja rahoitusjärjestelyjen asiantuntijapalvelut ovatkin tuoneet merkittävän osan liikevaihtomme kasvusta, kertoo yhtiön varatoimitusjohtaja Samuel Akselin.

Akselinin mukaan juuri taloushallinnon, tilintarkastuksen, rahoitusalan sekä talousjohdon ammattilaisten kokoaminen yhteen saman katon alle on osoittautunut asiakkaiden kiittämäksi liiketoiminnan menestysreseptiksi.

– Olemme toimialamme edelläkävijä ja etuoikeutettuja, kun saamme työskennellä monipuolisen osaajajoukon kanssa omassa organisaatiossamme. Aiomme edelleen vahvistaa tätä kehitystä ja muodostaa uuden asiantuntijapalveluiden liiketoimintakokonaisuuden, kertoo toukokuun alussa uuden palvelualueen johtajaksi nimitetty, aiemmin myynnistä ja markkinoinnista vastannut KTM Antti Liimatainen. Hän vastaa edelleen myös konsernin tytäryhtiön, yrityskauppoihin erikoistuneen Vinanssi Corporate Financen liiketoiminnasta.

TietoAkselin uudeksi myynti- ja markkinointijohtajaksi on nimitetty TietoAkselin osakas Harri Kanerva. Kanerva on tehnyt pitkän uran taloushallinnon sekä asiantuntijayritysten toiminnanohjauksen parissa muun muassa vuonna 2016 Visman omistukseen siirtyneen ValueFrame Oy:n toimitusjohtajana. Kanerva toimii TietoAkselin myyntitiimin esimiehenä ja johtoryhmän jäsenenä.

TietoAkselin osakas ja aiemmin liiketoimintajohtajana työskennellyt Aki Vesin puolestaan siirtyy TietoAkselin talousjohtajaksi niin ikään toukokuun alusta. Hän vastaa jatkossa TietoAkselin sisäisestä taloushallinnosta ja raportoinnin kehittämisestä.

Kahdeksalla paikkakunnalla Suomessa toimiva TietoAkseli työllistää tällä hetkellä yli 115 henkilöä. Määrään odotetaan kasvavan edelleen reippaasti kuluvana vuonna.

– Rekrytoimme edelleen asiantuntijoita. Vuoden loppuun mennessä tarvitsemme arviolta kaksikymmentä uutta työntekijää. Olemme olleet aktiivisia myös yritysostoissa ja katselemme edelleen avoimin silmin kiinnostavia mahdollisuuksia tukemaan liiketoimintamme eri osa-alueita, varatoimitusjohtaja Samuel Akselin toteaa.