Tietopöllö-palkinto lastenkirjailija Vuokko Hurmeelle

Tietopöllö myönnetään tietokirjailijalle tai tietokirjailijaryhmälle, joka on julkaissut ansiokkaasti lapsille ja nuorille tarkoitettuja tietoteoksia.

Vuokko Hurme (s. 1979) on helsinkiläinen lastenkirjailija, joka on kirjoittanut lapsille useita tietokirjoja, kuvakirjoja ja romaaneja. Hurme työstää kirjat yhteistyössä eri kuvittajien kanssa.

Vuokko Hurme on julkaissut Into Kustannuksella kolme lasten tietokirjaa: Housuvaaran huvipuisto ja Housuvaaran uimahalli -kirjat yhdessä kuvittaja Väinö Heinosen kanssa ja Hirveä nälkä -kirjan yhdessä Noora Katon kanssa. Molemmat sarjat ovat saamassa jatkoa. Housuvaaran paloasema ilmestyy keväällä 2022, ja Katon ja Hurmeen hauskasti perhearkea käsittelevän sarjan jatko-osa on suunnitteilla.



Palkintoperustelut:

"Vuokko Hurme on monipuolinen ja tuottelias lastenkirjailija tiedon ja fiktion eri alueilla. [– –] Vuokko Hurmeen tausta kasvatustieteessä ja taidekasvattajana näkyy läpi tuotannon. Hänen teostensa esitystavoissa korostuvat tiedon täsmällisyys, selkeät tietoiskut, vastaanottajan ikätason huomioiminen ja sopivasti keventävä huumori. Yhteinen lukuhetki Hurmeen teosten parissa tarjoaa myös aikuiselle lukijalle nautinnollisen tietoretken."



Palkintoperustelut löydät kokonaisuudessaan täältä.



Tietopöllö-palkinnon saajasta päättää Suomen tietokirjailijat ry:n palkintolautakunta, johon kuuluvat vuonna 2021 Hannele Cantell (pj.), Seppo Hentilä, Agneta Rahikainen, Kati Solastie ja Kari Vaijärvi.

Aiemmin palkinnon ovat saaneet muun muassa Aino Havukainen, Marjut Hjelt, Markus Hotakainen, Iiris Kalliola, Mauri Kunnas, Marjatta Levanto, Martti Lintunen, Markku Löytönen, Paula Moilanen, Reetta Niemelä, Laila Nevakivi, Sami Toivonen, Suvi Vehmanen ja Laura Ertimo.

