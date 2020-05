Tietojenkäsittelytieteen valintakoeyhteistyön valintakokeen ensimmäinen vaihe sujui onnistuneesti

Tietojenkäsittelytieteen valintakoeyhteistyön valintakokeen ensimmäinen vaihe, kirjallinen digitaalinen etäkoe, järjestettiin 25.5.2020. Etäkoe toteutettiin Jyväskylän yliopiston informaatioteknologian tiedekunnan TIM-järjestelmällä yhteistyössä CSC:n kanssa. Digitaaliseen etäkokeeseen osallistui 2 045 henkilöä. Hakijoita oli yhteensä 3 480 ja osallistumisprosentti oli valintakoeyhteistyön aiempien vuosien mukainen.

Valintakoeyhteistyön vastuuyliopistona toimi tänä vuonna Jyväskylän yliopiston informaatioteknologian tiedekunta. Valintakoeyhteistyöhön osallistuvat Jyväskylän lisäksi Helsingin, Itä-Suomen (Joensuu ja Kuopio), Oulun, Tampereen ja Turun yliopistot sekä Åbo Akademi.

– Tämän kevään pääsykokeiden järjestäminen on ollut melkoinen ponnistus. Etäkokeiden järjestämiseen liittyy lukuisia tekijöitä, joita kenenkään ei ole tarvinnut aikaisemmin pohtia. Kokeiden järjestämiseen osallistunut henkilöstö on enemmän kuin suuren kiitoksen arvoinen. Ennakoimaton tilanne on myös osoittanut henkilöstömme vankan ammattitaidon. Tiedekunnassa kehitetty ja pääsykokeissa käytetty TIM-järjestelmä sekä valmistelijoiden paneutuminen kaikkiin mahdollisiin ja mahdottomiin yksityiskohtiin ovat olleet peruspilareita, jonka varaan onnistunut lopputulema on voitu perustaa. Tulevat opiskelijat voivat tulla luottavaisin mielin näiden opettajien oppiin, kertoo varadekaani Lauri Kettunen.

– TIM-järjestelmän käyttö mahdollisti vähintään yhtä monipuoliset koetehtävät kuin aiempina vuosina perinteisissä valintakokeissa paikan päällä. TIM on informaatioteknologian tiedekunnassa kehitetty digitaalinen oppimisympäristö, jossa on paljon enemmän vaihtoehtoja kuin pelkät monivalintakysymykset, kertoo lehtori Vesa Lappalainen.

Valintakokeen toinen vaihe on valvottu suullinen koe. Valintakokeen toinen vaihe toteutetaan viikolla 24. Opiskelijavalinta tehdään molempien vaiheiden yhteispistemäärän perusteella. Valinnan tuloksesta ilmoitetaan hakijoille Oma Opintopolku -palvelussa viimeistään 15.7.2020.