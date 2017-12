TietoAkseli Yhtiöt kasvaa yrityskaupalla Etelä-Savossa

Taloushallinnon asiantuntijayritys TietoAkseli laajentaa toimintansa Pieksämäelle. Tähän asti seitsemällä paikkakunnalla toiminut TietoAkseli Yhtiöt Oy on ostanut Pieksämäellä sijaitsevan tilitoimisto Laskentasolmu Oy:n koko osakekannan. Yrityksen nimi on jatkossa TietoAkseli Oy Etelä-Savo. Sen toimitusjohtajaksi on nimetty konsernin toimitusjohtaja Mikko Akselin ja yhtiön hallituksen muodostaa TietoAkseli Yhtiöiden hallitus.

Ostettu yritys on talousalueensa johtava tilitoimisto, jonka perustaja, yli 30 vuotta yrittäjänä toiminut Ahti Väisänen on toiminut pitkään Taloushallintoliiton tilitoimistotarkastajana ja HT tilintarkastajana. Hän jatkaa yhtiössä johtajana ja erityisasiantuntijana konsernissa. Toimitusjohtaja Mikko Akselinin mukaan kaupan syntyyn vaikuttivat yhtiöiden yhteiset arvot ja yrittäjien pitkä yhteistyö taloushallintoalan luottamustehtävissä. – Asiantuntijaorganisaatiossa myös henkilöstön hyvinvointiin liittyvät asiat korostuvat ja ovat osapuolten yrityskulttuureja yhdistävä tekijä, Akselin toteaa. Yrityskaupan myötä taloushallinnon asiantuntijapalvelujen tarjonta Pieksämäen seudulla laajenee sähköisestä taloushallinnosta henkilöstöhallinnon ja toiminnanohjauksen ohjelmistopalveluihin. Yritysten ulottuvilla on nyt asiantuntijatukea myös Procountor-ohjelmiston, Mepco HRM:n sekä Lemonsoft-toiminnanohjausjärjestelmän käyttöönottoon ja hyödyntämiseen. – Haluamme olla myös Pieksämäen alueen yrityksille luotettava ja helposti lähestyttävä digitalisaatiokumppani, joka tarjoaa niin henkilökohtaisen asiakaspalvelun kuin jatkuvasti kehittyvän tietoteknisen osaamisen, toimitusjohtaja Mikko Akselin sanoo. Laskentasolmu Oy:n liikevaihto vuonna 2016 oli 630 000 euroa ja sen palveluksessa työskentelee 10 henkilöä. TietoAkseli Yhtiöiden liikevaihto oli viime vuonna yli 7 miljoonaa euroa. Konserni työllistää tällä hetkellä yli 100 henkilöä. Toteutuneen kaupan jälkeen TietoAkseli Yhtiöiden toimipisteet sijaitsevat Jyväskylässä, Helsingissä, Tampereella, Ikaalisissa, Ruovedellä, Mikkelissä, Pieksämäellä ja Oulussa.







