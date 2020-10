Tietotekniikan historiaa esillä Agorassa

Kehitteillä nopea röntgensäteilyyn perustuva virus-solu -vuorovaikutusten kuvantamismenetelmä – tutkittavana myös pandemiaa aiheuttava koronavirus 15.10.2020 14:07:13 EEST | Tutkimus

Lääketieteellisessä tutkimuksessa kohdennetaan parhaillaan merkittäviä voimavaroja viruslääkkeiden ja virusvälitteisten syöpähoitojen kehittämiseen. Dosentti Maija Vihinen-Ranta Jyväskylän yliopistosta ja Nanotiedekeskuksesta johtaa tutkimusta, jonka tavoitteena on selvittää pehmeään röntgensäteilyyn perustuvan mikroskopian avulla virusten aiheuttamia solutason muutoksia ja kehittää saadun tiedon avulla uusia virushoitoja. Horizon 2020 -hankkeen kokonaisrahoitus on 5,6 miljoonaa euroa vuosille 2021-2024, josta Jyväskylän yliopiston osuus on reilut 830 000 euroa.