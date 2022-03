Tietokirja jättimäisestä ja vuosia kestäneestä FBI-operaatiosta, jonka tuloksena vangittiin kymmenen venäläisvakoojaa

Gordon Corera: Vakoojajahti – Putinin salaiset agentit ja heidän jäljittäjänsä

Vapaasti julkaistavissa 17.3.2022

Vuonna 2010 Wienin lentokentällä nähtiin vakoojanvaihto, joka oli kuin suoraan kylmään sotaan sijoittuvasta trilleristä. Venäjän viranomaiset toivat paikalle neljä miestä, jotka olivat istuneet vankilassa vakoilusta syytettynä. Yksi näistä oli Sergei Skripal, josta tuli myöhemmin kuuluisa jouduttuaan myrkytetyksi Englannissa. Yhdysvalloista saapuneessa lentokoneessa oli kymmenen Venäjän hyväksi toiminutta vankia, joista suurin osa oli elänyt lännessä valehenkilöllisyyden turvin jopa vuosikymmeniä.

Kirjailija ja BBC:n turvallisuusasioiden kirjeenvaihtaja Gordon Corera kirjoittaa tietokirjassaan Vakoojajahti Venäjän illegaaliohjelmasta ja FBI:n operaatiosta, jolla venäläisagentit saatiin kiinni.

Neuvostoliitossa kehitetyn illegaaliohjelman vakoojat kävivät läpi perusteellisen koulutuksen ja asettuivat kohdemaihinsa valehenkilöllisyyden turvin. He saattoivat saada lapsia, jotka eivät tienneet vanhempiensa taustaa. Illegaalien päämääränä oli löytää kohdemaastaan henkilöitä, joita Venäjä voisi hyödyntää.

Corera kirjoittaa kolmesta vakoojasukupolvesta: alkuperäiset illegaalit elivät vuosikymmeniä valerooleissaan, vaikka heidät lähettänyt järjestelmä luhistui. Niin sanotut oikean nimen illegaalit taas eivät joudu piilottelemaan venäläisyyttään, sillä avautuneessa maailmassa he voivat asettua asemapaikkoihinsa omalla nimellään. Uusin sukupolvi toimii verkossa ja voi luoda koko ajan uusia digitaalisia henkilöllisyyksiä sosiaalisen median alustoille. Tämä laajamittainen vaikuttamistyö näkyi esimerkiksi Yhdysvaltojen presidentinvaaleissa vuonna 2016.

FBI oli seurannut vuonna 2010 pidätettyjä illegaaleja jo kymmenen vuotta. Hienovarainen operaatio salakuunteluineen ja vastapuolelle solutettuine myyrineen huipentui nopeaan ja perusteelliseen operaatioon, jossa ajoitus ei saanut pettää. Diplomaattisista syistä vakoojia ei tuomittu oikeudessa vaan vaihdettiin Venäjän vankiloissa istuviin henkilöihin.

Illegaaliohjelma ei ole kuitenkaan loppunut. Vladimir Putin valvoi itse illegaaleja nuorena KGB-upseerina. Hän uskoo edelleen, että länsi pyrkii horjuttamaan Venäjää, jonka tulee varmistaa kaikin keinoin vakaus kotimaassa ja lähialueilla. Siksi sen on ylläpidettävä epävakautta muualla, hankittava salaista tietoa ja provosoitava vastakkainasetteluja. Tässä työssä Venäjän tiedustelu- ja turvallisuuspalvelut ovat päivittäneet Neuvostoliiton kehittämän illegaaliohjelman 2020-luvulle.

Gordon Corera on BBC:n turvallisuusasioiden kirjeenvaihtaja, joka kirjoittaa terrorisista, kyberturvallisuudesta ja vakoilusta. Hän on työskennellyt BB:lle vuodesta 1997. Hän on aiemmin kirjoittanut useita kirjoja muun muassa vakoilun maailmasta. Corera on opiskellut Oxfordissa ja Harvardissa ja asuu Lontoossa.

