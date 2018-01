Tietoturvaan erikoistunut OptimeSys vahvistaa osaamistaan Apple-laiteympäristöissä ostamalla Update Services HK Oy:n liiketoiminnan

Espoo 10.1.2018. Tietoturvapalveluita tarjoava OptimeSys-konserni on ostanut Update Services HK Oy:n koko liiketoiminnan.

Update Services HK Oy on vuonna 1999 perustettu, Apple-laiteympäristöjen tuki-, asennus- ja ylläpitopalveluihin erikoistunut yritys. Yhtiöllä on toimipaikka Helsingissä ja sen viime vuoden liikevaihto oli 332 000 €.

OptimeSys on voimakkaassa kasvussa oleva tietoturvapalveluita tarjoava yritys, jonka toimipaikat sijaitsevat Espoossa ja Tampereella. Yhtiön vuoden 2017 liikevaihto on n. 7M€ ja suunnitelmallisen kasvun myötä henkilöstön määrä on noussut yli 50 työntekijän.

Yrityskaupalla OptimeSys vahvistaa osaamistaan Mac-ympäristöissä ja pystyy jatkossa tarjoamaan aiempaa tehokkaammin tietoturvaratkaisuja Mac-ympäristöihin.

”Olen iloinen alkavasta yhteistyöstämme. Usein yritykset haluavat kaikki IT-palvelut samalta toimittajalta, ja erityisesti tietoturvaratkaisut ovat olleet viime aikoina kysyttyjä. Yhdistyminen OptimeSysin kanssa mahdollistaa aiempaa monipuolisemmat ja laajemmat palvelut Updaten asiakkaille, erityisesti tietoturvan osalta.”, kertoo Heikki Komulainen, Update Services Oy:n toimitusjohtaja.

OptimeSysin reipas kasvuvauhti jatkuu

Tietoturva-alan suunnannäyttäjäksi tähyävä OptimeSys on kasvanut voimakkaasti viimevuosina. Kasvu ollut pääosin orgaanista, mutta jatkossakin yrityskaupat tulevat olemaan merkittävässä roolissa. OptimeSys arvioi liikevaihdon kasvun yltävän vuonna 2018 noin 35-45 prosenttiin verrattuna vuoden 2017 liikevaihtoon.

Uusin kauppa vakiinnuttaa OptimeSysin paikkaa tietoturva-alalla entisestään.

”Tietoturva-ala on yleisesti voimakkaassa kasvussa ja asiakastarpeet laajenevat jatkuvasti. Erityisesti viime aikaiset Mac-ympäristöihin kohdistuneet tietoturvauhat ovat kasvattaneet tietoturvapalveluiden kysyntää Applen laiteympäristöihin. Strategiamme keskeisiä tavoitteita on aina ollut vastata asiakastarpeisiin monipuolisten tietoturvaratkaisujen ja ensiluokkaisen palvelun avulla, ja tämän yhteistyön myötä pystymme paremmin vastaamaan asiakkaidemme kasvaviin tietoturvatarpeisiin Mac-ympäristöissä”, kertoo OptimeSysin toimitusjohtaja Kimmo Ojala.