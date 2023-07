Tietopaketti tarjoaa vinkkejä hiilensidontaa edistävään metsänkasvatukseen Puruveden seudulla

Metsien käytöllä on suuri vaikutus Puruveteen, sillä valuma-alueesta suurin osa, 79 prosenttia, on metsämaata. Kun ilmasto muuttuu, metsien käyttöön ja metsistä tulevaan ravinnekuormitukseen on odotettavissa muutoksia. Ilman lisätoimia talvien leudontuminen ja sademäärien kasvu lisäävät ravinnekuormitusta ja heikentävät vesistön tilaa.

Puruveden metsät: Taustatietoa monitavoitteiseen metsienhoitoon -julkaisuun on koottu tietoa siitä, miten metsien käyttö vaikuttaa vesistön tilaan. Lisäksi siinä kuvataan, millaisilla keinoilla voidaan vähentää metsätalouden kuormitusta vesistöihin sekä edistää hiilensidontaa ja monimuotoisuutta.

”Julkaisu on tarkoitettu metsänomistajille ja muillekin, jotka ovat kiinnostuneita siitä, millaisia vaikutuksia ilmastonmuutoksella on Puruveden metsiin, ekosysteemeihin ja vesistöihin”, kertoo Ilmatieteen laitoksen tutkija Jaakko Juvonen. ”Metsänomistajille se tarjoaa taustatietoa hiilensidontaa edistävän metsänkasvatuksen tueksi.”

Puruvedellä toteutettujen tutkimusten tulokset yksissä kansissa

Tietopakettiin on koottu tietoa Puruveden metsien nykytilasta sekä metsien monista rooleista vesiensuojelussa, luonnon monimuotoisuudessa, ilmastonmuutoksen hillinnässä ja siihen sopeutumisessa.

Julkaisussa esitellään myös Puruveden alueella toteutettujen vesiin ja metsänhoitoon liittyvien tutkimusten tuloksia muun muassa metsänhoitotoimenpiteiden vesistövaikutuksista, vesistöjen taloudellisesta arvosta sekä metsänomistajien ja muiden asukkaiden näkemyksistä.

Tietopaketti on myös kanava muiden tietolähteiden äärelle.

Tietopaketin ovat laatineet Ilmatieteen laitos ja Luonnonvarakeskus (Luke). Julkaisu on toteutettu osana Hiilipolku-hanketta, joka on osa maa- ja metsätalousministeriön maankäyttösektorin Hiilestä kiinni -ilmastotoimenpidekokonaisuutta. Toimenpiteillä pyritään vähentämään maa- ja metsätalouden ja muun maankäytön kasvihuonekaasupäästöjä ja vahvistamaan hiilinieluja ja varastoja.