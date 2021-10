Tietokirja autoritaarisista hallitsijoista: ”Elämämme mahtimiesten aikakautta.”

Ruth Ben-Ghiat: Mahtimiehet – Tyrannien nousu, uho ja tuho

Julkaisupäivä: 28.10.

Historioitsija, professori Ruth Ben-Ghiatin mukaan elämme mahtimiesten aikakautta: poliitikkojen, jotka julistautuvat kansakuntien pelastajiksi ja lupaavat lakia ja järjestystä, mutta valtaan päästyään vahvistavat vastakkainasetteluja, heikentävät demokratiaa ja haalivat varallisuutta sekä valtaa.

Donald Trumpin presidenttikausi oli malliesimerkki autoritaarisen poliitikon valtaannoususta, uhosta ja vastentahtoisesta vallasta luopumisesta. Mahtimieshallintoja nähdään myös mm. Putinin Venäjällä, Bolsonaron Brasiliassa, Erdoğanin Turkissa ja Modin Intiassa. Toimintatapa on vanhempi: sen edelläkävijänä oli Benito Mussolini, jonka henkilökultti ja väkivaltainen autoritaarisuus olivat mallina Adolf Hitlerille.

Tietokirjassaan Mahtimiehet Ben-Ghiat jakaa modernien autoritaaristen hallitsijoiden aikakaudet kolmeen. Mahtimiehet ovat hyödyntäneet samoja keinoja ja usein pyrkineet samoihin päämääriin, mutta he ovat soveltaneet työkalujaan aikakauden mukaan.

Fasististen diktaattoreiden aikakaudella luotiin perusta: maskuliininen henkilökultti, viholliskuvat ja väkivaltainen retoriikka. Mussolini ja Hitler hyödynsivät väkivaltaa ja massiivisia sotatoimia vallan kasvattamiseen.

Sotilaskaappausten aikakaudella 1970-luvulle saakka kehitettiin massamedian käyttöä: Libyan tv:ssä näytettiin teloituksia, Zairessa lainattiin natsien propagandakuvastoa. Väkivalta oli julmaa, mutta sodan sijasta se oli yleensä omien toisinajattelijoiden vainoa, kuten Pinochetin Chilessä.

Uudet autoritaristit käyttävät tehokkaasti mediaa, kuten Berlusconi, Putin tai Viktor Orbán. Trump päivitti tämän Twitter-aikakaudelle. He pelkäävät vaalitappioita ja panostavat mielipiteiden muokkaamiseen.

Uhoavan maskuliiniseen johtamistyyliin kuuluu myös sokea usko siihen, että valta oikeuttaa mihin vain. Tähän liittyy myös seksuaalinen vallankäyttö Mussolinin ja Gaddafin järjestelmällisestä seksuaalisesta hyväksikäytöstä Berlusconin ja Trumpin skandaaleihin ja reteisiin puheisiin.

Mahtimiesten on lähes mahdotonta kuvitella valtansa murenemista – ja samalla se on heidän suurin pelkonsa. Kun kapinalliset kaivoivat Gaddafin piilopaikastaan teloitettavaksi, hän ihmetteli, mitä pahaa on heille tehnyt. Valtakaudet ovat loppuneet aikakausille luonteenomaisesti: Hitlerin ja Mussolinin kukistamiseen tarvittiin maailmansota, myöhemmin tiedonvälityksen demokratisoituminen on johtanut mahtimiesten vallan murenemiseen. Mediakeisari Berlusconi menetti lopulta maineensa, ja Twitter sulki Trumpin tilin hänen yllytettyään kannattajiaan valtaamaan kongressin. Mahtimiesten kylvämä propaganda, uho ja vastakkainasettelu jäävät kuitenkin elämään heidän valtakausiensa jälkeenkin.

Ruth Ben-Ghiat on fasismiin ja autoritaarisiin johtajiin erikoistunut New Yorkin yliopiston historian professori sekä muun muassa CNN:n ja Washington Postin politiikan kommentaattori. Mahtimiehet on hänen ensimmäinen tietokirjansa suurelle yleisölle.

